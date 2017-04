Inför semifinal nummer 5: Brynäs behöver vinna i Scandinavium.

Brynäs har rest sig på nio och utjämnade serien. Det spel som gett fansen gråa hår och tron om att hockeysäsongen skulle vara över tidigare än hoppats har nu fått en ny vändning. Nu är matchserien utjämnad och återigen oviss, Brynäs måste vinna en av de resterande matcherna i Scandinavium för att nå en final.

Efter det ack så viktiga sekundavgörandet nere i Göteborg under den första matchen har Gävlelaget sett slagna ut. Frölunda var sekunder, nog bara tiondelar av en sekund, från att ha utjämnat den första semifinalen nere i Göteborg. Efter den osegern för Brynäs har Frölunda lagt i överväxeln och gått ifrån till 2-1 i denna matchserie innan lördagens match.När det behövdes som allra mest och samtidigt såg som absolut mörkast ut klev Brynäs ut som ett helt nytt lag. Efter förlusten i Göteborg som innebar underläge med 2-1 i matchserien låste tränare Berglund in sig tillsammans med sitt lag och stängde ute media. Ett beslut som kritiserats utav många, men det visade sig vara precis det laget behövde. Det var ett helt annat Brynäs som under lördagseftermiddagen besegrade gästerna i Gavlerinken Arena, hemmalaget var hungrigare och mer disciplinerade än under de två senaste matcherna. Efter en svag inledning så tog Brynäs tag i matchen och kunde efter Clarks hattrick även vinna matchen fullt rättvist.Inför kvällens drabbning är matchserien lika jämn som oviss. Brynäs har hittills svajat i prestationerna och är snudd på omöjligt att beräkna innan nedsläpp vart matchen ska ta vägen. Gästrikelaget gör sina bästa prestationer när Berglund släppt handbromsen för spelarna och laget öser på framåt med kreativ anfallshockey.Precis det spel som bar frukt i lördags.Samtidigt som det är frejdigt att kolla på kan det även bli kostsamt bakåt. Men gör bara Brynäs fler mål än Frölunda är saken klar och man kan vända hem till Gävle med matchboll mot en finalserie."Vem är det?" tänkte säkert en hel del människor när man såg Zaborsky spela i lördags. Faktum är att han har missat de senaste 48 matcherna(!) p.g.a den axelskada han ådrog sig tidigt på säsongen. Han värvades från finska IFK Helsingfors där han producerade hela 58 poäng under den förra säsongen.Huruvida han nu är helt återställd eller inte är oklart, men efter bara fyra gjorda mål framåt och tolv insläppta mål bakåt var Brynäsledningen tvungen att agera. Svaret blev att kasta Tomas Zaborsky rätt in i hetluften. Han värvades som en kreativ poänggörare och nu med en match innanför matchtröjan ska det bli intressant ifall han kan få ut lite av sitt kunnande. Det lär behövas nere i Scandinavium då Brynäs måste varva upp på samtliga växlar ifall man ska lyckas vinna.Tomas Zaborsky