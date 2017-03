Gavlerinken Arena, 2017-03-24 19:00

Brynäs - Linköping



Inför kvartsfinal 4: Kopplar Brynäs ett järngrepp om matchserien?

Kan ett fullsatt Gavlerinken hjälpa Brynäs till 3–1 i matcher?

Efter en mycket jämn match i onsdags var det Linköping som jämnade ut oddsen litegrann när man besegrade Brynäs med 2–1. 2–1 är det precis vad som står i matcher fast då till gävlelaget som försöker få ett järngrepp om kvartsfinalen.



Det vi sett av kvartsfinalen hittills är, bortsett från första omgången, jämna matcher där båda lagen tvingas ta ut sitt yttersta för att få grepp om varandra. Linköping har blivit mer kompakta i mittzonen och den egna försvarszonen vilket föranlett till att Brynäs tappat isyta i uppspelen.



Detta sätter Bulan boys på prov och det har inte gått att forcera framåt på samma sätt som Brynäs gärna vill. Men kreativ ishockey betyder att hitta nya vägar in mot kassen – något som Brynäs har varit duktiga på.



Fullsatt Gavlerinken

Om det var långt ifrån fullsatt i Saab Arena i onsdags så är det annorlunda i Gävle. Gavlerinken fylls till sista stol och det är bara för Brynäs att förvänta sig ett enormt hemmastöd. Förhoppningsvis kan gävlepubliken bjuda på riktig hög stämningsupplevelse i arenan.



Matchen – den fjärde omgången – är otroligt viktig för båda lagen. Skulle Linköping klara av att kvittera till 2–2 i matcher kan vi förvänta oss en riktig rysare till kvartsfinalserie. Men om Brynäs får in 3–1 ser uppförsbacken alldeles för tung ut för östgötarna.



Hög tid för Jensenligan?

Det är inte Brynäs fruktade förstakedja som har producerat under matchserien. Istället har andra killar som Linus Ölund, Simon Bertilsson och Lukas Kilström mf. klivit fram. Men det betyder inte att Jesper Jensen, Oskar Lindblom och Kevin Clark är helt borträknade. Jensenligan har producerat poäng i kvartsfinalserien och Linköping behöver fortfarande att markera hårt mot dem för att hålla igen mot gävlelaget. Det vore dock guld för Brynäs om denne förstekedja kom igång ordentligt med sin produktion.

Kanske sker det redan ikväll med fullskaligt publikstöd från läktaren?



0 KOMMENTARER 318 VISNINGAR 0 KOMMENTARER318 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-03-24 08:16:17 viktor.alner@hotmail.comPå Twitter: @ViktorAlner2017-03-24 08:16:17

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-03-24 08:16:17

Brynäs

2017-03-23 15:35:00

Brynäs

2017-03-23 09:40:13

Brynäs

2017-03-22 21:48:29

Brynäs

2017-03-22 21:25:08

Brynäs

2017-03-22 09:05:16

Brynäs

2017-03-20 21:51:00

Brynäs

2017-03-20 21:36:00

Brynäs

2017-03-19 21:08:00

Brynäs

2017-03-19 18:43:00

ANNONS:

Brynäs - LinköpingGavlerinkenKan ett fullsatt Gavlerinken hjälpa Brynäs till 3–1 i matcher?”Byt till rätt matchtröja” skriver Linköping på sin hemsida då man anser att det finns för många brynäsare i Saab Arena.När ett lag börjar ”lattja” mer med pucken än att spela den så vinner man sällan några matcher. Man vinner definitivt inte en slutspelsmatch.En match spelas i 60 minuter. Då måste man vara där mentalt. Varje sekund… Varje byte.Lite tajtare, mer disciplinerade, ja… till och med lite kompaktare Linköping fick Brynäs möta i Saab Arena. Det blev en jämn batalj intill slutperiodens skede där hemmalaget drog det längsta strået.Dags för kvartsfinalmatch nummer 3. Linköping skulle av alla experter ta ett lätt vidare avancemang mot ett, enligt experterna, svagare Brynäs. Så har det inte blivit och med 2-0 i matcher mot Brynäs är det en liten måstematch för Östgötarna ikväll.Jag lyfter hatten för den där Thomas ”Bulan” Berglund och hans Brynäs. Det är smart, det är disciplinerat och vilken moral det finns i den här gruppen! Mandom mod, brynäsare! Det här laget är något utöver det vanliga...Brynäs leder med 2-0 i matcher och har kopplat järngrepp om den här serien. En stark tredje period räddade Brynäs idag.6–0 var kanske inte vad många brynäsare hade vågat hoppats på. Men Bulan boys hade bestämt sig. Det var att vinna, där och då. Bryta varje trend och visa östgötarna hur riktigt slutspels-anda ser ut.Vinner Brynäs imorgon så kan den här serien sluta 4-0 i matcher. Frågan är om Brynäs kan fortsätta som senast eller om Linköping kommer ut som ett nytt lag?