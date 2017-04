Kinnarps Arena, 2017-04-16 15:15

HV71 - Brynäs



Då börjar vi om...

SM-final. Smaka på det, SM-final... Hade någon sagt det i januari när det gick som tyngst för laget hade jag troligen småfnissat lite. Men ingen är gladare än jag med att det nu är dags för SM-finalspel för våra krigare!





HV71 har, liksom Brynäs, en stark och spetsig offensiv så jag tror att finallagen är mer lika varann än vad Brynäs och Frölunda var, Frölunda spelade ju ruskigt fysiskt och försökte mala sönder Brynäs, vilket inte lyckades. Så det lag som kan tighta till defensiven i de här mötena framöver nu har en stor chans att stå som svenska mästare när vi summerar finalspelet.



Det mesta har sagts om Brynäs offensiv nu under semifinalerna och att man vann över Frölunda i specialteams skvallrar också om att man har fördelar när man går in i finalspelet. I Brynäs saknas

Det har varit jämt i matcherna man spelat under året och hemmalagen har vunnit samtliga möten, målskillnad de 4 spelade matcherna är 11-9 till HV71s fördel.



Jag hoppas och vill tro på att Brynäs börjar lika som man börjat både kvartsfinalen och semifinalen, med vinst.



HV71 - Brynäs

Kinnarps Arena

2017-04-16 15:15 (Sändningen börjar 14:45)

anders@andersblank.se

På Twitter: ABlank82

2017-04-15 15:38:42

