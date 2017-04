Från succé till fiasko på 78 sekunder

Fem mål på åtta skott sänkte Brynäs i den sista perioden. Brynäs ledde matchen med 3-2 när det var knappt sju minuter kvar att spela, sen vände allt på 78 sekunder.

SM-final 4 och ett fullsatt Gavlerinken, vad kan vara bättre än det? 7909 förväntansfulla fans hade intagit arenan med förhoppningarna att Brynäs skulle fortsätta i samma tempo som senast nere i Jönköping.Sen började matchen och ingenting hände, både publiken och spelarna kändes nervösa. Det här kan mycket väl ha varit slutspelets sämsta period. Båda lagen skapade ett par farliga lägen men målvakterna testades aldrig riktigt. Närmast mål var Hv71 i boxplay i slutet av perioden men Linus Ölund kunde tursamt slå bort pucken på volley. Skotten slutade 6-7 till Hv71.Båda tränarna hade nog tagit ett ordentligt snack i periodpausen för om spelet var avvaktande och rent ut sagt dåligt i den första perioden så var det helt omvänt i den andra. Skotten slutade otroliga 18-12 och det var Brynäs som tog tag i den här perioden redan från start. Målchanserna avlöste varandra och tillslut kunde Slovakien Tomas Zaborsky göra matchens första mål med ett snyggt skott i bortre krysset. Brynäs var även nära att få in 2-0 målet men tillslut så var det Kevin Stenlund i Hv71 som istället gjorde 1-1. Matchen var därmed helt öppen och allt skulle avgöras i den sista och avgörande perioden.En galen tredjeperiod inleddes som den andra slutade. Det var Brynäs som var det bättre laget och kunde redan efter 21 sekunders spel göra 2-1. Juuso Ikonen spelades snyggt fram av Jonathan Granström. Sen började galenskapen, 2-2 gjordes efter 04:51, 3-2 efter 09:25, 3-3 efter 12:46, 3-4 efter 14:06 och 3-5 efter 17:41. Det kändes ett tag som att alla skott som sköts gick in i mål och Hv71 tog verkligen vara på alla chanser dom fick. Fem mål på åtta skott i den tredje perioden sänkte Brynäs idag.Lagkaptenen Jacob Blomqvist gjorde tillslut ett tröstmål när han sköt in 4-5 men inte ens det kunde rädda Brynäs. 4-6 gjordes istället i tom målbur och nu återvänder lagen ner till Jönköping med ställningen 2-2 i matcher.4-6 (0-0, 1-1, 3-5,)Gavlerinken ArenaPublik: 7909Skott: 34-27(mållös)1-0 (13:53) Tomas Zaborsky (Fälth)1-1 (18:24) Kevin Stenlund (Lehtonen)2-1 (00:21) Juuso Ikonen (Granström, Carlsson)2-2 (04:51) Lawrence Pilut (Stenlund, Thörnlund)3-2 (09:25) Tomas Zaborsky (Zanetti)3-3 (12:46) Simon Önerud (Stenlund, Thörnlund)3-4 (14:06) Mattias Tedenby (Andersson, Sandberg)3-5 (17:41) Lawrence Pilut (Sandberg, Brithén)4-5 (19:35) Jacob Blomqvist (Granström, Zaborsky)4-6 (19:54) Anton Bengtsson