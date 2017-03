Inför kvartsfinal 6: Dags att punktera detta, Brynäs!

Matchserien mellan Brynäs och Linköping har, undantaget första matchen, varit väldigt jämn. Senaste matchen drog Linköping det längsta strået, och därför behöver Brynäs nu vinna på hemmaplan för att slippa en hårresande sjunde match.

Efter en mycket jämn match i söndag lär Brynäs vara riktigt revanschsugna. Brynäs var det bättre laget, men lyckades trots det inte spela hem matchen. Detta trots flera farliga lägen, där bl.a. Daniel Paille missade öppet mål och Jonatan Pudas sköt i ribban. Jag är tämligen säker på att man till varje pris vill undvika en avgörande match nere i Linköping, och därför gäller det att vara på tå från början till slut.

Många spelare har gjort det riktigt bra i Brynäs, men det finns några spelare som behöver höja sig lite om Brynäs ska kunna vinna detta. Jag tänker kanske främst på kedjan med Jesper Jensen, Oskar Lindblom och Kevin Clark, men även på en sådan som Pathrik Westerholm. Patrik har endast mäktat med en assist på de fem första matcherna, och det behövs att han steppar upp lite, även om han inte har varit dålig. Detsamma gäller med Jensens kedja som, även om de har varit bra, helt klart har mer att ge. bara en sådan sak som att ettan och tvåan i SHL:s skytteliga, Lindblom och Clark, står på noll mål eftter fem spelade matcher tyder på att effektiviteten inte har varit på topp.Man ska dock inte underminera Linköpings backpar med Eddie Larsson och Anton Karlsson. De har varit riktigt skickliga på att stänga ner Jensens kedja.

Matchbilden lär bli ungefär som de fyra senaste matcherna, d.v.s. både jämnt och tätt, med två lag som i mångt och mycket tar ut varandra. Det jag dock hoppas på är att Brynäs kan lägga i en extra växel denna match, som man till och från i mactehrna har sätt att de har. När de spelar på denna nivå känns det som att Linkäping har svårt att hänga med, och lyckas man hålla den nivån under hela matchen är jag övertygad om att man kommer att stå som segrare. Brynäs valde under gårdagen att ha sin träning stängd för allmänheten, vilket tyder på att de är starkt beslutna att komma så fokuserade som möjligt till dagens match.

Låt oss nu hoppas att detta blir den sista kvartsfinalen denna säsong, och att Brynäs har sparat sin allra bästa hockey till denna. Mitt tips får bli att Brynäs vinner med 3-1. Rautio fortsätter storspela, Brynäs visar att man är bäst när det gäller och Oskar Lindblom gör sitt första mål för detta slutspel.

Jag hoppas också på att så många som möjligt tar sig till Gavlerinken för att stötta vårt älskade Brynäs.En fullsatt arena kan vara tungan på vågen i en jämn match!

DAVID HYDLING

david.hydling@hotmail.com

2017-03-28 02:47:56

Daniel Paille är en ledargestalt på isen som jag ser fram emot att se i Brynäströjan några år till.En 0-2 ledning blev tillslut en snöplig 3-2 torsk i OT.Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose...Jag ber så mycket om ursäkt David. Jag är dock inte ledsen utan jag sitter här och njuter av att jag hade så fel. Vinnarskallen hos denna norrlänning verkar vara av rekordnivå.Snaran runt clubben som aldrig vinner är knuten, och den börjar dras åt. Att Linköping ska vända detta börjar kännas allt mer långsökt. Men Brynäs har en vinst kvar att jobba på. Ingenting är klart...Övertidsdrama i Gavlerinken slutade med Brynäsvinst. 3-1 i matcher och Brynäs har nu allt i egna händer. Vinst på söndag så är vi klara för semifinal.En vågskålens match – för åt vilket håll skulle det rinna över? Två lag som slogs med blodad tand på isen. Det var som en vildsint tiger brottades med det hungrigaste av alla lejon. Den brutalaste av många nerviga matcher såhär långt på säsongen. Tack och lov finns Simon Bertilsson...Folk frågar mig ofta hur det kommer sig att jag håller på Brynäs, när jag bor i Linköping. Jag svarar alltid att det är tack vare min farsa. Brynäs var en vinstmaskin på 60-70-talet och fick med sig många supportrar i landet, inte bara i Gävle. Så farsan blev, precis som många andra, djupt förälskad i det klassiska laget Brynäs från Gävle.Kan ett fullsatt Gavlerinken hjälpa Brynäs till 3–1 i matcher?