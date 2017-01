Förlustsviten bruten - Äntligen seger för Brynäs!

Ett tidigt underläge i den första perioden och när Frölunda gjorde 2-0 såg sjätte raka förlusten väldigt nära, men Brynäs ville annat. Bortalaget med storspelande David Rautio, lyckades vända när Jacob Blomqvist efter en utvisning satte 3-2-målet med drygt fem minuter kvar. Matchen slutade 4-2 till Brynäs när Oskar Lindblom satte sitt andra mål för matchen i tom bur.

Det var två spelsugna lag som kom taggade ut till kvällens batalj. Matchen öppnades i ett rasande tempo där bägge lagen hade varsitt farligt läge redan i den första minuten. Förlunda tog sedan över taktpinnen efter ett numerät överläge och sedan efter slarv av Brynäs i egen zon kunde Förlunda ta ledningen i matchen. Den första perioden fortsatte sedan i högt tempo där Förlunda behöll taktpinnen i, men de gånger Brynäs fick in pucken i anfallszon blev det alltid farligt.



Frölunda gjorde 2-0 fyra minuter in i den andra perioden och många började räkna in den sjätte raka förlusten, dock så ville Brynäs annat. Halvvägs in i den andra perioden vände Brynäs matchen till sin egen. De tog över allt mer och till slut lyckades reducera. Med enbart 40 sekunder kvar av den andra perioden så sprätte Jesper Jensen upp pucken i nättaket och Brynäs kunde gå till pausvila med ökat självförtroende.



Tredje perioden började precis som de andra med ett Frölunda som ökade för ytterligare ett mål, dock ville David Rautio annat och höll försvarsspelet lugnt med flera vassa räddningar. Precis som matchen igenom så hade Brynäs alltid vassa lägen när de kliver in i den offensiva zonen. När matchen stod och vägde så skickade Marc Zanetti in en puck från blå som Oskar Lindblom lyckades styra in och kvittera matchen. Brynäs hade vittring och kändes då närmare seger än Frölunda. Dock så tog Jacob Blomqvist på sig en väldigt onödig utvisning då han olovligt omtog pucken i egen zon.

- Jag fick någon form av hjärnsläpp, sa kaptenen Jacob Blomqvist efter slutsignal.



Det var också Jacob Blomqvist som avgjorde matchen. Brynäs redde ut det numerära underläget och direkt från utvisningsbåset så tog han pucken in mot mål för att avgöra matchen. Han fintade ner backen och satte pucken högt bakom Förlundas Dan Bakala. Brynäs hade vänt 0-2 till 3-2 och första segern på sex matcher var ett faktum när Oskar Lindblom satte sitt andra mål för kvällen när han punkterade matchen med sitt 4-2-mål.



Nu väntar Malmö på hemmaplan redan på Lördag!



- Kvällens tre hetaste.



- David Rautio

Hela 14 skott avlossades mot Brynäsmålet i den första perioden. David Rautio klev fram med flera stora räddningar i den första perioden och höll sitt lag kvar i matchen. Frölundas bägge mål kom efter olyckliga studsar, men därefter så höll Rautio sin bur tom från andra puckar och var nyckeln till Brynäs vinst nere i Göteborg.



- Brynäs fjärdekedja

En renodlad juniorkedja med Boqvist-Broman-Asklöf, födda 98-97-98 ställde Brynäs upp med i matchen. Ingen av de klandras för förslusten och de tillförde stundtals en fart Brynäs saknat under de senaste matcherna. Samtliga är värda mer speltid i fortsättningen och

- Oskar Lindblom

Två mål och assist till det viktiga första målet. Oskar Lindblom har, trots Brynäs svacka, hållt högt spel och spelar med högt självförtroende. Hade bra samspel med Jesper Jensen. Återigen högaktuell för Landslagsspel i vår.



Förlunda - Brynäs

1-0 5:14 Patrik Carlsson (Rosseli Olsen)



2-0 24:12 Johan Sundström (Nyberg, Figren)

2-1 39:20 Jesper Jensen (Lindblom, Fälth)



2-2 52:28 Oskar Lindblom (Zanetti, Jensen)

2-3 55:10 Jacob Blomqvist (Paille)

2-4 59:12 Oskar Linblom

Skott: 31 - 24