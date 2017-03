Saab Arena, 2017-03-26 16:00

Linköping - Brynäs



Får Kevin Clark jubla även i morgondagens 5e kvartsfinal mot LHC?

Inför kvartsfinal 5: Matchboll Brynäs

Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose...



Med maratonmatchen i benen från i fredags reser nu Brynäs ner till Linköping för kvartsfinal 5 och matchboll nummer 1 mot Linköping.

Vad kan vi förvänta oss?

- Jag tror att vi kan förvänta oss två olika scenarior, där matchbilden inte blir helt olik den vi fick se i gavlerinken under fredagskvällen. Inget av lagen vill åka på det första målet i baken, lagen känner nu varandra ut och innantill och det handlar egentligen om att få det dära första "skitmålet" och att förändra matchbilden därefter. Jag förväntar mig ett LHC som matchar laget hårt mot vår förstakedja, precis som i tidigare matcher. Man kommer spela tight och disciplinerat i mittzonen och invänta misstag från brynässpelarna. Jag gissar på att man inför matchen säkerligen kommer ändra om i någon av PP-formationerna, då detta under fredagen var på gränsen till underkänt från båda lagen spelmässigt.

Det är så jag tror att matchinledningen kommer att se ut, det är egentligen det logiska. Frågan är hur länge man kommer orka hålla på disciplinen, för spelreglerna är matchboll Brynäs, och brynäs vet med sig att man inte behöver plocka den 4e segern i Linköping, det viktiga är att man får med sig en godkänd prestation om resultatet vill sig illa, då har man ännu en gång publiken i ryggen och där kan man hitta kraft för att avgöra serien i match nummer 6.

Det andra scenariot är att Bulans Boys skiter fullständigt i Linköpings matchplan, att man ångrar på direkt från start och försöker undvika denna fälla och att man därigenom får in någon tidig puck i matchen. Då tror jag att det kommer gå hjärnspöken hos Linköpings backar. För är det någonting som Linköping egentligen har som svaghet i år, kontra tidigare säsonger, så är det den unga och orutinerade backuppsättningen man besitter. Nu finns det ingen Rahimi eller Jonas Junland att luta sig tillbaka mot när pucken släpps i morgon söndag, det är press direkt från start, och frågan är inte OM Linköping kommer försöka spela disciplinerat från nedsläpp, frågan är hur länge man orkar hålla huvudet fokuserat, och om man verkligen har den ryggradd i bakuppsättningen som krävs för att långsamt men säkert ta morgondagens möte, period för period.

Antingen blir det otroligt målsnålt, eller så är detta en match som rinner iväg tidigt. Brynäsgänget är ju faktiskt unika med det i årets SHL, att man får till sådana prestationer lite här och där, och faktiskt fler gånger än andra lag under säsongen.

Vad bör vi brynäsfans förvänta oss?

- Jag personligen ser ingen anledning till att vi måsta ta hem denna serie i morgondagens möte, jag känner heller inte någon press att så måste ske. Om det händer, då blir jag precis lika lycklig och glad som alla er andra. Men spelreglerna är nu att vi sitter på 3 stycken matchbollar, vi har egentligen ingen press först till den 3e perioden uppe i gävle på tisdag. Historiken säger att ett lag som haft en 3-1 ledning i en kvartsfinalsserie i 93 % av fallen lyckats knipa även den 4e, och enbart vid 7% av fallen har laget som inlett med ett 1-3 underläge vänt serien till sin favör. Men givetvis, detta är statistik, det är inget man ska stirra sig blint på - MEN, vi har 3 matchbollar, ingenting behöver stressas fram, all press ligger på "stjärnbygget" från Linköping, det är de som har kniven mot strupen inför hemmapubliken. Tro mig, det kommer gå hjärnspöken inför matchen, och exakt samma sak kommer hända om serien tas tillbaka till Gävle på tisdag.

Hur går då jargongen hos Linköpings supportrar, och vad skrivs egentligen om matchen på deras Svenskafansredaktion?

- Det är nu det börjar, Brynäs har vaggats in i en mental säkerhet och det är nu vändningen kommer.



- För inte kan det väl vara så att Brynäs supportrar och spelare trodde vi menade allvar när vi har ställt upp med två spelare som Sylvegård och Müller i samma powerplay-kedja? Eller att det har kommit som en slump att Näkyvä återigen vänder så pass mycket i rundlarna att hela världen börjar snurra framför hans ögon och han då väljer att driva in framför eget mål? Inte kan de väl tro att tvåan i poängligan på riktigt är så här osynlig och tam eller att Andrew Gordon menar allvar när han prickar allt från jumbotronen till skyddsnätet bakom Rautio?



