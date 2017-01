Brynäs vill visa att segern inte var en tillfällighet

Brynäs bröt den dåliga trenden i Göteborg i torsdags. Nu vill laget öka luckan ner till Malmö.



Brynäs har haft en del sjukdomar och laget kommer inte tas ut tills efter värvningen då många spelare kommer testats sent.



Tommy Sjödins kommentar om vad som blir viktigt mot Malmö.

”Det blir det hårda jobbet utan puck och bygga vidare på gårdagens defensiva jobb. Även Powerplay, Boxplay blir viktigt. Igår gjorde vi ett gediget jobb i Boxplay. Powerplay fick vi bara spela en gång men visade även där att vi kan skapa mycket målchanser.”





Spelare att hålla koll på i båda lagen

Brynäs

Kevin Clark

En kort rapp målskytt som har gjort 14 mål viktig i powerplay spelet.

Oskar Lindblom

Hade som Brynäs en tung period men visar oftast klass i allt! Ligger 3:a i SHLs poängliga.

Malmö

Andreas Thuresson

Powerforward som gör både mål och tar ett hårt jobb defensivt.

Ilari Filppula

har fantastiska händer och styr Malmös powerplay.



Brynäs-Malmö

Gavlerinken arena

Nedsläpp 18:30

C More Hockey



5-1 vinst till Brynäs Brynäs succékedja med Lindblom, Jenssen och Clark låg bakom segern. Kedjan skapar flera chanser och tillslut kom målen i andra och tredje perioden. Brynäs kommer möta ett Malmö som också vann i torsdags mot Karlskrona, där rapporterna säger att Karlskrona var spelmässigt bättre men där powerplay och målvaktsspelet blev avgörande.Brynäs har haft en del sjukdomar och laget kommer inte tas ut tills efter värvningen då många spelare kommer testats sent.Tommy Sjödins kommentar om vad som blir viktigt mot Malmö.”Det blir det hårda jobbet utan puck och bygga vidare på gårdagens defensiva jobb. Även Powerplay, Boxplay blir viktigt. Igår gjorde vi ett gediget jobb i Boxplay. Powerplay fick vi bara spela en gång men visade även där att vi kan skapa mycket målchanser.”Spelare att hålla koll på i båda lagenEn kort rapp målskytt som har gjort 14 mål viktig i powerplay spelet.Oskar LindblomHade som Brynäs en tung period men visar oftast klass i allt! Ligger 3:a i SHLs poängliga.Powerforward som gör både mål och tar ett hårt jobb defensivt.Ilari Filppulahar fantastiska händer och styr Malmös powerplay.Brynäs-MalmöGavlerinken arenaNedsläpp 18:30C More HockeySkribent tippar5-1 vinst till Brynäs

