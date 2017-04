Brynäs tar grepp om semifinalen!

Brynäs offensiva bredd och effektivitet i Powerplay blev nyckeln till 4–3-seger mot Frölunda.

Brynäs inledde offensivt och efter bara några sekunder fick bortalaget ett gediget läge som Frölunda kunde hantera. Bara någon minut senare hittar Jonathan Pudas lagkamraten Daniel Paille vid offensiv blå som ensam glider in och sprättar dit 1–0-målet till Brynäs.Roger Rönnbergs mannar växte sig in i spelet och de sista tio minuterna i första perioden blev hemmalaget bättre, och de första tio i mittperioden dominerade Frölunda totalt. Brynäs blev tillbakapressade och orkade inte hitta kontroll i det egna spelet.Nästan tio minuter in i mittperioden får Juuso Ikonen iväg pucken som sveper in i målnätet.Frölundas Sean Bergenheim utvisades tre gånger och samtliga gånger fick Brynäs näta. Först var det Daniel Paille, sedan Juuso Ikonen och bara någon minut senare kunde Kevin Clark efter fin diagonal passning av Ikonen sätta 3–0-målet.På kort varsel blev det klart att Sandström skulle agera förstemålvakt efter att David Rautio blivit sjuk. En oväntad situation för Brynäs då man hade hoppats på Rautio vars räddningsprocent är bäst i slutspelet. Men Sandström visade på att även han kan gå in i slutspelet som den eminente juniormålvakten han är. Sandström stod emot Frölundas forceringar i ett kokande Scandinavium med bravur.Tills slutminuterna kom...Frölunda försökte att återhämta sig men Brynäs kunde förhållandevis enkelt spela på resultat. Men en rad utvisningar, märkligt sådana, blev kostsamt för Brynäs. Frölunda reducerade med 2–4 genom Joel Lundqvist då Brynäs spelade tre mot fyra. Med 18 sekunder kvar att spela kunde hemmalagets Casey Wellman få in 3–4 då Brynäs fortfarande bara hade tre man på planen.Trots två mål i rad fick Brynäs fortfarande spela med tre man och Frölunda försökta den chans som gick. Frölunda kvitterade till 4–4... men hundradelar försent! Efter videogranskning visade det att matchen var slut bara någon hundradel innan kvitteringen kom, och Brynäs fick stå som segrare.Brynäs har möjlighet att få rejält grepp om matchserien på hemmaplan. Nu väntar den andra omgången och 2–0 i matcher vore ett drömscenario för Bulan boys. Över 6000 biljetter är redan sålda till matchen på tisdag i Gavlerinken – arenan där Brynäs såhär långt i slutspelet är obesegrade.(0–1, 0–3, 3–0)