Brynäs vinner sitt tionde SM-guld 1980 efter det femte och avgörande omgången mot Frölunda.

Brynäs i backspegeln: Det oväntade guldet mot Frölunda

Brynäs och Frölunda är två klassiska klubbar som gjort upp på isen flertal gånger under historien. Ett av de mest klassiska ögonblicken lagen emellan var SM-finalen 1980.





Brynäs fick då ärkerivalen



I final väntade Frölunda, laget som hade slagit starka Björklöven i sin semifinalserie. Nu skulle de båda klubbarna mötas i en finalserie på bäst av fem matcher.



Den första matchen gick Brynäs väg och slutade 5–2 till gävlelaget. Detta trots att Brynäs inte alls hade spelat på samma nivå som man gjorde mot Leksand.

Trots en stark start anade många i Gävle onåd. Alla visste att Frölunda var ingen enkel motståndare – särskild inte hemma i Göteborg. Precis som väntat hade göteborgarna samlat sig och 12 500 människor tog sig läktaren för att se sitt hemmalag ta revansch mot Brynäs.



Frölunda spelade med hög fysik och mycket skridskoåkning, och viktiga spelare i Brynäs som Anders Kock och Anders Bäckström fick kliva åt sidan efter att båda blivit blivit tilldelade rejäla tacklingar. Särskilt upprörda blev Brynäs av Janne Knocks skada efter att Anders Broström fula tacklingen bara gav två minuters utvisning när gävlelaget krävde matchstraff.



Men Brynäs gav sig inte vika och under matchens slutminut stod det 2–2. Publiken i Göteborg gjorde sig mentalt redo för förlängning – dock förgäves. Med bara 40 sekunder kvar att spela kliver Frölundas Lars-Erik Esbjör fram och avlossar från blå och pucken far rakt förbi Wille Löfqvist som fick känna sig besegrade.



Bombaderades med ägg.

Gävleborna hade inte glömt vad Broström gjorde mot Knock. Under den tredje omgången som spelades i Gavlerinken fick därför Broström känna på ett och annat. Inte nog med att var burop och glåpord, publiken bombarderade honom med ägg under uppvärmningen.

Ingenting många är stolta över idag – men så blev det.



Den tredje matchen var också den väldigt jämn och resultat uppgick till 4–4 innan Brynäs Lennart ”Tigern” Johansson valde att plocka in Janne Asplund, som hade dålig syn efter att han fått en klubbspets i ögat under en landskamp i Tjeckoslovakien 1979. Med fem minuter kvar fick Asplund pucken vid blå och sköt en fladderpuck mot mål. Frölundamålvakten Benny Westblom som tidigare stått för Brynäs hade kunnat tagit pucken om inte Conny Silfverberg ställt sig i vägen och lyckades, med hjälp av sitt knä, styra in pucken till segermålet åt Brynäs.



Brynäs gjorde hela fem mål den matchen och det var just Broströms femma som stod för samtliga baklängesmål.



Det är svårt att vinna i Göteborg och det skulle Frölunda allt visa på nytt i den fjärde omgången. Det var ett läge för Brynäs att ta hem avgörande seger och guldet, men Frölunda skulle visa sig alltför svåra på hemmaplan. Efter bara två minuter hade Frölunda gjort 3–0 och Brynäs lyckades aldrig hämta in en sådan tung uppförsbacken. Matchen slutade 3–2 till Frölunda.



Avgörandet i Stockholm.

Den femte och avgörande matchen skulle i sedvanlig ordning avgöras på neutral mark, Johanneshov Stadion i Stockholm var arenan. Det var inte fullsatt den matchen men 8 803 personer hade tagit sig dit för att heja på respektive lag.



Frölunda tog ledningen efter fem minuters spel och fick grepp om matchen. Brynäsmålvakten Wille Löfqvist och Brynäsförsvaret fick bekänna färg under första perioden men såg ut att klara sig med enbart en puck i baken.



Det var i den andra perioden som Brynäs fick ordning på spelet och Anders Dahlin kunde kvittera när halva mittperioden hade gått. Strax därefter kom avgörandet. Dahlin forecheckade som en galning i offensiv zon och frölundabacken Lars-Erik Esbjör slog iväg pucken i ren panik. Pucken kom till ingen mindre än självaste Stig Salming som, utan tvekan, avlossade ett stenhårt skott omöjlig för Benny Westblom att rädda.





