Det här kan tala för Brynäs

Linköping blir en tuff utmaning för gävlelaget i kommande kvartsfinalspel. Det mesta av statistisk data talar emot, men det finns några ljusglimtar som skapar möjligheter för Brynäs att bli en riktig dryg motståndare för östgötarna.

Jesper Jensen, Oskar Lindblom och Kevin Clark är en kedja som alla lag i SHL fruktar. Tillsammans har dem gjort 128 poäng och varit en poängmaskin hela säsongen för Brynäs. Clark är herren på skytteligan tätt följd av tvåan Lindblom. Det här är en supertrio Linköping behöver mönstra hårt för att kunna stoppa. Och en kedja som Brynäs har mycket höga förvKevin Clark, SHLs poängkung blir en fruktad spelare för motståndaren.Förutom Jensenligan har Brynäs flertal starka fronter att spela. Tvillingarna Pathrik och Ponthus Westerholm ser ut att trivas mot just Linköping. Pathrik ligger fyra i Brynäs interna poängliga och tvillingarna har gjort flest poäng mot Cluben i Brynäs. Brynäs har gjort totalt 156 mål och det är enbart seriesegrarna Växjö som slår det.Under inledningen av säsongen sade Brynästränaren Thomas ”Bulan” Berglund att det är kollektivet Brynäs som ska slå framåt. Precis så har det också varit – gävlelaget har fyra kedjor som kan producera framåt vilket behövs för att komma långt i ett slutspel.Ponthus Westerholm verkar trivas mot just Linköping.I somras fick Brynässpelarna rekordresultat på fystesterna och det är något som varit tydligt under säsongen. I direkta back-to-back har Brynäs oftast varit det klart starkare laget under den andra omgången dagen efter (undantag Frölunda i Brynäs första och andra omgång, men då hade Brynäs besegrat göteborgarna med 7–2 dagen innan). Ett lag som exempelvis fått prövat på detta är just Linköping. 17 november kunde östgötarna vinna med 2–1. Men när nästa match skulle spelas den 18 november mäktade man inte med, och Brynäs tog hem en stark 4–1-seger. Det är nog få lag som önskar möta Brynäs i täta matcher.Brynäs har både ork och kraft att köra på hög kapacitet under täta matchomgångar.Linköping får hemmafördel men Brynäs ligger delad 1:a som ligans starkaste bortalag. Brynäs har vunnit 16 av 26 omgångar på bortaplan och gjort totalt 73 mål. Det är ett målsnitt på tre mål per bortamatch. Brynäs är också det lag som släppt in minst mål efter HV71 i bortamötena. Att ha hemmafördel mot Brynäs behöver med andra ord inte betyda en alltför stor fördel. Något för Brynäs att ta med sig till kvartsfinalen!Det är jobbigt att möta Brynäs i sina bortaställ.Det finns dem som hävdar att vinna en tekning inte betyder så mycket. Jag är beredd att inte hålla med. En vunnen tekning betyder puckkontroll som kan föranleda målchans i senare, eller direkt spelmoment. I både offensiv- och defensiv tekning kan det vara direkt matchavgörande. Brynäs är ligans topp-3 bästa lag på att vinna tekningar. Linköping är slutspelets sämsta lag på att teka och det är bara Karlskrona, Leksand och Örebro som står sämre rankade i den totala tabellen. Bästa tekaren i Brynäs är Jonathan Granström som vinner över 60 % av sina tekningar.Granström trivs lika bra i tekningscirkeln som att spela fysisk hockey.Brynäs har alltså bara en seger av fyra omgångar mot Linköping. Men lite som Nyblom var inne på. Tänk tillbaka till 2012 då Brynäs slog ut Frölunda i kvartsfinalen. Den säsongen hade Brynäs också enbart vunnit en omgång mot Frölunda under serielunken. Scandinavium var dessutom en arena Brynäs bara vunnit i en handfull gånger sedan 2006. Ett typexempel på att det som hänt tidigare sällan behöver betyda något inför ett slutspel. Allt ställs om.Poängmässigt skiljer det dessutom bara tre poäng mellan Brynäs – Linköping. Mycket talar för att det blir en jämn batalj. Oavsett vilket lag som går vidare känns det tvivelaktigt att det kommer blir ett 4–0-scenario i matcher.Båda lagen har mer att ge än så.Hur tror du att det kommer gå? Glöm inte bort att rösta här nedan!