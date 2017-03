Saab Arena, 2017-03-18 18:00

Linköping - Brynäs



Inför Linköping - Brynäs: Det är Bulan boys mot Cluben

Aldrig förr har lagen möts i ett slutspel. Nu är stunden kommen då Bulans Brynäs reser ner till Linköping för att göra upp på allvar.

Nu 17 tar vi 14...

Att spela hockey i Linköping är lite av en mardröm för Brynäs som under de senaste åren haft svårt att vinna där. Men det är ingenting som ska hindra ett slutspelstaggat gävlelag då trenderna bryts som bäst när historia skall skrivas. Få lag är så bra på att skriva historia som just Brynäs.



Gävles offensiva kollektiv

Brynäs kommer med en lysande trio i täten. Och nej, jag talar inte om den klassiska A-kedjan, eller ens smurfkedjan. Inte ens Rödinmaffian. Det är Jensenligan med Jesper Jensen, Oskar Lindblom och årets skyttekung Kevin Clark som kommer få bära en central roll i Brynäs offensiva spel.

Faktum är, vilket Linköping är väl medvetna om, att Brynäs har fyra kedjor som kan producera. Det här kollektivet som Bulan talade om inför säsongen har blivit verklighet. Och det är det offensiva kollektivet som Brynäs bör förlita sig på under matchseriens gång. Två spelare som kan vara värda att nämna är tvillingarna Pathrik- och Ponthus Westerholm som båda stått för tre poäng vardera mot Linköping den här säsongen och därmed bäst i Brynäs mot den aktuella motståndaren.



Brynäs började säsongen som en dans på rosor när man tog hem seger efter seger genom stort sett hela hösten och början av vinterhalvåret. Sedan kom årskiftet och en mörk januari satte svåra käppar i hjulet. Till det följdes februari upp med åtta raka segrar innan vinden mojnade på nytt. Brynäs kommer dock in i slutspelet med två raka segrar i ryggen även om spelet senast mot Leksand inte talade för särskilt mycket.



I ett slutspel måste ett lag höja sig flera nivåer. Något som Brynäs assisterande tränare Tommy Sjödin är väl medveten om:

- Vi ska fortsätta att tro på de spelet vi spelat under hela säsongen samtidigt som vi vet att i ett slutspel måste man höja sig någon nivå till i spelet, säger han på Brynäs hemsida. Läs hela intervjun här.



Starkt bortalag

Brynäs får som bekant börja på bortaplan. En tröst för gävlelaget är att man med sina 16 vunna matcher i de vita ställen ligger delad etta tillsammans med Växjö i att vara ligans starkaste bortalag.



Håll ett öga på i Brynäs



Kevin Clark - Herren över skytteligan 2016/17. Med sina 23 mål har Clark tagit brynäsfansens hjärtan med storm. Det är nu Brynäs kommer att behöva spelare som honom mest.



Håll ett öga på i Linköping



Broc Little - Med sina 19 mål och 34 assist och totalt 53 poäng den här säsongen är Broc Little en av Linköpings kanske viktigaste nyckelspelare.



#nu17tarvi14 är Brynäs slogan i detta slutspel. Det känns ändock lika relevant med Nu Gävlar kör vi!



Må kaffet koka.



Linköping - Brynäs

SAAB Arena

Nedsläpp 18:00

