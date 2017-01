Gavlerinken Arena, 2017-01-19 19:00

Brynäs - Örebro



Historisk förlust i Gavlerinken

Brynäs hade aldrig tidigare förlorat mot Örebro på hemmaplan. Det här var fjärde raka förlusten och laget tappar på topplagen i tabellen.





Powerplay förbannelsen bruten

Med en 2-0 ledning kunde Brynäs komma ut i andra med ett starkt självförtroende, men vad hände? Örebro vaknade till liv och pressade tillbaka Brynäs.



- Andra perioden är rejält mycket sämre än den första. Det känns som att vi slappnar av och glömmer bort grunderna. Vi måste hitta tillbaka till en stabil defensiv så kommer det offensiva komma automatiskt.



Brynäs hittade inte tillbaka till sin defensiv. Tredje perioden var bara två minuter gammal när Örebro återigen kunde kvittera matchen. Den här gången genom ett skott från blå i powerplay från Bobo Petersson. 18 minuter senare gick matchen till förlängning och spel tre mot tre. Ryan Gunderson var ett stolpskott ifrån en vinst men Örebro var laget som tog vara på sina chanser idag. Brynäs vinner skotten med 40-24 men Örebro vann matchen med 3-4 och vinner sin första match någonsin här uppe i Gävle. Nattsvart!



Matchens tre stjärnor i Brynäs

Jesper Jensen +++

Oskar Lindblom ++

Ryan Gunderson +



Brynäs – Örebro 3-4 (2-0, 1-2, 0-1,0-1)

Gavlerinken Arena

Publik: 3602

Skott: 40-24



Period 1

1-0 (00:20) Ryan Gunderson (Bomqvist, Granström)

2-0 (04:16) Daniel Mannberg

Period 2

2-1 (27:48)

2-2 (33:26)

3-2 (36:01) Oskar Lindblom (Gunderson, Jensen)

Period 3

3-3 (42:09) Bobo Petersson (Olsson, Weinstock)

OT

3-4 (61:51) Peter Andersson (Hudacek)

CHRISTOFFER JANSSON

På Twitter: Jjaansson

2017-01-19 21:38:00