Wille Löfqvist storspelade när Brynäs tog sitt tionde SM-guld.



Trots en bökig tredjeperiod där Frölunda fick mycket Power play lyckades inte göteborgarna att vända matchen. Wille Löfqvist tillsammans med backarna gjorde en gedigen insats i försvaret då Brynäs spelade på resultat. En seger med 2–1 blev också det tionde SM-guldet för Brynäs.

Det var oväntat, men Brynäs som så många gånger slog kritikerna på näsan det året. Säsongen 1980 var Brynäs sista år som en riktig stormakt i svensk ishockey. Efter att ha dominerat från mitten av 60-talet, och hela 70-talet blev det här guldet slutet på en historisk epok. Det skulle efteråt dröja hela 13 år tills Brynäs fick kalla sig för mästare igen. Att Brynäs ens skulle ta sig till slutspel var det många som undrade säsongen 1980. Serien var jämn och det avgjordes i den sista grundseriematchen då Brynäs vann borta mot HV71 samtidigt som AIK och Djurgården spelade oavgjort.Brynäs fick då ärkerivalen Leksand i semifinalen och det var ingen enkel prövning. Masarna vann den första matchen med hela 9–4. Det såg då ut som att slutspelssejouren skulle sluta ganska snart för gävlelaget. Men Brynäs reste sig och slog till slut ut Leksand.I final väntade Frölunda, laget som hade slagit starka Björklöven i sin semifinalserie. Nu skulle de båda klubbarna mötas i en finalserie på bäst av fem matcher.Den första matchen gick Brynäs väg och slutade 5–2 till gävlelaget. Detta trots att Brynäs inte alls hade spelat på samma nivå som man gjorde mot Leksand.Trots en stark start anade många i Gävle onåd. Alla visste att Frölunda var ingen enkel motståndare – särskild inte hemma i Göteborg. Precis som väntat hade göteborgarna samlat sig och 12 500 människor tog sig läktaren för att se sitt hemmalag ta revansch mot Brynäs.Frölunda spelade med hög fysik och mycket skridskoåkning, och viktiga spelare i Brynäs som Anders Kock och Anders Bäckström fick kliva åt sidan efter att båda blivit blivit tilldelade rejäla tacklingar. Särskilt upprörda blev Brynäs av Janne Knocks skada efter att Anders Broström fula tacklingen bara gav två minuters utvisning när gävlelaget krävde matchstraff.Men Brynäs gav sig inte vika och under matchens slutminut stod det 2–2. Publiken i Göteborg gjorde sig mentalt redo för förlängning – dock förgäves. Med bara 40 sekunder kvar att spela kliver Frölundas Lars-Erik Esbjör fram och avlossar från blå och pucken far rakt förbi Wille Löfqvist som fick känna sig besegrade.Gävleborna hade inte glömt vad Broström gjorde mot Knock. Under den tredje omgången som spelades i Gavlerinken fick därför Broström känna på ett och annat. Inte nog med att var burop och glåpord, publiken bombarderade honom med ägg under uppvärmningen.Ingenting många är stolta över idag – men så blev det.Den tredje matchen var också den väldigt jämn och resultat uppgick till 4–4 innan Brynäs Lennart ”Tigern” Johansson valde att plocka in Janne Asplund, som hade dålig syn efter att han fått en klubbspets i ögat under en landskamp i Tjeckoslovakien 1979. Med fem minuter kvar fick Asplund pucken vid blå och sköt en fladderpuck mot mål. Frölundamålvakten Benny Westblom som tidigare stått för Brynäs hade kunnat tagit pucken om inte Conny Silfverberg ställt sig i vägen och lyckades, med hjälp av sitt knä, styra in pucken till segermålet åt Brynäs.Brynäs gjorde hela fem mål den matchen och det var just Broströms femma som stod för samtliga baklängesmål.Det är svårt att vinna i Göteborg och det skulle Frölunda allt visa på nytt i den fjärde omgången. Det var ett läge för Brynäs att ta hem avgörande seger och guldet, men Frölunda skulle visa sig alltför svåra på hemmaplan. Efter bara två minuter hade Frölunda gjort 3–0 och Brynäs lyckades aldrig hämta in en sådan tung uppförsbacken. Matchen slutade 3–2 till Frölunda.Den femte och avgörande matchen skulle i sedvanlig ordning avgöras på neutral mark, Johanneshov Stadion i Stockholm var arenan. Det var inte fullsatt den matchen men 8 803 personer hade tagit sig dit för att heja på respektive lag.Frölunda tog ledningen efter fem minuters spel och fick grepp om matchen. Brynäsmålvakten Wille Löfqvist och Brynäsförsvaret fick bekänna färg under första perioden men såg ut att klara sig med enbart en puck i baken.Det var i den andra perioden som Brynäs fick ordning på spelet och Anders Dahlin kunde kvittera när halva mittperioden hade gått. Strax därefter kom avgörandet. Dahlin forecheckade som en galning i offensiv zon och frölundabacken Lars-Erik Esbjör slog iväg pucken i ren panik. Pucken kom till ingen mindre än självaste Stig Salming som, utan tvekan, avlossade ett stenhårt skott omöjlig för Benny Westblom att rädda.Wille Löfqvist storspelade när Brynäs tog sitt tionde SM-guld.Trots en bökig tredjeperiod där Frölunda fick mycket Power play lyckades inte göteborgarna att vända matchen. Wille Löfqvist tillsammans med backarna gjorde en gedigen insats i försvaret då Brynäs spelade på resultat. En seger med 2–1 blev också det tionde SM-guldet för Brynäs.Det var oväntat, men Brynäs som så många gånger slog kritikerna på näsan det året.Säsongen 1980 var Brynäs sista år som en riktig stormakt i svensk ishockey. Efter att ha dominerat från mitten av 60-talet, och hela 70-talet blev det här guldet slutet på en historisk epok. Det skulle efteråt dröja hela 13 år tills Brynäs fick kalla sig för mästare igen.

