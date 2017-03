Brynäspanelen: "Brynäs har bredare offensiv"

Panelens hjärtan säger att Brynäs får spela semifinal i år!

- Jag är positivt överraskad och Juuso är väl ett fint bevis på vad ett miljöombyte kan betyda för en spelare. Gillar Ikonen inställning, han ger alltid hundra procent- Juuso har levererat i den mån man kunde förvänta sig. Han har trots få mål hittills i Brynäströjan fått förnyat förtroende match efter match av Berglund och det har nu börjat ge resultat. Han har visat på fin teknik i numerät överläge och har nu hittat sin plats i laget. Däremot var fyra poäng på 24 matcher för Djurgården var knappast något som fick Brynässupportrar att jubla direkt, men man ska ha i åtanke att Ikonen matchades väldigt snålt i Djurgårdströjan innan klubbytet.- Juuso har verkligen gjort bra ifrån sig i Brynäs i mina ögon. Han var/är ingen spetsvärvning i den bemärkelsen men han har som sagt gjort det mer än bra med tanke på vad man förväntade sig av en spelare från Djurgården med det facit han hade haft i Stockholmsklubben! Ser gärna en förlängning med honom till nästa säsong.- Jag tycker han har gjort det bra faktiskt. Hans säsongs i Djurgården lämnade mycket att önska, och jag förstår att det kan ta några matcher innan han hittar självförtroendet igen. Jag tyckte han såg lite blek ut de första matcherna, men han har kommit igång mer och mer här på slutet. Det syns också att han är väldigt spelskicklig, och det är tydligt att han har bidragit med en hel del i powerplay . Gissningsvis har det inte varit jättedyrt för Brynäs att ta över hans kontrakt heller, så gör han ett bra slutspel har detta varit ett kanondrag av BengtzénJuuso Ikonen är godkänd i Brynäströjan enligt panelen.- Nu har ju Nick Johnson varit skadad och jag är medveten om att det påverkat hans prestation. Fast en Johnson i gammal härlig målform skulle verkligen lyfta Brynäs i ett slutspel. Han kanske inte gör de mest spektakulära målen, men han har en fin förmåga att stå på rätt ställe när det hettar till framför motståndarkassen.- Jonathan Granström. Det finns ingen annan som år efter år mest åker omkring, gör några poäng och får laget att vinna för att sedan förvandlas till ett odjur när det vankas slutspel. Förra året förde han Luleå fram till semifinal och blev poängbäst i laget, trots att Granström aldrig riktigt varit en poängspelare. För att snabba och spelskickliga Brynäs ska lyckas i slutsspelet, krävs det också att griniga spelare som Granström vaknar på fel sida.- Om jag bara ska nämna en spelare så är det helt klart Nick Johnson. Där finns hyffsat sparkapital vill jag påstå med tanke på hur han producerade ifjol! Men jag tror inte att han ens kommer få chansen att lyfta sig. Han var utanför laget mot Karlskrona, tillbaka mot Leksand men fick sparsamt med speltid, han har utgående kontrakt så helt ärligt tror jag inte vi får se så mycket av Johnson i slutspelet...- Självklart är det så att en sådan som Nick Johnson måste höja sig. Fjolårets skyttekung har inte alls hållit samma nivå i år, och där finns ett stort sparkapital. Jag tror även att Daniel Paille har potentialen att bli mycket viktig i detta slutspel. han rutin från NHL och långa slutspel där, i kombination med hans hårt jobbande spelsätt kan göra honom till en riktig stor tillgång i tuffa matcher. Han har inte alls sätt lika vass ut andra halvan av säsongen som den första, då han stundtals dominerade. Det är visserligen förståeligt om hans fokus kanske inte har varit på topp efter allt som har hänt honom den senaste tiden.Panelen är överens, förra säsongens skyttekung Nick Johnson behöver höja sig inför slutspelet.- Knepigt det där. Felix har vaktat kassen en hel del på slutet. Och andra sidan har David Rautio erfarenheten från många tidigare slutspel, och det kan vara nog så viktigt. Mitt val faller nog på David för egen del. Fast jag misstänker att Bulan kan fortsätta att Pendla mellan ungt och gammalt. Lite intressant är det ju också att Rautio ställs mot sina gamla lagkamrater.- Jag hoppas att Brynäsledningen har en uppsatt plan när de gäller målvaktspositionen. "Bästa målvakten för dagen står" brukar bli ett väl tilltaget uttryck, men i min värld så är en vinnande målvakt även den som står nästa match. Dock skulle det inte förvåna mig ifall de väljer att fullfölja strategin om att varva målvakt från match till match. Det ledde trots allt till en respektabel femteplats och direktslutspel, så oavsett utgång hoppas jag lederstaben är säkra på sin sak.- Jag har varit emot det här hattandet hit och dit under hela säsongen och är rätt säker på att det kostat lite poäng. De flesta topplagen har haft en uttalad första målvakt med Frölunda som laget som sticker ut där Johan Gustafsson stått nästan dubbelt så många minuter som tvåan Dan Bakala. Jag värderar inte vem av våra målvakter som borde stått mest men jag anser att det kan vara en svaghet att inte ha en uttalad förstemålvakt. Måste jag välja en som borde stå i slutspelet så säger jag faktiskt Feli Sandström. Rautio känns stabilare, men historiskt så har han inte varit någon slutspelsmålvakt och därför hoppas jag att Sandström gör en Svedberg anno 2012.