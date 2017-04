Inför semifinal nummer 2: Brynäs har chans att koppla ett rejält grepp om matchserien

Brynäs vann den första semifinalen med 4-3 efter en riktigt rysare. Kommer man kunna ta ännu en seger hemma i Gävle, eller kommer Frölunda att kvittera matchserien?

Det är knappast någon som har missat allt som hände i den första matchen i semifinalen mellan Brynäs och Frölunda. Brynäs går genom ett riktigt vasst powerplay upp till 4-0 i den andra perioden. Detta trots att Frölunda har varit det klart bättre laget. Tredje perioden ser relativt död ut, och även om Frölunda får in ett tröstmål så känns matchen allt annat än levande. Ända tills Brynäs med drygt en minut kvar av matchen drar på sig tre utvisningar, varav två för "abuse of officials". Alltså osportsligt uppträdande mot domaren. Det som sedan händer vet alla redan om vid det här laget. Frölunda gör 2-4, 3-4 och till och med 4-4. Som tur är kommer 4-4-målet en tiondels sekund efter slutsignalen, och Brynäs står till slut som segrare i den första matchen.

Något sådant scenario vill vi inte ha den här matchen. Att dra på sig så många utvisningar i matchen slutminuter, och på sättet de gör det, är inte okej. Brynäs går från att enkelt kunna spela hem matchen, till att nästan hamna i övertid. Även om jag anser att Frölunda var bättre än Brynäs den första matchen, så får man inte slarva på det viset. Speciellt inte i en semifinal. Något säger mig dock att Bulan boys har tagit lärdom av denna skräckupplevelse och att de inte lär göra om detta igen.

För att vinna imorgon tror jag Brynäs behöver spela bättre än de gjorde den första matchen nere i Göteborg. Frölunda var klart mer intesivt, och stundtals kändes det som att Brynäs inte alls hängde med i deras tempo. Detta samtidigt som passningsspelet under delar av matchen inte alls var på en tillfredsställande nivå. Jag förstår dock att det är svårt att inte få en liten dipp under ett långt slutspel, och jag hoppas att detta var Brynäs sämsta match under detta slutspel, detta trots att de vann.

Brynäs räknar med att David Rautio är frisk och kan stå i mål igen. Det känns mycket viktigt, även om Felix Sandström gjorde en mycket bra match i Rautios frånvaro. Annars är Daniel Paille en spelare som har varit mycket het de senaste matcherna. Det syns verkligen att han bär på en massa rutin, och det är väldigt kul att han är tillbaka i storform igen efter hans pappas tragiska bortgång tidigare i vår. Paille lär spela en nyckelroll även i denna match. Juuso Ikonen gjorde också en bra match senast. Han ser ut att trivas mycket bra tillsammans med Paille och Granström!

Slutligen så hoppas jag på en högre intensitet och, som jag skrev tidigare, ett bättre passningsspel från Brynäs sida. Lyckas man med detta så tror jag chanserna är mycket goda att man står där som segrare imorgon. jag hoppas även att så många som möjligt letar sig till Gavlerinken. En semifinalmatch mot Frölunda vill man inte gå misste om!