Inför Leksand - Brynäs: Det sista gävledala-derbyt – på hur länge?

För Brynäs väntar slutspel, för Leksand väntar kvalspel.

Båda lagen vill vinna ikväll.

Båda lagen vill möta framtida hinder med en positiv känsla.

Det här kan bli det sista Gävledala-derbyt på länge.

Ingen eller få kan ha missat att Brynäs är i kvartsfinal. Det har varit en sannerligen härlig serie som brynäsare både med eufori och frustration – men nu är vi där vi väntat på. Att Brynäs inte får någon hemmafördel är givetvis tråkigt, men samtidigt ingenting som bör hindra utgångsläget med tanke på det motstånd vi möter.Många, både spelare och fans har nämnt Frölunda som ett önskemotstånd. Inte nog med att Frölunda skulle bli en härlig utmaning. Brynäs – Frölunda brukar bli häftiga, roliga och intensiva matcher. Det är två lag som drar det bästa och sämsta ur varandra. Det skulle med andra ord bli en ruggig spännande kvalserie att beskåda. Frölunda spelar en typ av hockey som gör Brynäs gott.Kanske är det därför som spelarna själva önskar få börja kvalserien i Göteborg. Dessutom finns det många brynäsfans i Västsverige vilket skulle innebära bra bortastöd för gävlelaget samtidigt som Frölunda lockar bra med folk i Gavlerinken.Men det är mycket som måste klaffa om ens ett sådant scenario ska bli möjligt. Brynäs möter ärkerivalen och tabelljumbon Leksand under ett klassiskt Gävledala-derby samtidigt som Frölunda och Linköping duellerar i ett gigantiskt toppmöte. Dessutom har Skellefteå ett starkt läge att försvara sin kvartsfinalplats när man utmanas av Djurgården, som även dem är piskade att vinna när både Karlskrona och Luleå hotar deras väg till åttondelsfinalen.Det går alltså inte att sia så mycket om Brynäs ska hamna femma eller sexa. För Gävlelaget är det bara att utmana Leksand, få igång målproduktionen och eventuellt hitta sådan bra känsla som möjligt i truppen inför det som väntar. Positivt är att Bulan boys sedan kan slicka såren en vecka innan det drar igång.Svaret är allt och ingenting. Leksingarna vet vad som väntar och måste försvara sin plats i SHL med all kraft som finns att tillgodose. Därför kan en seger mot just Brynäs betyda oerhört mycket för masarna inför kvalspelet.För Brynäs del handlar det, precis som nämnts tidigare, lika mycket att få en skön känsla inför slutspelet. Gävlelaget vet som sagt inte vilka dem kommer möta vid vinst eller förlust och därför känns en självklar seger som det allra bästa ur det scenariot.Båda lagen jagar en segerInte nog med att båda lagen söker positiv trend inför vad som komma skall. Det är gävledala-derby som väntar. Fullsmockat Tegera Arena med fantastisk stämning när två klassiska och folkkära lag gör upp på isen. Det kan vara den sista riktiga Gävledala-derbyt på bra länge. Njut av matchen!

Preliminär laguppställning



Målvakter

Felix Sandström (David Rautio)

Backpar

Ryan Gunderson, Marc Zanetti

Lukas Kilström, Johannes Kinnvall

Jonathan Pudas, Lucas Carlsson.

Extra back

Marcus Ersson.



Förstakedjan

Oskar Lindblom, Jesper Jensen, Kevin Clark

Andrakedjan

Daniel Mannberg, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm

Tredjekedjan

Daniel Paille, Jacob Blomqvist, Juuso Ikonen

Fjärdekedjan

Samuel Asklöf, Linus Ölund, Jesper Boqvist

Extra forward

Erik Broman



Vilar i Brynäs

Jonathan Granström, Simon Bertilsson och Nick Johnson

Skadade i Brynäs

Elias Fälth, Tomas Zaborsky, Jörgen Sundqvist och Johan Alcén

Leksand - Brynäs

Tegera Arena

Nedsläpp 19:00