Brynäsredaktionen på SvenskaFans.

Brynäsredaktionen söker skribenter

Brinner du för Brynäs och vill förmedla din kunskap och passion till en bred läsekrets? Vill du nå ut till de mest inbitna fansen i Sverige? Tveka då inte att ansöka som skribent på SvenskaFans Brynässida. Nu vill vi stärka redaktionen inför säsongen 2017/18!







Om Brynäsredaktionen:

Brynäsredaktionen på SvenskaFans består idag redan av 10 aktiva skribenter som jobbar på ideell basis. Men vi behöver förstärkning för att vidbehålla de krav på kvalité som vi efterfrågar tillsammans med våra läsare. Vi är en seriös redaktion med en stor läsekrets och kan ses som SvenskaFans flaggskepp på Hockeyzon. Något vi har ambition om att fortsätta vara även i framtden.



För att passa in som skribent hos oss krävs det ett seriöst engagemang och god samarbetsförmåga med övriga skribenter. Vi jobbar som ett lag, av fans för fans.



Vi söker följande: Två skribenter till säsonger 2017/18

Som skribent hos oss har du chansen att utveckla ditt skrivande, knyta kontakter och skaffa dig massor av kunskap och erfarenhet kring Brynäs IF. Möjlighet till pressläktare erfordras på Gavlerinken vid aktuell skrivuppdrag under hemmamatcherna.



För att skriva på SvenskaFans ser vi att du uppfyller följande krav:

- Redo att jobba ideellt. SvenskaFans är trots allt en bra språngbräda ut i sportjournalistikens värld, och det finns flera exempel på skribenter som tagit steget till kvällstidningarna eller annan svensk sportmedia.

- Lägga ner åtminstone ett 1-2 timmar i veckan på att skriva, och känna att du kan göra så under en lång tid framöver.

- Du är en stor sympatisör av ditt lag (Brynäs), är väl insatt och följer dem flitigt.

- Behärskar det svenska språket väl.

- Är minst 16 år (vi ser helst över 18).





För att söka som skribent ber vi dig skicka ett mejl till Brynäsredaktören Viktor Alner där du berättar om dig själv och din relation till Brynäs. Vidare information förväntas ges inom 24 timmar!



Mejla till: viktor.alner@hotmail.com SvenskaFans har mellan 250 000 – 300 000 unika läsare var vecka och blev utsedda till Sveriges bästa sportsajt för femte gången under våren 2011 av tidningen Internetworld.Brynäsredaktionen på SvenskaFans består idag redan av 10 aktiva skribenter som jobbar på ideell basis. Men vi behöver förstärkning för att vidbehålla de krav på kvalité som vi efterfrågar tillsammans med våra läsare. Vi är en seriös redaktion med en stor läsekrets och kan ses som SvenskaFans flaggskepp på Hockeyzon. Något vi har ambition om att fortsätta vara även i framtden.För att passa in som skribent hos oss krävs det ett seriöst engagemang och god samarbetsförmåga med övriga skribenter. Vi jobbar som ett lag, av fans för fans.Som skribent hos oss har du chansen att utveckla ditt skrivande, knyta kontakter och skaffa dig massor av kunskap och erfarenhet kring Brynäs IF. Möjlighet till pressläktare erfordras på Gavlerinken vid aktuell skrivuppdrag under hemmamatcherna.- Redo att jobba ideellt. SvenskaFans är trots allt en bra språngbräda ut i sportjournalistikens värld, och det finns flera exempel på skribenter som tagit steget till kvällstidningarna eller annan svensk sportmedia.- Lägga ner åtminstone ett 1-2 timmar i veckan på att skriva, och känna att du kan göra så under en lång tid framöver.- Du är en stor sympatisör av ditt lag (Brynäs), är väl insatt och följer dem flitigt.- Behärskar det svenska språket väl.- Är minst 16 år (vi ser helst över 18).För att söka som skribent ber vi dig skicka ett mejl till Brynäsredaktören Viktor Alner där du berättar om dig själv och din relation till Brynäs. Vidare information förväntas ges inom 24 timmar!viktor.alner@hotmail.com

0 KOMMENTARER 9231 VISNINGAR 0 KOMMENTARER9231 VISNINGAR BRYNÄSREDAKTIONEN

2017-05-30 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-05-30 11:00:00

Brynäs

2017-05-18 09:00:00

Brynäs

2017-05-17 21:40:00

Brynäs

2017-05-17 10:57:00

Brynäs

2017-05-11 18:24:00

Brynäs

2017-05-09 17:05:00

Brynäs

2017-05-06 16:05:00

Brynäs

2017-05-04 19:00:00

Brynäs

2017-05-02 08:46:00

Brynäs

2017-04-30 15:01:00

ANNONS:

Brinner du för Brynäs och vill förmedla din kunskap och passion till en bred läsekrets? Vill du nå ut till de mest inbitna fansen i Sverige? Tveka då inte att ansöka som skribent på SvenskaFans Brynässida. Nu vill vi stärka redaktionen inför säsongen 2017/18!Anders Lindbäck, Niclas Andersén och Anton Rödin. Det enda jag läser på sociala medier nu är “Vart är satsningen?”. Jag själv anser att kontinuitet i laget kan vara nyckeln till framgång.Brynäs IF just nu ett fuskbygge på väg utför ett stup.Högsäsong för sportchefen Stefan Bengtzén som ska försöka montera upp ett nytt finallag.Johan Alcéns storseger till Fansens pris som hålls av Hockeysverige.se, SvenskaFans.com samt Elitprospect.com är egentligen inte särskilt förvånande.Roger Melin, Brynäs guldtränare från 1999 är tillbaka till gävleklubben. Han tar över ett Brynäs med skyhöga förväntningar efter en lysande säsong som avslutades i en sjunde avgörande SM-final.Att bara Brynäs kan ha reklamfria tröjor stämmer inte. Däremot är Brynäs IF den enda föreningen som tycks hittat en klar modell som i praktiken fungerar.Det är med en stor sorg jag faktiskt kommer sakna Thomas Berglund i Brynäs IF. Det fanns många egenskaper hos “Bulan” som jag aldrig sett tidigare hos någon annan tränare.Efter att Linus Söderström berättade att han kallades för särbarn blev det ramaskri över internet. När media frågade Jacob Blomqvist direkt efter finalen om detta blev kommentaren att det var "fjantigt" av Söderström. Något som väckte stora diskussioner på sociala medier. Jacob Blomqvist har bett om ursäkt och Linus Söderström hyllar Brynäskaptenen.Linus Söderström gick ut med att Brynässpelare kallade honom för särbarn. Något vi aldrig bör acceptera i svensk hockey, eller övriga idrottssammanhang för den delen.