Inför Linköping - Brynäs: En match med slutspelskaraktär

Tabellfyran Linköping tar emot femman Brynäs på hemmaplan. Bägge behöver poäng för hamna direkt i kvartsfinal och därmed undvika ett onödigt spännande "play-in". Lagen kommer säkert ge allt för att vinna kvällens match. Därför borde en match med slutspelskaraktär vara att vänta.

En match där bägge lagen kommer från förluster i lagens senaste matcher. Under torsdagskvällen förlorade Linköping med 3-1 i sin bortamatch mot Skellefteå, en svit med tre raka vinster blev därmed bruten. I Gavlerinken lyckades inte Brynäs vinna över Frölunda, utan förlorade den matchen halvvägs in i övertiden. De lag som vinner kvällens drabbning har en ypperlig chans att stärka sina kort för att direkt hamna i en kvartsfinal och att skapa en positiv känsla med två återstående matcher inför det kommande slutspelet.Trots förlusten senast så fortsätter ungdomarna Samuel Asklöf och Linus Ölund ta för sig allt mer i seniortröjan. Just Linus Ölund får allt mer förtroende av tränare Thomas Berglund , både i spelet 5-mot-5 och i numerärt överläge. Han tackade för förtroendet genom att lämna matchen senast mot Frölunda med ytterligare en assist. Linus har nu gjort 15 poäng under sin debutsäsong och hakar på i toppen av poängligan för juniorer som leds av Lias Andersson i HV71 på 19 poäng.Uppgifter om att Samuel Asklöfs kontraktsförlängningen klargjordes Brynäs hemsida efter matchen i torsdag, kontraktet sträcker sig över tre år.Med tre matcher kvar av säsongen så har också Linköping en teoretisk chans att missa direktplats till slutspel. Laget ligger just nu fyra i tabellen, sex poäng ovanför gränsen för direktplats till slutspel. Linköping har visat att slutspelsformen är på ingående och vunnit tre av de senaste fyra matcherna och sett till matcherna efter årsskiftet har laget mäktat med 15 segrar på 19 matcher. Med formstarke Mathis Olimb , som inför matchen senaste matchen inte lämnat isen poänglös under fem raka matcher och hela ligans poängligatvåa Broc Little skapar Linköping farligheter varje gång dessa två intar anfallszonen.Lagen har mött varandra vid tre tillfällen under säsongen. Samtliga matcher har spelats under hösten och säsongens interna matchserie leds av Linköping med 2-1. Dock var det Brynäs som senast drog det längsta halmstrået när de i november lyckades vinna hemma i Gavlerinken efter en mäktig uppvisning signerat bröderna Westerholm. Matchsiffrorna stannade vid 4-1, men prestationen lovade mer.Läs gärna Viktor Alners krönika igen efter tvillingbrödernas uppvisningen här , den tål att upprepas.