Kinnarps Arena, 2017-04-29 15:15

HV71 - Brynäs



Ska Fälth och Granström få jubla nere i Jönköping?

Inför HV71 - Brynäs: En seger från 14:e SM-Guldet!

Manegen var krattad, guldhjälmarna pustade och Gavlerinken var fullsatt. Allt var upplagt för ett avgörande på hemmaplan, men med en svag inledning för Brynäs var SM-guldet aldrig riktigt nära i torsdags. Chansen för ett fjortonde guldjubel lever ännu, men det är nu det avgörs nere i Jönköping. Vinna eller försvinna.

Festen kom av sig

Varje gång Brynäs går långt i ett slutspel väcks den stora skara hockeyälskare som har sitt stöd för Brynäs. Den sjätte matchen såldes slut på bara några få minuter och flertalet människor hade köat i timmar för att få tag i några sista gratisbiljetter. Allt var upplagt för en fest med guldkant i Gavlerinken, men den självklara feststämningen tog slut bara minuter in i den första perioden. Efter två snabba mål av bortalaget så tystades den guldfyllda stämningen i arenan och trots en massiv återhämtning av hemmalaget så kunde HV71 ta matchserien till en sjunde avgörande match på hemmaplan.



Vem står?

Felix Sandström fick förtroende på nytt efter femte matchen nere i Jönköping där han höll nollan. Två till syntes svaga ingripande tidigt i den första perioden i torsdags fick tränare Thomas Berglunds tålamod att tryta. In kom David Rautio och fick även han se två puckar bakom sig i målburen. Vem tränarstaben väljer att placera mellan stolparna för att ta med sig ett SM-guld hem till Gävle kommer nog att hållas på ända in i sista sekund.



Roger Melin står snart i båset

Man vet aldrig när Brynäs är såhär nära ett SM-guld igen. Det brukar sägas att det "svänger snabbt i hockey" och nästa gång de får en sån här gyllene chans igen kan vara flertalet år bort. Så passa på att titta på matchen, passa på att njuta av en ovanlig sjunde match i en finalserie och notera att detta är "Bulans" sista match med gänget. Vad skulle då passa bättre än att kora denna sejour med ett guld? Efter matchen så kliver forne guldhjälten Roger Melin in i båset.









HV71 - Brynäs IF



Kinnarps Arena



15.15



C-More och TV4

2017-04-28 23:12:46

