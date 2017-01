Gefle IF vill hjälpa Brynäs

De håller på med två helt olika idrotter, med olika förutsättningar och storlekar i sina egna organisationer. Men Gävles två storklubbar Brynäs IF och Gefle IF, också grannar, har sällan haft en bättre relation till varandra som nu.

Relationen mellan Gefle IF och Brynäs IF har gått upp och ner genom åren. Medan Brynäs IF från början tillhörde den där lilla arbetarföreningen på industriområdet Brynäs ägde Gefle IF (Sverige nu äldsta levande förening) i stort sett samtliga av stadens idrottsanläggningar. Gefle IF ansågs, tillsammans med IFK Gefle och Sportarna vara en "överklassklubb". När bandyn var stor i Gävle spelade andra föreningar på riktiga planer medan Brynäs IF fick nöja sig med en gammalt fruset tjärn intill Måsberget där man hade sina träningar. Måsberget används än idag av Brynäs IF Fotboll som använder området som fotbollsplan.Till slut skedde det oförutsägbara. Norrtulls Idrottsplats skulle få en isplan så att Gävles klubbar slapp spela bandy på sjöar eller åar som tidigare. Som vanligt var det Gefle IF som hade skött om den idrottsplatsen. Men det var nu som "överklassklubben" skulle börja samarbeta med "arbetarklassklubben" Brynäs. Gefle och Brynäs samsades om isplanen och hjälptes åt att hålla planen i dugligt skick. Det gick så pass bra för båda lagen att 1927 beslöt Gefle Stad att dra dit vattenledningar för att göra det enklare att få till en bra is.Men Gefle IF drog sig ur samarbetet när ishockeyn kom till Gävle. Och sedan dess har relationerna klubbarna emellan gått fram och tillbaka i diverse frågor precis som med övriga klubbar genom åren. För det mesta har det gått bra.2010 kom Gefle IF fram med förslag om att flytta till en ny fotbollsarena bredvid Gavlerinken uppe på Sätraåsen. Efter mycket om och men, politiska beslut och tillsatta resurser stod Gavlevallen klar 2015. Då blev Gefle IF och Brynäs IF riktiga grannar för första gången och en tätare kontakt inleddes.Gefle IF hyr Brynäs IF restaurangservice till fotbollsmatcherna och Brynäs försökte stötta Gefle så gott man kunde när Gefle trillade, tyvärr, ur Allsvenskan – I Gefle IF har vi cirka 300 tjejer som spelar fotboll. Att de ska ha samma förutsättningar att utvecklas som killarna är en självklarhet för oss. Så har vi jobbat länge och det kommer att bli ännu tydligare i framtiden. Så det här initiativet från Brynäs är såklart något vi uppmuntrar, säger Pär Lagerström, klubbdirektör i Gefle IF på Gefles egen hemsida. Gefle IF vill bidra till publikrekordet i SDHL med att ha sitt dam-elitlag på plats under Super Duper Hockey Night samtidigt som klubben skickat erbjudan till samtliga sina flicklag.Med andra ord, en bra grannsämja klubbarna emellan.