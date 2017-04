Scandinavium, 2017-04-14 19:15

Frölunda - Brynäs



Vilken av de båda Luleåbördiga tränarna får semester och vilken får spela SM-final med sitt lag? Nu ska det avgöras!

HV71:s finalmotståndare ska utses

Sjunde och avgörande semifinalen mellan Frölunda och Brynäs. Avgör hemmaplansfördelen eller kan Brynäs stå emot publiktrycket och skrälla i Scandinavium?

För det är nämligen så. Vinner Brynäs är det en skräll, all press på Frölunda. Dom hade semifinalserien som i en liten ask men i och med Brynäs oerhört starka insats hemma i Gavlerinken i match #6 har man gett sig själva chansen att slåss om SM-guldet. Det lag som vinner denna match möter HV71 i SM-final 2017.



Egentligen är det inte så mycket att skriva så här inför en sån här match. Frölunda har sett starka ut hemma men samtidigt så spelar Brynäs oerhört effektivt och har visat att man faktiskt KAN vinna i Göteborg också och med den senaste matchen i ryggen vill jag säga att det är 50/50 vilket lag som går segrande ur långfredagens duell.



När det kommer till att nämna spelare att hålla koll på i de båda lagen väljer jag att titta på lagens offensiva kvalitéer. Brynäs powerplay har varit oerhört effektivt och har 31% när det kommer till att göra mål i powerplay. Man gör alltså mål på mindre än vart fjärde spel med en man mer. Viktiga kuggar är såklart Jensen-kedjan med Jesper Jensen, Oscar Lindblom och Kevin Clark. Clark som stått för 2 st hattrick i mötena med Frölunda, dock bara i matcher hemma i Gavlerinken. I denna match tror jag spelare som Jonathan Granström och Daniel Paille kommer att visa framfötterna också, jag tror nämligen att det blir en oerhört tuff och hård kamp där den som gör första målet kommer stå som segrare och får möta HV71 på söndag i den första SM-final matchen för säsongen 2016/17.

Frölundas främsta offensiva krafter står kedjan med Casey Wellman, Patric Carlsson och Sean Bergenheim som stått för mycket farligheter framför Brynäs burväktare. Sen vill jag även höja ett varningens finger för Frölundas fjärdekedja med Lasu, Rosseli-Olsen och Stålberg som är en otroligt tung och fysisk kedja som i varenda byte ser till att göra Brynäsförsvararna möra med sitt fysiska spel som alltid är på gränsen till vad som är lovligt, och rätt ofta över gränsen också. Men jobbiga att möte är dom oavsett.



Jag VILL tippa med hjärtat och säga Brynäsvinst, men med tanke på hur Frölundas insatser hemma i Göteborg så skulle jag inte bli jätteförvånad om det blir Frölundaseger heller... Hur det än är så kommer det vara den längsta långfredagen i mannaminne innan domarduon visslar i pipan och släpper pucken i Scandinavium kl. 19:15 på Långfredagskvällen!! Upp till kamp och må bästa lag vinna!



SM-semifinal 7:7

Frölunda - Brynäs

2017-04-14 19:15

CMore Hockey 19:15 (Sändningen börjar 18:45)

