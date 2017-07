Med en träningsmatch mot Djurgården i kroppen börjar allvaret den 25 augusti. Premiär i Champions Hockey League, CHL, med hemmamatch mot IFK Helsingfors, HIFK. Brynäs grupp innehåller i övrigt Red Bull Münich och Comarch Cracovia från Polen. Det känns jättebra med CHL-spel, bättre än att spela några matcher mot Almtuna och AIK.

Jag tycker det finns lite skrivet om CHL nu när Brynäs äntligen kan delta igen.Det blir en tuff start på CHL med fyra matcher på drygt en vecka. Först två hemma, HIFK och Comarch Cracovia. Sedan två borta mot respektive. Red Bull Münich en månad senare med dubbelmöte borta och hemma. Lite märklig planering av turneringen.Ser man över alla grupper i CHL är det ingen lätt grupp för Brynäs. Rent resultatmässigt är både Red Bull Münich och Comarch Cracovia regerande mästare i Deutsche Eishockey Liga respektive Polska Hokej Liga. HIFK kom fyra. Comarch Cracovia och Brynäs har ganska likartad fysik i form av vikt och längd. Red Bull Münich ett snäpp tyngre och längre. HIFK följer sin tradition genom att vara både tyngst och längst.Om man granskar motståndet närmare ser det ut så här:IFK HelsingforsEller som man säger i Finland, Helsingfors IFK, HIFK, grundades redan år 1897. Det här laget har jag sett live flera gånger på sjuttiotalet mot Brynäs om jag minns rätt. HIFK är ett av de äldsta verksamma hockeylagen och man spelade sin första hockeymatch 1929. 1949 anslöt sig HIFK till den då fungerande finska mästerskapsligan. Från det året har HIFK spelat nästan sex årtionden på den högsta serienivån i Finland. Idag är HIFK känt som ett bra och hårt spelande lag och som sammanlagt vunnit sju mästerskap, det senaste år 2011. Förutom det senaste guldet har mästerskapet vunnits även 1969, 1970, 1974, 1980, 1983 och 1998. Två i gruppen och förlust i åttondedelsfinalen i senaste CHL.Kuriosa 1: Den kanadensiska backen och legenden Carl Brewer som spelade för Toronto Maple Leafs i 9 säsonger och någon säsong i Detroit Red Wings och St. Louis Blues, totalt över 600 NHL -matcher, spelade en säsong i HIFK 1968/1969. Av vilken anledning vet jag ej. Det blev i alla fall klubbens första guld och det sägs att Brewer hade stor del i det med sin personlighet och förmåga att pressa ut allt ur sin medspelare. Förutom guldet det året vann HFIK även över Brynäs IF i Sir Williams cup, den finländska motsvarigheten till Ahearne Cup och Star Cup.Kuriosa 2: Brewers sista säsong i Toronto gav 20 matcher och det betyder att 1979/1980 spelade han med Börje Salming. Om så i samma backpar vet jag ej.En spelare vars tröja hänger i taket i Helsingin jäähalli, är den gamle storbacken Heikki Riihiranta som vi sett mot Tre Kronor många gånger mellan åren 1969 och fram till Canada Cup 1976. Till kuriositeterna ovan hör att Riihiranta spelade med Brewer första guldsäsongen 68/69 i HIFK.Den trupp som ställs mot Brynäs i årets CHL har just nu 3 målvakter, 11 backar och 16 forwards, således en lite större trupp än Brynäs. Förra säsongen slutade man nia i grundserien bestående av 15 lag. Man gick till playoff där det blev förlust i bronsmatchen mot JYP. HIFK har ny tränare inför säsongen 2017/2018, Ari-Pekka Selin som närmast kommer från TPS Åbo.Svenskar i laget:Patrik Carlsson, ny forward från Frölunda.Spelare nummer två i HIFK är Erik Thorell, brorsa med Gustaf Thorell som kom och vände i Brynäs förra säsongen. Drygt 100 matcher för Färjestad. Värvad från TPS Åbo dit han kom från BIK Karlskoga Allsvenskan för två år sedan.Nuvarande laguppställnings landslagsmän säsongen 2016/2017:· Teemu Eronen, backNuvarande laguppställnings spelare med anknytning till spel i Sverige· Niklas Bäckström, målvakt. 40 matcher i SHL för AIK och 9 matcher i kvalserien 2001/2002 Teemu Laakso , back. Tre säsonger i Växjö Lakers, vara den senaste, förra säsongen, omfattade 2 matcher.· Ville Varakas, back. Tre säsonger i Växjö och förra i Djurgården.· Juha-Pekka Haataja, forward. Några matcher i Växjö under två säsonger. Lennart Petrell , forward. En säsong i Luleå.Nuvarande laguppställnings spelare med anknytning till spel i NHL· Niklas Bäckström, målvakt. 9 säsonger och drygt 330 NHL-matcher för Minnesota Wild.· Joe Finley, back. Buffalo Sabres och New York Islanders· Teemu Laakso, back. 3 säsonger i Nashville Predators· Lennart Petrell, forward. Nästan 100 matcher i Edmonton Oilers· Joonas Rask, forward. Två matcher i Nashville PredatorsNuvarande laguppställnings spelare med anknytning till spel i KHL · Teemu Eronen, back. Neftekhimik Nizhnekamsk och Vityaz Podolsk· Teemu Laakso, back. 2 säsonger i Severstal Cherepovets· Ryan O'Connor, back. Medvescak ZagrebKlubbens webbadress: http://www.hifk.fi/Comarch CracoviaCracovia från staden Krakow i södra Polen är landets äldsta existerande sportklubb. Klubben bildades 1906 redan och ishockey spelades första gången 1912, ett ärorikt år då Brynäs IF bildades som bekant. Klubbens ishockeysektion bildades först 1923 och Cracovia firade sin 111-årsdag i juni i år.