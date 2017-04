Ett sista brandtal till Brynäs IF och fansen

"WHO AM I ? I'M A CHAMPION !"

I dag gentlemän, känner jag en stor ära att hjälpa er från läktaren som den 7e spelaren i HV71's hemmaborg, jag känner en stor ära att få vara där och gå in i den sista kampen tillsammans med er på isen. Det finns också en annan viktig ära som absolut inte är något man ska skoja bort. Och det är svaret som kommer med frågan, "Vad har vi chansen att tillsammans bli? Jo, svenska mästare". Helt riktigt, och jag vill att ni alla på isen kommer ihåg det under hela matchens gång, och att VI har inställningen i kväll direkt från start att vi inte skall besegras, ett nederlag finns inte längre i vår värld. Vi ska tillsammans i dag tro på det som andra har tvivlat om. Vi ska i dag respektera vad som finns i väggarna i Gavlerinken och vår historia som en tidigare stormakt i svensk ishockey, och vi ska respektera motståndet, men inte ge dem mer respekt än den respekt som vi ger våra lagkamrater och supportrar i egna led. Det är det här vi har tränat våra sinnen för hela säsongen, och i kväll mustar vi tillsammans ut det sista bränslet som finns kvar i våra kroppar, på isen, och på läktaren, för vad har vi chansen att bli? Jo, svenska mästare. Jag vet inför matchen att motståndarna inte förväntar sig att vi ska vinna, varken motståndet på isen, eller motståndet på läktaren, men vi kommer inte att ge upp, svaghet finns inte i en brynäsares hjärta. Jag kommer i stället titta på lagkamraten jag har bredvid mig, eller supportern som tillsammans med mig är där på plats, dem som har varit med på hela den här resan, och dem på bänken som har fört den här skutan framåt genom hela säsongen, och där hämta styrka. För tillsammans med dem, har vi chansen att bli svenska mästare. Jag kommer med glädje gå in i den här match 7 i finalserien, och jag kommer kämpa, kriga och göra allt i min makt för att segra, när jag väl är på läktaren och när jag gör entré på isen så kommer jag göra det våldsamt. Jag ska slita hjärtat ut från min motståndare och lämna motståndaren gråtande på marken, för HAN/HON kan inte stoppa mig. För jag ska bli svensk mästare. Vid min sida har jag kamrater, kamrater som har varit med mig i ur och skur, vid framgång och motgång, kamrater som har svettats med mig, som har offrat blod och kroppsdelar för mig och laget. ALDRIG att jag tänker se dem besegras, aldrig att jag tänker se dem falla, och jag tänker inte lämna en enda motståndare opåverkad i kväll, moståndarna vet inte vad som väntar dem. För i kväll ska vi sno guldet från Jönköping och tillsammans bli svenska mästare. Ingen ska försöka hindra mig, ingen ska våga trotsa oss och vår vilja, ingen skall säga till oss vad vi klarar av och vad vi tillsammans inte klarar av att bli. I kväll är det TRON som kommer förändra matchbilden, det är den som vågar tro som tillslut kommer stå där som segrare. Tron och viljan har tagit människan till månen, och tron på vad vi tillsammans kan göra är det som kommer bära oss i eftermiddag. Vi måste våga tro och vilja bli svenska mästare. Förlust och att ge upp finns inte i min värld, jag förstår inte ordens definition. Jag förstår sällan när saker går fel, jag accepterar inte misstag. Men jag förstår detta: Jag förstår hur man vinner, och jag förstår att man aldrig ger upp. Och det spelar INGEN roll vad som inträffar i inledningen av matchen, mitt hjärta och mitt huvud kommer bära mig genom matchen när mina ben inte orkar mer, mitt pannben kommer bära mig och mitt lag till seger. Mitt pannben ska göra mig till svensk mästare. I dag är den dagen, inte i morgon, inte nästa vecka, utan precis NU, precis HÄR, i ditt hus, i ditt hem, det är nu vi ska bärga det där GÄVLA SM-GULDET. Och när vi har gjort det, då kommer historieböckerna komma ihåg oss, och jag ska inte vara rädd för vad som kommer skrivas där, jag skriver själv mina egna rader, och ingen skall säga till mig vad jag kan och inte kan åstadkomma. Jag tänker inte gå hem i kväll utan att ge precis allt jag har. För i dag har vi chansen att bli svenska mästare.

I dag tar jag chansen att bli svensk mästare.

Vi ska bli svenska mästare. KOM IGEN NU BRYNÄS! TILLSAMMANS, I DET SISTA SLAGET - #NU17TARVI14



MATTIAS BJÖRCK

På Twitter: iSvamp

2017-04-29 12:00:13

"WHO AM I ? I'M A CHAMPION !"Manegen var krattad, guldhjälmarna pustade och Gavlerinken var fullsatt. Allt var upplagt för ett avgörande på hemmaplan, men med en svag inledning för Brynäs var SM-guldet aldrig riktigt nära i torsdags. Chansen för ett fjortonde guldjubel lever ännu, men det är nu det avgörs nere i Jönköping. Vinna eller försvinna.Det var slutspelets sämsta inledning som avgjorde ikväll.Den här vändningen var helt enkelt för bra för att vara sann. Brynäs förlorade tillslut efter en heroisk sista period. Men deppa inte gott folk, det här är långt ifrån över.Brynäs står inför ett guldläge när den sjätte SM-finalomgången ska spelas. Kommer Gävlelaget att klara av det, eller förlängs serien tillbaka till Jönköping? Vi kollade av med två snabba frågor med några av SvenskaFans Brynässkribenter.En förväntan, tillställning och stämningshöjande anda har rest sig över Gävle och sällan tidigare har de gamla fasaderna bland tvärgatorna på Brynäs rest sig stoltare. Sverige, Gävle, Brynäs... Nu ska fjorton hem!SM-finalyra och Brynäs har matchboll. Brynäsare skulle gå över Leksandsland för att få tag på en matchbiljett till den sjätte omgången.Brynäs har ett guldläge men allt kan vara långt ifrån över.Kanske den sämsta inledningen under slutspelet. Men Brynäs krigade på, växte sig in i spelet och nollade HV71 i Kinnarps Arena!Jag sitter och räknar på fingrarna. 2-2 i matcher får jag det till. Femte matchen spelas ikväll. Hur kan det då vara över?