Gavlerinken Arena, 2017-01-31 19:00

Brynäs - Skellefteå



Inför Brynäs - Skellefteå: Revanschdags mot Skellefteå

Den 21 januari åkte Brynäs upp till Skellefteå i hopp om att ta tre poäng. Kvällen slutade med att gävlelaget blev nollade. Nu får Brynäs chans på revansch i sin egen hemmaborg.





Skellefteå vill också studsa tillbaka efter att ha blivit nollade av Linköping på bortaplan. Västerbottningarna fick en seg start under säsongen men har under de senaste månaderna vaknat till och konkurerar mot toppen. Till skillnad från Brynäs tappar inte Skellefteå mark, de tar mark och en förlust ikväll innebär ett ytterst drygt tabellsituation för Gävlelaget som närmar sig Play-in plats.



En ändring som Brynäs gör inför matchen är att David Rautio kommer att spela istället för Felix Sandström. Det är kanske på hög tid för Brynäs att göra ett val bland sina målvakter. Det är nu allt tightas till och en etablerad förstemålvakt skulle kännas mer betryggande än den strategi man väljer att köra vidare på i dagsläget.



Skellefteå tar sig till Gavlerinken med gott självförtroende trots förlusten senast. Det kommer säkerligen att bjudas på den intensiva och snabba spel som västerbottningarna är vana vid. Brynäs måste hänga med och göra det ännu bättre för att kunna ta hem tre poäng ikväll.



Dags för revansch - Alla till Gavlerinken.

Målvakter

David Rautio (Felix Sandström)

Backpar

Ryan Gunderson, Marc Zanetti

Lukas Kilström, Elias Fälth

Lucas Carlsson, Jonathan Pudas.

Förstakedjan

Daniel Paille, Jonathan Granström, Johan Alcén.

Andrakedjan

Jacob Blomqvist, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan

Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan

Jesper Boqvist, Linus Ölund, Samuel Asklöf.

Sjunde back

Marcus Ersson.

Extra forward

Daniel Mannberg



Saknas i Brynäs

Simon Bertilsson, Nick Johnson, Tomas Zaborsky, Jörgen Sundqvist

2017-01-31 08:56:48