0 KOMMENTARER 803 VISNINGAR 0 KOMMENTARER803 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-04-01 15:33:00 viktor.alner@hotmail.comPå Twitter: @ViktorAlner2017-04-01 15:33:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-04-01 15:33:00

Brynäs

2017-03-30 17:04:05

Brynäs

2017-03-28 21:23:53

Brynäs

2017-03-28 21:22:00

Brynäs

2017-03-28 21:15:00

Brynäs

2017-03-28 02:47:56

Brynäs

2017-03-27 12:54:00

Brynäs

2017-03-26 19:09:00

Brynäs

2017-03-25 16:48:01

Brynäs

2017-03-25 13:45:53

ANNONS:

Brynäs och Frölunda är två klassiska klubbar som gjort upp på isen flertal gånger under historien. Ett av de mest klassiska ögonblicken lagen emellan var SM-finalen 1980.Brynäs fick till slut Frölunda i semifinalen efter en spännande, avgörande kamp i förlängning mot Skellefteå. Att få spela i Göteborg var precis vad många brynäsare hade hoppats på. Om det blir enkelt? Långt ifrån. Men det finns möjligheter för Brynäs att göra det svårt för göteborgarna.?Kvartsfinal 6:7, 3-2 i matcher och hemmaplan. Det skulle smaka gott med en seger ikväll och på så vis undvika att behöva åka till Linköping på torsdag och med det riskera att tappa en matchserie man lett med 3-1…Brynäs är klara för semifinal för tredje gången under 2000-talet. Här kan ni betygsätta kvällens lag.Gävle kommun hurrade tidigare idag när man nådde den magiska gränsen 100 000 invånare. Några timmar senare fanns det två anledningar i Gävle att fira – Brynäs klara för semifinal efter fem års väntan!Matchserien mellan Brynäs och Linköping har, undantaget första matchen, varit väldigt jämn. Senaste matchen drog Linköping det längsta strået, och därför behöver Brynäs nu vinna på hemmaplan för att slippa en hårresande sjunde match.Daniel Paille är en ledargestalt på isen som jag ser fram emot att se i Brynäströjan några år till.En 0-2 ledning blev tillslut en snöplig 3-2 torsk i OT.Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose...Jag ber så mycket om ursäkt David. Jag är dock inte ledsen utan jag sitter här och njuter av att jag hade så fel. Vinnarskallen hos denna norrlänning verkar vara av rekordnivå.