Här är den nya Brynäshymnen!

Nu har Juryn tillsammans med folket röstat och utsett den nya Brynäshymnen.

Låter heter just, Brynäshymnen.





Juryn har bestått av: Johan Stark klubbdirektör, Madeleine Östling Brynäs damlag, Angelica Östlund Brynäs damlag,



Här kan du lyssna på låten

Det vinnande bidraget är Brynäshymnen som är skriven av Britta Bergström och Anna Thorell.Juryn har bestått av: Johan Stark klubbdirektör, Madeleine Östling Brynäs damlag, Angelica Östlund Brynäs damlag, Jacob Blomqvist Brynäs herrlag, Viktor Zeidner musikansvarig Brynäs IF, Petter Barrling P4 Radio Gävleborg, Peter Alcén, frilansande musikskribent och Brynäs Supporterklubb Gävle.

2016-12-22 13:01:00

