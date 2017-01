Sebastian Enterfeldts karriär är över.

Enterfeldts karriär är över

I november fick SvenskaFans uppgifter om att Enterfeldt hade en undersökning kvar att göra.

Sedan dess var det tyst.

Nu bekräftar Brynäs att forwardens karriär är över.





Sebastian Enterfeldt har kommit tillbaka i omgångar sedan dess och den förra säsongen spelade han 23 omgångar men kom aldrig upp till den nivå som gävlepubliken var van att se honom. Den här säsongen blev det bara sex omgångar spelade.



Efter fem operationer blev det inte tillräckligt bra för en återkomst.



Sebastian Enterfeldt avslutar sin karriär med sju SHL-säsonger på meritlistan varav 156 SHL-matcher i Brynäs. Valbosonen som kom till Brynäs J18 säsongen 2003/04 får nu tacka för sig.





En skadad Sebastian Enterfeldt leder Brynäsklacken för att stötta sina lagkamrater på isen.



SM guldet 2012

Enterfeldt var en av guldhjältarna i Gävle 2012. Den säsongen spelade han 48 omgångar och stod för totalt 26 poäng. Guldet blev en av Enterfeldts mest framgångsrika händelser i karriären.



Vi tackar Enterfeldt för de säsonger han spelat i Brynäs IF. Såväl i juniorleden som i Brynäs A-lag. En spelare fostrad av gästrikehockey och som bar Brynäs i hjärtat tvingas att lägga av. Det är ett mycket tungt besked.



Se händelsen då Enterfeldt skadades här

2017-01-27 13:26:00

