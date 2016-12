Lindab Arena, 2016-12-28 19:00

Rögle - Brynäs



Inför Rögle - Brynäs: Clark ordnar tre färska poäng till Brynäs?

En seger i övertid mot HV71 är inte underkänt. Men Brynäs har varit ostadiga i slutminuterna de två senaste matcherna. Nu gästar man bottenlaget Rögle i hopp om tre färska poäng.

Brynäs, bortsett från de två senaste matcherna, har gått som räls i SHL. Gävlelaget försvarade sin andraplacering efter en tät batalj mot HV71 som krävdes förlängning innan Ryan Gunderson avgjorde.



Nu väntar ett möte mot bottenlaget Rögle. Rögle ligger näst sist i tabellen och har enabrt en poäng mer än jumbon Leksand. Rögle är på kvalplats och det gör situation inte bättre att man är fem poäng bakom Djurgården. För Ängleholm är tre poäng därför oerhört viktiga.



Men Brynäs är revanschssugna. Med det menar jag att Gävlelaget vill hitta tillbaka till sin form. Formen som gör dem till ett av SHLs starkaste lag. Bulan boys är och vill vara ett topplag även under 2017.



Ingenting talar för Rögle

Som oftast när topplagen möter jumbolagen är det inte mycket som talar för statistiskt att det sämre laget ska vinna. Men i hockeyns värld betyder statistiken väldigt lite när pucken släpps ikväll. Det skall dock inte undansopas att Brynäs har ett starkare självförtroende och större trygghet i sitt spel.



Kevin Clark tar Brynäs till tre färska poäng?

Han har blivit lite av en publikfavorit och det är inte så konstigt egentligen. Clark leder SHLs skytteliga och har varit ett viktigt kugghjul för maskineriet i Brynäs som rullat på genom halva säsongen. Om Clark får avgöra ikväll? Se upp Rögle!





VIKTOR ALNER

