Gavlerinken Arena, 2017-03-20 19:00

Brynäs - Linköping



Inför kvartsfinal 2: Tankarna förs tillbaka till guldsäsongen 2012

Vinner Brynäs imorgon så kan den här serien sluta 4-0 i matcher. Frågan är om Brynäs kan fortsätta som senast eller om Linköping kommer ut som ett nytt lag?

CHRISTOFFER JANSSON

På Twitter: Jjaansson

2017-03-19 18:43:00

Gårdagens match slutade otroliga 0-6 till Brynäs, ett resultat som fick mig att tänka tillbaka på slutespelsserien 2011/2012 när Brynäs gick hela vägen till guldet. En tid där Oh ah Silfverberg ekade i Gavlerinken och Le Mat-pokalen tillslut efter 13 års väntan fick höjas till skyarna. Brynäs vann också då en viktig kvartsfinal stort med 0-5 nere i Scandinavium. Målskyttarna i den matchen hette Jesper Ollas Jakob Silfverberg , Mads Hansen, Simon Löf och Sebastian Wännström. Härliga minnen!Men nu är det nya tider, jag måste ärligt säga att jag inte hade alltför höga förväntningar när jag satt mig framför tvn igår kväll. 4-2 i matcher till Linköping kändes som det mest troliga resultatet och inledningsmatchen trodde jag Linköping skulle ta hem ganska enkelt på hemmaplan.Aldrig har det känts så skönt att ha fel. Brynäs klev ut och fullständigt krossade ett överraskande svagt Linköping. Efter 0-4 målet en minut in i andra perioden var matchen död, båda lagen spelade i princip av resterande tid och våran kapten Jacob Blomqvist kunde tillslut trycka in slutresultatet 0-6.Morgondagens match kommer bli något helt annat. Frågan är om Brynäs kan fortsätta som senast eller om Linköping kommer ut som ett nytt lag? Jag tror på det sistnämnda. Linköping är betydligt bättre än vad vi fick se senast och Marcus Högberg som är en av ligans bästa målvakt kommer vilja revanschera sig ordentligt. Med det sagt tror jag fortfarande att Brynäs har en väldigt bra chans, hemmaplan och förhoppningsvis en storpublik i Gavlerinken kan väga över åt Gävlelaget.Skulle Brynäs vinna imorgon så kan den här serien sluta 4-0 i matcher. Det skulle innebära att Brynäs för andra gången under 2000talet tar sig förbi kvartsfinalen, första gången var säsongen 2011/2012 och vi alla kommer väl ihåg hur det slutade då?Som sagt, härliga minnen!GavlerinkenNedsläpp 19:00C-more: 2-2, Sen avgör Oskar Lindblom i förlängningen!Vinner Brynäs imorgon så kan den här serien sluta 4-0 i matcher. Frågan är om Brynäs kan fortsätta som senast eller om Linköping kommer ut som ett nytt lag?Aldrig förr har lagen möts i ett slutspel. Nu är stunden kommen då Bulans Brynäs reser ner till Linköping för att göra upp på allvar. Nu 17 tar vi 14...Känner ni lukten? Mmmmmm… det luktar så vansinnigt gott. Vad är det för något som luktar så underbart? Men… är det du som luktar så gott Le Mat?Brynäspanelen är tillbaka och denna gång består panelen av BIF-skribenterna Johan Norrström, Fredrik Englund, Anders Blank och David HydlingBrynäs inleder kvartsfinalen som bortalag i Linköping. Då passar brynäsarna på att kraftsamla sig för att ge all stöd de kan till sitt hjärtelag.Linköping blir en tuff utmaning för gävlelaget i kommande kvartsfinalspel. Det mesta av statistisk data talar emot, men det finns några ljusglimtar som skapar möjligheter för Brynäs att bli en riktig dryg motståndare för östgötarna.Att se Kevin Clark etta i skytteligan känns riktigt bra. Att se Oskar Lindblom på andra plats känns ännu bättre.Brynäs ödeslott i årets kvartsfinal blev Linköping. Ett lag som statistiskt sätt har övertag mot Bulan boys.Brynäs vann seriepremiären den 23/9 mot regerande svenska mästarna Frölunda och man avslutar serien idag med att besegra Gävle-Dala rivalerna Leksand.För Brynäs väntar slutspel, för Leksand väntar kvalspel. Båda lagen vill vinna ikväll. Båda lagen vill möta framtida hinder med en positiv känsla. Det här kan bli det sista Gävledala-derbyt på länge.