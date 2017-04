Krönika: Förbered inte festen – rusta för striden!

Brynäs har ett guldläge men allt kan vara långt ifrån över.

Något oroande var det att se den första perioden spelades i Kinnarps Arena i förrgår. Jag tänkte först att matchbilden såg ut lite som när Brynäs blev tillbakapressade av Frölunda, men sedan insåg jag ganska snart att det här var steget värre.Brynäs såg trötta ut medan HV71 spelade typisk HV-hockey.Undantaget var Felix Sandström som svarade upp HVs forcering samtidigt som han gav Brynäs möjligheten att jobba sig framåt.Många med mig tänkte säkerligen där och då att långa matchserier under kvarts- och semifinalen började att ta ut sin fulla rätt. Men när Brynäs blir pressade byter man till den strategi som räddat Gävlelaget så många gånger tidigare. Hur illa matchbilden såg ut fann Bulans Brynäs vägar att stärka sig och vinna matchen.Vändningen kom i mittperiodens skede, och efter Elias Fälths 1–0-mål kunde Brynäs hitta tillräckligt med energi för att klara av utmaningen och spela en mycket mer energisnål hockey som gör att spelarna stortrivs på isen.Niklas Wikegård frågade Johan Alcén efter matchen om det var dags att ladda upp med champagne. Alcén svarade det enda rätta:- Så korkade är vi inte.HV71 kommer att gå in för att förstöra all feststämning som finns i Gävle. För visst börjar man skruva på sig i staden. Ingen vill egentligen säga det, men många förbereder sig.Det finns faktiskt en chans på torsdag att skriva historia. Brynäs har idag inte vunnit något. Vi ska inte förbereda oss för någon fest, vi ska förbereda oss för strid. För kamp kommer det att bli.Vi vet att ett stridslystet HV71 med revanschlusta marscherar mot Gävle och vill göra det riktigt obehagligt i Gavlerinken.Brynäs måste vara med från start och så även gävlepubliken.Då blir det istället obehagligt för HV.Tillsammans tar vi fjorton!