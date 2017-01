Hovet, Johanneshov, 2017-01-12 19:00

Djurgården - Brynäs



Inför Djurgården - Brynäs: En riktig klassiker väntar

Det är dags att återfå segerkänslan i Brynäs. Efter två matcher med blygsam målproduktion och en brakförlust senast hemma mot Växjö måste Brynäs komma tillbaka till vinnarformen.

Brynäs som halkade ner på tredje plats vill helst av allt återta sin position i SHL. Men först väntar klassiker-rivalen Djurgården. Det kommer att bli dubbelmöte mellan dessa två lag; först en match på Hovet och sedan på lördag spelas det i Gavlerinken.



Djurgården har inte haft en enkel höst och laget sliter med att försöka hitta vägar för att ta sig upp till Play-in. Senast lagen möttes var det Brynäs som trots hackigt spel kunde besegra stockholmarna med hela 4-0 på hemmaplan.



Nu möts lagen för andra gången i säsongen och Bulan boys önskar givetvis att få fortsätta den fina målskörden mot just Djurgården. Brynäs - Djurgården är kanske SHLs mest klassiska möten då lagen har spelat mot varandra sedan 50-talets dagar. Såhär säger Brynäs assisterande tränare Tommy Sjödin om matchen:

– Det kommer att bli intressanta och intensiva matcher. Djurgården vill spela matcherna i ett högt tempo, de vill driva på och forechecka. Det vill vi också, så jag tror att det kommer att bli två intensiva matcher den här veckan.



Artikeln kommer uppdateras under matchdagen (torsdag) med matchfakta.

