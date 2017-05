“Bulan” - årets coach

Det är med en stor sorg jag faktiskt kommer sakna Thomas Berglund i Brynäs IF. Det fanns många egenskaper hos “Bulan” som jag aldrig sett tidigare hos någon annan tränare.



Motivering:

Bulans svar:

Precis efter guldet 2012 fortsatte Tommy Jonsson sitt ledarskap. Det var väl givet efter den guldsäsongen. Men ju längre tiden gick så blev det sportsliga resultatet allt sämre och sämre. Säsong efter säsong. Tommy Jonsson, Ove Molin och Dackell stod i båset under 2015 och det såg oerhört tungt ut för trionJag var och såg ett par matcher då Brynäs spelade på bortaplan, och man märkte tydligt, när jag riktade ner mina blickar mot båset, att det fanns en nonchalans och trötthet bland Tommy Jonsson & co i båset. Man stod med armarna i kors samtidigt som man tuggade tuggummi likt Sir Alex Ferguson. Så pass nonchalant var det. Det var hopplöst.Det Brynäs behövde i samband med den nye sportchefen Stefan Bengtzén, var en tränare som hade disciplin, engagemang och det där enorma drivet blandat med en evishet.Att välja tränare är inte det lättaste. Det handlar om att kunna bygga ett lag kring tränarens filosofi och spelstil. Något som Bulan varit rätt tydlig med. Det ska vara fart, intensitet och en disciplinerad hockey. Med 17 raka säsonger som spelare i Luleå och fyra år som assisterande tränare i A-laget, samt tre år i Luleås J20, skulle detta bli Brynäs nye huvudcoach.Brynäs krigade för att komma med i Play-in spelet. Där ställdes de mot Färjestad, vilket ansågs vara helt omöjligt med det laget Brynäs hade, och hur det hade sett ut tidigare under säsongen. Men det fanns en enorm envishet som Bulan, tillsammans med Petter Nilsson hade smittat av sig på hela laget. De knäppte Färjestad på näsan med 2-1 i matcher. Visserligen tog det slut sen i kvarten, men många hade redan räknat ut att Brynäs inte skulle ha någon chans.Det var där, just i det ögonblicket mot Färjestad som man märkte “Oj wow, vilket driv och aktivitet det plötsligt var i båset. Det här kan bli bra. Förläng genast med karln.Förlängning med Bulan blev det ingen tvekan med. Dock så försvann Petter Nilsson och in kom istället Tommy Sjödin med sin defensiva kunnighet som tidigare back i många år i Brynäströjan.Superkedjan med Rödin, Scott och Johnson blev en framgångssaga. Dock så bröts allt så fort kaptenen Rödin blev skadad under januari månad, föll hela laget. Man tappade sin stora ledare och redan innan så var Brynäs ordentligt skadedrabbat, som vanligt under säsongens gång. Sen föll man bort redan i “åttondelsfinalen” mot Djurgården.Trots det “dåliga” sportsliga resultatet fortsatte arbetet framåt.Den här säsongen har vi fått bevittna ett oerhört offensivt Brynäs som öst in mål och gjort spelvändningar som fått motståndarna att fullständigt tappa hakan. Med ett brett och spetsat lag kring Bulans sätt att spela hockey, forcerade Brynäs framåt. Det räckte dock inte med att övertyga de “experter” och journalister som trodde att Brynäs skulle åka ut direkt mot LHC i kvarten, eller för att inte tala om Frölunda i semifinalen. Två oerhört svåra nötar att knäcka i ett slutspel. Men Bulan och Brynäs gick inte att stoppa. 6-0 i första borta mot LHC sade allt. Brynäs kommer att bli livsfarliga i det här slutspelet.Brynäs gick till final och där stod ett utvilat Hv71 som var lite starkare än Brynäs. Bulan föll på mållinjen och fick se sig besegrad. Men det var nära. Så oerhört nära ett guld. Vilket hade varit en perfekt avslutning på en perfekt utveckling inom Brynäs IF.”Han har lyft ett Brynäs på väg neråt till en toppkandidat, som spelat en rolig, rapp och snabb ishockey, och som in i det sista utmanade om SM-guldet. Han visade styrka och fingertoppskänsla när laget doppade och lyckades med små förändringar få formen peka snabbt uppåt igen. Brynäs var av experterna tippade chanslösa mot Linköping, ännu mera nederlagstippade mot Frölunda, men pressade till sist HV 71 till en sjunde final och förlängning”.- Va, vad säger du, det ska väl gå till coachen som vinner guldet, säger ”Bulan” i en kommentar om utmärkelsen och tillägger:- Men helt klart hade jag hellre vunnit SM-guld än blivit Årets Coach.Och det fick bli slutet på Berglunds framgångar med Brynäs.Jag kommer sakna många spelare och profiler i Brynäs efter den här säsongen, men den som jag kommer sakna mest är Thomas “Bulan” Berglund. Hade gärna sett honom kvar tillsammans med “Sjödda”.Tack för allt, Bulan - och lycka till i Luleå!