Brynäs mot Djurgården under Super Duper Hockey Night.

[DAM] Strafförlust mot Djurgården

Det blev en mållös batalj när Brynäs Dam mot Djurgårdens Dam skulle göra upp på isen efter herrarnas match. Matchen skulle avgöras på straffar och där drog Djurgården det längsta strået.

Och kvar stod dem, dem där brynäshjärtade som med märket på bröstet hejade fram när Brynäs dam äntrade isen. Det var i ett läge då stämningen låg på botten i arenan, Brynäs hade precis blivit nollade av Djurgården med 3–0. Men damerna vände på allt till något bättre.



Inget publikrekord men bra stöd ändå

Många lämnade arenan i frustration, alldeles för många uppriktigt sagt. Hade herrarna spelat bra, eller vunnit sin match kan jag garanterat att Brynäs IF skulle stoltsera sig med ett rekord i SDHL nu. Men trots allt stod många kvar, och även om det inte räckte till publikrekord så var dem en härlig skara. Det var 2954 personer som stannade. Fantastisk publiksiffra i SDHL, utan tvekan.



Men låt mig tala klarspråk. Det här handlade om mycket mer än rekordet. Det här handlade om att lyfta fram en sport som förtjänar mer uppmärksamhet. Det handlar om att bredda ishockeyn, att skapa intressen och möjlighet att spela ishockey. Det långsiktiga arbetet har bara börjat, och Brynäs står inte ensamma i det. Det handlar om integration och utökning av intresset i sin helhet.



Därför är jag mycket stolt över det arbete Brynäs lagt ner, och alla de satsningar Brynäs gör och vill göra på sitt damlag. Samt det arbete man nu planerar att lägga på damhockeyn i distriktet.



Tillbaka till matchen

Ikväll hade damerna en riktig klack, och publik från samtliga fyra sidor av isen. Ikväll var deras kväll. För nu handlade det enbart om hjärta, det visste alla som satt kvar.



Brynäs inledde med bra drag på skridskorna och fick några bra lägen mot Djurgårdsmålvakten Lovisa Berndtsson.

Sedan växte sig Djurgården in i matchen relativt snabbt och etablerade tryck i offensiv zon. Men Brynäs höll emot och målvakten Sara Grahn fick göra en del enklare räddningar.



Det var överlag en rätt händelselös match ikväll. Det var två jämnbra lag som neutraliserade varandra i samtliga försök till att etablera ett offensivt tryck. Djurgården hade lite fler, och lite vassare lägen men Sara Grahn kändes trygg mellan målstolparna och höll Brynäs i jämn fot med motståndaren.



Den tredje perioden brukar vara Brynäs bästa period. Men målen lös med sin frånvaro genom matchen och även den tredje perioden slutade 0–0. För Brynäspubliken innebar det sex perioder spelade utan ett enda Brynäsmål.

Övertid utan mål



Matchen gick vidare på övertid. I SDHL betyder det spel fyra mot fyra. Önskvärt vore om SHL gick tillbaka till det upplägget.

Tidigt kom Brynäs Shelby Bram i en-mot-en-situation men Djurgården var snabbt på i försvaret och löste den situationen.

Spelet fortgick och 1:43 in mot förlängingen åkte Djurgårdens Samantha Hansson på en två minuters utvisning för slashing och Brynäs begärde Time-out. Trots började spelet i överläge skakigt och Sara Grahn fick stå för ännu en räddning. Men sedan ryckte Brynäs upp sig snabbt och forcerade framåt.



Men Djurgården stod emot och målvakten Berndtsson bjöd på några fina räddningar och även detta spel i numerärt överläge skulle bli mållös.



4:44 minuter in på övertidsperioden begärde Djurgården nu Time-out efter att blivit tillbakatryckta av Brynäs. Men på 15 sekunder hinner man inte göra mycket och spelet skulle gå vidare till straffar. Där var det Djurgårdens Samantha Hansson som lade den avgörande straffen.



Brynäs fick erkänna sig besegrade av Djurgården ikväll. Men ett poäng är bra med tanke på hur det sett ut tidigare under säsong mot just Djurgården. Brynäs ställde upp med följande lag



Målvakter

Sara Grahn (Ellen Jonsson)

Backar

Josefine Holmgren – Wilma Ekström

Jessica Adolfsson – Sara Jacobsson

Wilma Carlsson – Lina Bäcklin

Förstakedjan

Shelby Bram – Anna Borgqvist – Felicia Meyer

Andrakedjan

Amanda Helgöstam – Angelica Östlund – Maja Wessling

Tredjekedjan

Helen Puputti – Hanna Rylander – Jennifer Törnhult

Extraforward

Zelda Holmström