- Totalt sätt denna säsong tycker jag att Rautio har varit bättre, vilket även statistiken visar. Jag tycker att man bör låta Rautio stå första matchen, och gör han det tillräckligt bra där ser jag ingen anledning till att byta målvakt varje match. Annars tänker jag mig att man kan pendla tills någon målvakt visar tillräckligt bra form, och sedan köra med denne. Att låta en målvakt som t.ex. har hållit nollan och har en formtopp vila känns helt befängt när det är slutspel.Felix Sandström eller David Rautio? Panelen önskar att Brynäs bestämmer sig!- Det känns lite fifty fifty lagen i mellan trots allt. Det är två lag som gillar att spela frejdig och offensiv ishockey. Synd bara att Brynäs fick en liten svacka på slutet och inte kunde knipa någon av de fyra topplaceringarna. Nu kan det bli så att hemmafördelen kan avgöra för Linköpings fördel.- Linköping känns oerhört farliga offensivt, kanske seriens bästa? Lägg därtill målvakten Marcus Högberg som kan bli en läskig erfarenhet för samtiga Brynässupportrar. Det gäller för Brynäs att samtliga kedjor börjar producera tidigt i matchserien och "juniorkedjan" kan komma in och avlasta på det sätt de gjort tidigare under våren med Linus Ölund i spetsen. Sen så kändes det viktigt att Frölunda senast spräckte den mäktiga hemmasviten för Linköping i den sista omgången på 10 raka hemmasegrar. Samtidigt som Brynäs kliver in i detta slutspel med två segrar i ryggen efter vinsterna mot Karlskrona och Leksand. Matchserien känns väldigt öppen och det skulle inte förvåna mig ifall den avgjordes i den sjunde matchen.- Det blir tufft, men jag är optimistisk och tror att Brynäs kan gå vidare. Offensiven har båda lagen där jag vet att Linköping vill påstå att dom har en bättre offensiv men det håller jag inte med om. Brynäs har en fruktad förstalina med ruskig kapacitet. Linköping har Broc Little , Garret Roe och Mathis Olimb . Men sen då? Nästa Linköpingspelare i poängligan är backen Kristian Näkyvä på 58e plats. Om man leker med tanken att de båda lagens första linor plockas bort av motståndarnas backar så har Brynäs fyra spelare i spannet fram till Näkyvä. Så jag vill hävda att Brynäs trupp är bredare offensivt. Det gäller att defensiven fungerar så en nyckelspelare i Brynäs kommer bli Simon Bertilsson , måtte han hålla..!- Jag ser det som så att jag mycket hellre har Linköping som motståndare än HV71 . HV har enligt mig en bättre bredd, samt en bättre backuppsättning. Brynäs backar är också bättre än Linköpings. På forwardssidan skulle jag säga att det är ganska jämt, men jag tycker ändå att Brynäs uppsida är högre. Får man igång dem som ska producera anser jag att Brynäs har fler vapen än vad LHC har, även om det också finns stor potential hos båda lagen där. På målvaktssidan ger jag Linköping ett plus, då jag anser att Marcus Högberg är bättre än båda Brynäs målvakter. Men mycket kan hända i slutspelet, och man vet aldrig vilken målvakt som växer fram till en riktig vägg.Två offensiva lag och panelen är ense om att det kommer bli tufft.- Frågan är ju om man bör tippa med hjärta eller hjärna? Slutspelsserien kan nog hur som helt bli tät och lång. Hjärtat får avgöra och då säger jag 4-3 till Brynäs.- 4-3, i Brynäs favör.- Det blir tufft, men jag tippar med hjärtat och tror det blir 4-3 i matcher till Brynäs.- Jag kan inte säga något annat än att jag tror att Brynäs vinner. Det blir 4-2 i matcher. Matcherna lär också bli jämna och täta ända fram till slutsignalen.Brynäspanelen är tillbaka och denna gång består panelen av BIF-skribenterna Johan Norrström, Fredrik Englund, Anders Blank och David HydlingBrynäs inleder kvartsfinalen som bortalag i Linköping. Då passar brynäsarna på att kraftsamla sig för att ge all stöd de kan till sitt hjärtelag.Linköping blir en tuff utmaning för gävlelaget i kommande kvartsfinalspel. Det mesta av statistisk data talar emot, men det finns några ljusglimtar som skapar möjligheter för Brynäs att bli en riktig dryg motståndare för östgötarna.Att se Kevin Clark etta i skytteligan känns riktigt bra. Att se Oskar Lindblom på andra plats känns ännu bättre.Brynäs ödeslott i årets kvartsfinal blev Linköping. Ett lag som statistiskt sätt har övertag mot Bulan boys.Brynäs vann seriepremiären den 23/9 mot regerande svenska mästarna Frölunda och man avslutar serien idag med att besegra Gävle-Dala rivalerna Leksand.För Brynäs väntar slutspel, för Leksand väntar kvalspel. Båda lagen vill vinna ikväll. Båda lagen vill möta framtida hinder med en positiv känsla. Det här kan bli det sista Gävledala-derbyt på länge.Efter en storseger mot Karlskrona är Brynäs klara för kvartsfinal. Här kan du läsa redaktionens betyg på spelarna samt själv betygsätta Brynässpelarnas insats precis som du tycker!Det var en typisk "brynäsmatch" i Gavlerinken ikväll. Fem mål framåt och ett Brynäs som bara ville fortsätta spela hockey. Men bäst av allt - Bulan boys klara för kvartsfinal!Brynäs körde över Karlskrona och säkrade en topp 6 placering. Tre poäng och 18 måls skillnad skiljer ner till Färjestad under strecket.