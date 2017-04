Inför SM-finalens femte omgång: Revanschsuget Brynäs mot Jönköping

Det blev en dryg förlust senast i Gavlerinken då Gävle hoppades på att få ett rejält strypgrepp om HV71. Istället var det HV som trasslade sig ur situationen och jämnade ut finalserien med 2–2. Nu ska HV få smaka på Brynäs revanschlusta.

Det är jämnt, fruktansvärt jämnt. Men det är såhär en SM-final ska vara.Nu väntar en oerhört tung match i Kinnarps Arena. HV tog tillbaka sin hemmafördel i vad som i nuläget kan ses som en bäst av tre-situation. Biljetterna i Jönköping såldes slut på mindre än en kvart och smålänningarna törstar efter guldet lika mycket som gästrikarna.Under slutspelet är Brynäs van att inte ha hemmafördel. Gävleklubben har ständigt fått strida på bortaplan för att ta sig framåt – och man har gjort det med bravur. Laget vann två gånger i SAAB Arena, två gånger i Scandinavium och nu jagar man sin andra seger i Kinnarps Arena.Brynäs var dessutom det bästa bortalag, tillsammans med Växjö under grundserien.Målvaktsfrågan är ständig en het fråga i Brynäslägret. David Rautio eller Felix Sandström? Båda målvakterna har stått för heroiska insatser liksom de har bjudit på en hel del tavlor. Brynäs vinner och förlorar med båda målvakterna, så kanske spelar det ingen roll vilken av Pecka Alcéns killar man väljer som förste burväktare.Uppgifterna som nått SvenskaFans är att Felix Sandström står ikväll.Brynäs har under många matcher vunnit med självklarhet. Lossnar det för Brynäs skjuter målfyrverkerierna i höjden. En avgörande faktor har alltid varit den så kallade Jensenligan (Jesper Jensen, Kevin Clark och Oskar Lindblom). När den här dundertrion får allt att stämma finns det inget lag i Sverige som kan stå emot. Särskilt inte när Brynäs följer upp med sin oerhört breda offensiv.Brynäs har två chanser på sig att vinna i Kinnarps Arena. Gävlelaget kommer att strida för segern in i det sista.Nu Gävlar kör vi Brynäs!