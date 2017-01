Fem anledningar till att delta på Super Duper Hockey Night

Det finns många anledningar till att delta i Super Duper Hockey Night på lördag när Djurgården gästar Brynäs. Brynäs herrlag kommer att spela i supersnygga 70-tals tröjor och direkt efter matchen kommer Brynäs damlag möta Djurgårdens damlag. En match där Brynäs med deras samarbetspartners går all in för att slå publikrekordet i SDHL.

Vi listar upp fem viktiga anledningar om varför just du ska ta dig till Gavlerinken på lördag.



1: Nostalgin

Många av er minns, andra har bara hört det berättats eller läst i historieböckerna. Men under 70-talet var Brynäs störst, och fick statusen som hela folkets lag. Här frodades legender som Håkan Wickberg, Tord Lundström, Lennart Johansson, Wille Löfqvist och många flera. Gävleborna kallades för Sveriges mest bortskämda publik och enligt arkiven var det någon som sade att Brynäs var hockeyns Mohammed Ali.

Att få återuppleva härliga 70-talet och känna nostalgiska vibbar i arenan är ju en självklarhet som brynäsare. Det är Brynäsandan i sin renaste form.



2: Publikrekord i SDHL

Ingen förening är bättre på att skriva historia än Brynäs IF. Därför vore det ju naturligt att Brynäs ska vara på framkant när det gäller damhockeyn. Du som brynäsare kan få vara med om att skriva historia – publikrekordet i SDHL ska hållas i Gävle, inte Luleå och inte i Jönköping. Luleås nuvarande rekord på 3150 skall bli ett minne blott.



3: Träffa gamla och nya profiler

Cirka en halvtimme före matchstart blir det hockeysnack med 70-talsprofiler i entréhallen. Mellan herr- och dammatchen blir det vidare snack med profilerna gällande 70-talet samt kommer det att diskuteras publikrekord. Det blir både profiler från förr samt modern tid som kommer att vara på plats i arenan.



4: Billig mat

En helkväll i Gavlerinken med nostalgiska vibbar kan/bör ju ingen säga nej till. Men magen kanske börjar kurra lite extra efter att Brynäs herrlag spelat mot Djurgården. Efter herrmatchen har Bistron ”happy hour” på tacobuffén. Vuxen betalar 70 kr inkl dryck och barn betalar 35kr inkl dryck. (Ordinarie priser är 109kr/59kr). Supporterbaren har öppet till slutet av dammatchen och där erbjuds det hamburgare med nachochips och salsa för endast 20 kr!



5: Klassikermöte

Brynäs – Djurgården, kan det bli mer klassiskt i SHL? Två av de mest folkkära klubbarna med flest SM-guld i Sverige. En rivalitet som sträcker sig till tidiga 60-talet. Rivaliteten mot Djurgården i Gävle finns så långt som innan Brynäs tid. En tid då Gefle Godtemplare med Hans "Stöveln" Öberg i spetsen var Gävles stora lag. 1957 var Godtemplarna den första klubb i historien som utanför Stockholmsregionerna tog SM-guld. Efter Godtemplarnas segertåg var Djurgården dock tillbaka och tog sex raka SM-guld... Tills rebelliska Brynäs från Gävle fick slut på en mäktig epok 1964, och en ny stormakt föddes i svensk hockey.

Det finns en storslagen historia, och än idag väcker Djurgården känslor i Gävle. Närmare fullsatt väntas och du är väl en av dem på plats?



Fem anledningar av många att vara med på Super Duper Hockey Night!





Allt som Super Duper Hockey Night hittar du på Brynäs hemsida