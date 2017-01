Gavlerinken Arena, 2017-01-14 16:00

Brynäs - Djurgården



Inför Brynäs - Djurgården: Super Duper Hockey Night i Gavlerinken!

Efter en spännande match nere på hovet där Brynäs lyckades hämta upp ett 3-1-underläge till förlängning. I förlängningen var man ett stolpskott ifrån att ta med sig två poäng hem till Gävle, istället avgjorde Djurgårdens Matt Anderson på straffar. Nu har Brynäs möjlighet att replikera den försmädliga förlusten redan imorgon under en fullspäckad hockeylördag i Gavlerinken.

Brynäs lyckades inte knipa extrapoängen lagen mellan under torsdagskvällen, Matt Andersson avgjorde långdragna straffläggningen och bonuspoängen hamnade hos Stockholmarna. Brynäs spel under de två första perioderna var inte i nivå med den fina form de tidigare visat under vintern. Trots en poäng, har laget nu två raka förluster och lagkapten var inte nöjd efter straffavgörandet. – Jag är besviken på hur vi uppträder de två första perioderna. Vi spelar lite segare och inte i det tempot som vi vill spela i, det känns surt nu att vi slarvade bort de här två poängen, sa tillsyntes besviken Jacob Blomqvist till C More.







Brynäs är starka hemma

Brynäs hemmafacit den här säsongen har varit upplyftande. På 17 försök har laget vunnit 11 och är seriens näst målfarligaste lag bakom serieledarna Frölunda. Lagets målproduktion har varit en stor del till framgången denna säsong och trots förlusten senast ligger laget på en tredjeplats i tabellen.



Senast lagen drabbades samman i Gavlerinken vann Brynäs med klara 4-0 och bör vara rejält revanchsugna när det väntas storpublik i Gavlerinken Arena under lördagen.



Super Duper Hockey Night

Brynäs IF har valt att göra den 14 januari till en riktig hockeydag! Som hockeytokig Brynäsare har man chans att se både herr- som damlag möta Djurgården under lördagen. "Super Duper Hockey Night" som eventet heter ska generera storpublik till bägge matcherna. Målet är att slå rekordet i publikantal under en SDHL-match. Det nuvarande rekordet ligger på 3150 personer som såg Luleå möta MoDo under oktobermånad 2016, nu har Brynäs chansen att skriva in sig själva i rekordböckerna även där! Så oavsett resultat i herrmatchen dröjer så möjliga som möjligt sig kvar i Gavlerinken och hejar fram damerna och sig själva till ett nytt rekord!



Läs mer om evenemanget här



Schema för Super Duper Hockey Night

SHL

Brynäs - Djurgården

16.00

C-More



SHDL

Brynäs - Djurgården

18.30

Se på plats - Gratis Inträde!

2017-01-13 17:31:53

