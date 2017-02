Gavlerinken Arena, 2017-02-04 18:30

Brynäs - Luleå



Ikväll vill vi se fler mål från Oskar Lindbloms klubba!

Inför Brynäs - Luleå: Dags för seger igen!

Brynäs vann den första matchen i back to back-mötet mot Luleå. Nu är det dags för Bulan boys att ta andra raka segern och visa alla tvivlarna att det är slut på den enorma formsvackan man har haft på sistone.

Brynäs form har minst sagt varit dålig på sistone. Med bara två vinster på de senaste nio matcherna har man gått från en stabil andra plats till att just nu ligga på sjunde. Även om man vann den första matchen mot Luleå så såg spelet under delar av matchen inte alls övertygande ut. Powerplayspelet är under all kritik, och man släpper många gånger till chanser alldeles för enkelt i fem-mot-fem-spelet. En eloge ska man dock ha för spelet i andra halvan av den tredje perioden, då man pressade tillbaka Luleå rejält, och lyckas gå från underläge 4-2 till 4-4. Det har ändå funnits en del ljusglimtar i laget de senaste matcherna. Juniorkedjan med Jesper Boqvist, Linus Ölund och Samuel Asklöf har verkligen överraskat postivt de matcher de har fått spela tillsammans. På de tre senaste matcherna har de tillsammans skrapat ihop elva poäng, och har kanske varit den piggaste kedjan i Brynäs. Spännande att se om dessa unga talanger kan fortsätta vara en lika positiv faktor i Brynäs framöver. En annan spelare som inte ska beskyllas för alla förluster den senaste tiden är Brynäs stora stjärna, Oskar Lindblom. Oskar har gått från att förra säsongen mer vara ett komplement till Anton Rödin och Greg Scott, till att denna säsong vara en riktig SHL-stjärna. Under Brynäs svacka de senaste nio matcherna har han, trots att laget gått trögt, svarat för sex mål och två assist. Vi får verkligen passa på att njuta av Lindblom denna säsong, då han garanterat lär spela i NHL till hösten! Laget Brynäs kommer att gå ut med laget under värmningen idag. Man har haft skadekänningar på vissa spelare, och vill därför vänta och se vilka som kan spela. Som vanligt väljer man att inte heller gå ut med vem som ska stå, men gissningsvis lär det bli Sandström, då Raution stått de två senaste matcherna utan att övertyga. Brynäs - Luleå Gavlerinken Arena Nedsläpp: 18:30 C More Sport Skribenten tippar: 4-2 Kommentar: Matchen blir jämn, men Brynäs drar det längsta strået. Juniorkedjan fortsätter visa framfötterna, och Jesper Boqvist får göra sitt första SHL-mål. Så klart gör även Oskar Lindblom ett av Brynäs mål.

DAVID HYDLING

david.hydling@hotmail.com

2017-02-04 04:25:00