- Det är nu på söndag som vändningen kommer nämligen, Garret Roe som fick ledigt från gårdagens match kommer komma jaga livet ur Brynäsförsvararan med hans nya skumgummi-hjälm som ska hålla hjärnan på plats innanför kraniet. Det är nu på söndag som Sebbe Karlsson kommer kliva in i båset och personligen slänga ut kedja efter kedja på isen och kommer man tillbaka och drar benen efter sig väntar en blick som får en att åka livet ur sig i nästa skift.



- Vi har nu byggt upp Rautios självförtroende tillräckligt mycket för att han kommer vara vaggad i falsk säkerhet och släppa garden, vi lät Granström vinna 80% av alla sina tekningar i sin comeback och vi har låtit deras första kedja få leka sig trötta i den offensiva zonen. Som en viss kejsare ur Star Wars skulle sagt Everything that has transpired has done so according to my design. Brynäs är satta i fällan och på söndag slår den igen.



Med en viss sarkasm kan man på något sätt tyda på att supportrarna gett upp, eller att man försöker infria en osäkerhet i brynäsleden. Och jag väljer att sända en fråga tillbaka, även den med lite sarkasm.

- Nu när Salmela har mjölkat pengar även hos er, är ni beredda att släppa tillbaka honom när Silly-season inleds nästa vecka? Det ser ut som att han längtar tillbaka...

Förutsättningar inför matchen

# 3-1 i matchserien, och matchboll brynäs

# 11-4 i målskillnad till brynäs favör

# Lagen har inlett matcherna i Linköping med att göra matchens första mål varsin gång, och det lag som gjort det första målet har även gått segrande från bataljen

# Brynäs powerplayspel har varit bättre på bortaplan i denna matchserie där man inför morgondagens match ligger på fina 40%, jämförbart med 0 % på hemmaplan.

# Det har även endast blivit utdelning i just powerplay för båda lagen när matcherna spelats i Linköping, där LHC landar på godkända 20%.

Målvaktskampen

Frånsett Linköpings genomklappning i kvartsfinal nummer 1 så har båda lagen visat upp ett otroligt fint målvaktspel i restrerande möten.

-David Rautio ligger inför matchen på otroligt fina 96,72% och en GAA på 0,88 och är med det bäst i hela slutspelet

-Den förväntade målvakten hos motståndarna, Marcus Högberg har även han väldigt fina siffror trots genomklappningen i match 1, och ligger inför morgondagen just nu på 92,59%.

Vaknar lagens stjärnor till liv?

Tack vare lagens smarta coachning mot motståndarens toppspelare är det några andra namn vi hittar i toppen av de interna poängligorna. I Brynäs hittar vi Linus Ölund i topp med 4 (2+2) inspelade poäng, tätt följt av gårdagens "vana" matchvinnare Simon Bertilsson på 3 (2+1). I LHC är det efter fyra spelade matcher Marcel Müller som är bäst på sina 2 (2+0) inspelade poäng, tätt följt av 8 spelare på 1 poäng vardera.

-K. Olimb, M. Olimb, Garrett Roe, Broc Little, Andrew Gordon, Anssi Salmela, Niklas Persson, hittar de tillbaka under morgondagen, eller är det redan försent?

-Orkar LHC matcha bort Lindblom, Clark och Jensen ännu en match?

För Brynäs handlar inte fortsättningen av denna matchserie om att försöka få liv i Jensen-ligen, kedjan fortsätter att skapa även om produktionen uteblivit. Nyckeln blir att Bulan hittar en mix bakom dessa herrar så att man (likt vad man varit duktiga på under grundserien) lyckas sprida ut produktionen på fler spelare i laget. I gårdagens match satt Nick Johnson på läktaren i ett försök att väcka liv i lagets andra formationer, frågan är vilka det är som reser med till Linköping inför morgondagen. Den som lever får se, hur sugna är LHC på Silly-season och semester?

16:00, i SAAB Arena, i morgon söndag - DÅ får vi veta!

Vi ses där.







0 KOMMENTARER 840 VISNINGAR 0 KOMMENTARER840 VISNINGAR MATTIAS BJÖRK

På Twitter: iSvamp

2017-03-25 16:48:01

