Tack alla läsare, nu ser vi fram emot säsongen 2017/18!

Brynäsredaktionen slår nya rekord!

Intresset för Brynäs är stort, det vet vi. Säsongen 2016/17 blev därför inte bara en succé för Brynäs IF, utan även för oss!

354 466 klick från seriepremiären till att Brynäs åkte ut. Det ansågs vara fantastiska siffror... Proportionerna för säsongen 2016/17 blev resultatet hela 480 330 klick enbart på grundserien, en ökning med 26 %. Veckosnittet ökade under säsongen som varit på 5500 läsare. Idag ligger snittet på 18 474.För bara tre säsonger sedan skulle detta varit ett fantiskt veckoresultat - idag är det vad vi snittar.



Förra året var vi och nosade på 30 000 läsare enstaka veckor. Den här säsongen gick betydligt bättre. Och den bästa veckan var då 48.179 klickade in sig på Brynäsartiklarna i samband med Brynäs event Super Duper Hockey Night då klubben försökte slå publikrekord i SDHL.



Totalt över 700 000

Som du redan vet tog sig Brynäs till sjunde avgörande SM-final vilket resulterade till en lång, härlig säsong för såväl spelarna som för fansen. Slutspelet utökade säsongen med 257 720 klick och totalt hamnade Brynässidan på 738 050 klick från seriepremiären till den sjunde avgörande SM-finalen. Det innebär en total ökning på 52 %.



Ett stort tack till alla läsare som följer Brynässidan på SvenskaFans, som hjälper till att dela det vi publicerar på sociala medier och är med i diskussionerna i kommentarsfält och till er som håller vårt forum levande. Tack.



Slutligen all credd till Brynässkribenterna som lägger ner flera timmar varje säsong, vardagar och helger för att få redaktionen att rulla, och bära frukt vecka efter vecka.



Stort beröm till skribenterna Anders Blank - skribent

Fredrik Englund - skribent

Andreas Persson-Stenberg - skribent

Christoffer Jansson - skribent

David Hydling - skribent

Johan Norrström - skribent

Erik Nyman - skribent

Staffan Nyblom - bloggare

Glöm inte att du kan följa SvenskaFans Brynäsredaktionen via FACEBOOK och TWITTER











Högsäsong för sportchefen Stefan Bengtzén som ska försöka montera upp ett nytt finallag.Efter att Brynäs tog sig till en sjunde avgörande SM-final var det givet att klubben skulle långt ifrån redovisa röda siffror i bokslutet. Nu blev det 10 miljoner kronor i positivt resultat vilket resulterat till 15 (14,9) miljoner kronor i eget kapital.Sportslig framgång ger oftast klirr i kassan. Något som SM-finalisten Brynäs fått känna på när klubben visar på 10 miljoner positivt resultat före skatt. Gävleklubben hamnar därmed på cirka 15 miljoner i eget kapital.För bara några år sedan hade Brynäs ett oerhört starkt damlag. 2010, 2011, 2012 och 2013 spelade Brynäs Dam fyra raka SM-finaler men norpades av SM-guldet samtliga gånger.Brinner du för Brynäs och vill förmedla din kunskap och passion till en bred läsekrets? Vill du nå ut till de mest inbitna fansen i Sverige? Tveka då inte att ansöka som skribent på SvenskaFans Brynässida. Nu vill vi stärka redaktionen inför säsongen 2017/18!Anders Lindbäck, Niclas Andersén och Anton Rödin. Det enda jag läser på sociala medier nu är "Vart är satsningen?". Jag själv anser att kontinuitet i laget kan vara nyckeln till framgång.Brynäs IF just nu ett fuskbygge på väg utför ett stup.Johan Alcéns storseger till Fansens pris som hålls av Hockeysverige.se, SvenskaFans.com samt Elitprospect.com är egentligen inte särskilt förvånande.Roger Melin, Brynäs guldtränare från 1999 är tillbaka till gävleklubben. Han tar över ett Brynäs med skyhöga förväntningar efter en lysande säsong som avslutades i en sjunde avgörande SM-final.