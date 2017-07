Gefles sak är vår – Brynäs ber fansen att hjälpa

Gefle IF, Sveriges äldsta levande förening står i krisens inferno och ber gävleborna om hjälp. Någon som svarat upp är Brynäs IF som ber sina fans, medlemmar och partners att stötta Gefle.

Gefles elitlicens är hotad och 15 miljoner minus i resultat indikerar på att Gefle måste få ihop två miljoner innan årsskiftet – annars är toppresan över.



Brynäs och Gefle har en lång historik tillsammans då klubbarna har samarbetat flertal gånger genom historien. Det började redan på 20-talet då Brynäs och Gefle gick samman för att få en bra bandy-is på Norrtulls Idrottsplats. Tack vare det kunde Brynäs bevara sin bandysektion – vilket den påläste vet att utan bandyspelarna skulle Brynäs inte haft några tidiga framgångar i hockeyn.



Nu på senare tid har Gefle IF och Gavlevallen funnits som en granne till Brynäs IF och Gavlerinken. Fotbollsklubben har tagit del av Gavlerinkens lokaler vilket har varit win-win för båda föreningarna. Samtidigt är Gefle också med i Ett bra nätverk som är en gren i En bra start.



Brynäs mår bra av att Gefle mår bra.

Därför faller det naturligt när Gefle IF är i nöd att Brynäs vill hjälpa:

”När det är tuffa tider så behöver man vänner.

Vi vill därför ödmjukt be alla Brynäsare, medlemmar och partners att göra något bra och stötta Gefle IF.

Om till exempel hälften av Brynäs IFs medlemmar swishar 10 kr var och hälften av våra partners swishar 100 kr var så ger det Gefle IF över 300 000 tkr.” skriver Brynäs på sin hemsida.



Man hänvisar till bland annat Gefles enorma sociala kapital för ungdomar (över 1000 deltagare) som är av stor vikt för Gävle som idrottsstad.



Vill du ge ditt stöd till den anrika fotbollsklubben kan du Swisha Gefle IF 1235356449.



Gefleredaktionen på SvenskaFans:

Gefle behöver dig!!!

På Gefle IFs hemsida kan du läsa:

"LÄGET ÄR AKUT. JUST NU SLÅR GIF-HJÄRTAT DUBBLA SLAG!"