År 2003 trädde Comarch S.A. in som huvudsponsor för klubbens fotbolls- och hockeyverksamhet. Företaget är globalt och jobbar med mjukvarutillverkning och IT-affärs lösningar. Laget heter sedan dess Comarch Cracovia.Ligatitlarna är 12 till antalet och den första kom så tidigt som 1937. Direkt efter kriget blev det fyra i rad, 1946, 1947, 1948 ,1949, vilket får sägas vara imponerande efter de värdsliga omständigheterna. Sedan dröjde det ända till 2006 och där har laget sedan blivit polska mästare 2008, 2009, 2011, 2013, 2016 och 2017. De regerande polska mästarna är också det första polska lag som deltagit i CHL där de debuterade förra säsongen i en grupp med Färjestad och HC Sparta Praha. Det gick inte så bra då de förlorade alla matcherna.Den laguppställning som ska representera Comarch Cracovia säsongen 2017/2018 verkar tunn. Tolv spelare kan jag hitta. Den information som finns är nog inte riktigt ”up to date”. På deras hemsida visas förra säsongens trupp. Jag känner inte igen några namn förutom den 27-årige slovaken Tomas Sykora. Han värvades i februari i slutet av pågående säsong från HK Dukla Trencin i Tjeckien. Det blev fyra mål i grundserien och sedan 14 i slutspelet. Sykora var slovakisk landslagsman senast 2014/2015.Finns ett rykte om värvning från Villacher SV i Österrike och sverigebekante Evan McGrath, främst en säsong med 47 matcher och 6 mål i Frölunda för några år sedan.Tränare är Rudolf Rohacek som kommer att göra sin 13:e säsong i rad i Krakowlaget. Han har även funnits i polska landslaget under ett antal år.Sist i gruppen och nådde ej playoff i senaste CHL.Nuvarande laguppställnings landslagsmän säsongen 2016/2017:· Rafal Radziszewski, målvakt· Patryk Wajda, back· Mateusz Rompkowski, back· Kasper Bryniczka, center· Adam Domogala, forward· Damian Kapica, forward· Damian Slabon, center· Maciej Urbanowicz, forwardNuvarande laguppställnings spelare med anknytning till spel i Sverige· Petr Kalus, forward: Har gjort några matcher för MoDo och Djurgården.Nuvarande laguppställnings spelare med anknytning till spel i NHL· Petr Kalus, forward: Noterad för några NHL-matcher för Boston Bruins och Minnesota Wild.Klubbens webbadress: https://cracovia.pl/hokejRed Bull MünichKlubben Eishockeyclub HC München bildades 19 januari 1998. Man började spela i något som hetta Bezirksliga, en amatörmässig landsortsliga som skulle kunna klassas division 6 i Tyskland vid den tiden. Samma år vann de sitt distriktsmästerskap. Klubben skulle nu komma att avancera snabbt upp i det tyska seriesystemet under sina första tio år. 2003 bytte klubben namn till Eishockeyclub München, EHC München.I juli 2010 hade EHC München avancerat upp till Tysklands högsta liga, Deutsche Eishockey Liga, DEL, där man dessutom lyckades nå slutspel. Efter ekonomiska problem fick laget år 2012 en ny huvudsponsor, Red Bull, och bytte namn till EHC Red Bull München. Från 2013 ägs bolaget och laget av Red Bull Company.Red Bull Münich är regerande mästare de senaste två säsongerna. Truppen just nu har 3 målvakter, 7 backar och 15 forwards. Gissar att det tillkommer några till hösten. Förra säsongen var uppsättningen 10 backar och 18 forwards. Här finns inga svenskar däremot två danskar. Huvudcoachen Don Jackson går in på sin fjärde säsong i Red Bull Münich och han är en meriterad före detta spelare också med över 300 matcher i NHL. Senaste säsongen bestod truppen av 12 spelare med landslagsuppdrag och fem spelare med tidigare NHL-uppdrag. Etta i gruppen och förlust i sextondedelsfinalen i senaste CHL.Nuvarande laguppställnings landslagsmän säsongen 2016/2017:· Danny aus den Birken, målvakt.· Konrad Abeltshauser, back.· Daryl Boyle, back. Markus Lauridsen , back. Danmark· Mads Christensen, forward, Danmark· Jerome Flaake, forward.· Patrick Hager, forward.· Dominik Kahun, forward.· Maximilian Kastner, forward.· Brooks Macek, center.· Jakob Mayenschein, forward.· Yannic Seidenberg, forward/back.Nuvarande laguppställnings spelare med anknytning till spel i Sverige:· Derek Joslin, back. AIK 54 matcher 13/14.· Markus Lauridsen, back. 48 matcher i Leksand förra säsongen. 50 matcher i Allsvenska för AIK 15/16.Nuvarande laguppställnings spelare med anknytning till spel i NHL:· Derek Joslin, back. Över 110 matcher för San Jose Sharks, Carolina Hurricanes och Vancouver Canucks.· Keith Aucoin, back. Över 140 matcher för Carolina Hurricanes, Washington Capitals, New York Islanders och Saint Louis Blues.· Jason Jaffray, forward. Över 40 matcher för Vancouver Canucks, Calgary Flames och Winnipeg Jets.· Jon Matsumoto, center. Carolina Hurricanes, Florida Panthers.· Steve Pinizzotto, forward. Vancouver Canucks, Edmonton Oilers.Klubbens webbadress: https://www.redbullmuenchen.de/