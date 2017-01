Gavlerinken Arena, 2017-01-19 19:00

Brynäs - Örebro



Kan Brynäs kriga sig tillbaka till segersviten?

Inför Brynäs - Örebro: Studsar Brynäs tillbaka?

Brynäs har inte gått som räls den senaste tiden och efter två förluster mot ett Djurgården med vakanser såg hemmafansen i Gävle rött. Nu har Bulan boys möjlighet att återfå hemmapublikens glädje när laget gästas av Örebro.





Örebro är sett till tabelläget ligans tredje sämsta lag och har delat med Rögle SHLs sämsta plus/minus- statistik.



Brynäs som länge låg på en andraplats har nu halkat ner på en femteplacering. Det är oerhört jämnt i serien förutom att Växjö dragit ifrån rejält med hela sju poäng före. Gävlelaget har inte fått puckarna som man velat och målskörden slagit fel flera gånger om.



Men mot något lag så är Örebro kanske det perfekta tillfället för Brynäs att vända trenden. Gävlelaget söker efter vind för att orka hålla sig kvar i toppstriden.



Bertilsson borta



Brynäs laguppställning



Målvakter

Felix Sandström (David Rautio).

Backpar

Ryan Gunderson, Marc Zanetti

Lukas Kilström, Elias Fälth

Lucas Carlsson, Jonathan Pudas.

Förstakedjan

Daniel Paille, Jonathan Granström, Jacob Blomqvist.

Andrakedjan

Nick Johnson, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan

Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan

Daniel Mannberg, Linus Ölund, Johan Alcén.

Extraback

Johannes Kinnvall.

Extraforward

Jesper Boqvist.



