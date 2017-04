Scandinavium, 2017-04-02 15:15

Frölunda - Brynäs



Nu Gävlar kör vi, Brynäs!

Inför semifinal omgång 1: Brynäs inleder semifinalen i Göteborg

Då var det dags! Den minst sagt spännande semifinalen mellan Brynäs och Frölunda skall avgöras i bäst av sju omgångar. Första omgången spelas i Scandinavium.

Bulan boys är redo.





Det ser rätt lovande ut i brynäslägret. Rapporter intygar om att både långtidsskadade forwarden Tomas Zaborsky samt backen

Bredden i Brynäs IF mår minst sagt bra och tränaren Thomas "Bulan" Berglund har ett stort arsenal att ta ut till matcherna. Något som Brynäs inte varit alltför bortskämda med de senaste åren.



Jensenligan skall utmana Frölunda

Jesper Jensen, Oskar Lindblom och



För Brynäs del skulle en direkt seger i bortamötet innebära att man tagit hemmafördelen till sin sida. Därför kan vi förvänta oss att Bulan boys kommer gå ut hårt direkt mot Frölunda. Brynäs är obesegrade på hemmaplan under slutspelet men för att ta sig vidare krävs det åtminstone en seger borta i Scandinavium.

Om det kommer ske i stundade match? Vi får se. En sak är säkert, Brynäs kan förvänta sig ett starkt bortastöd när brynäsare från västsverige samlas i Göteborg för att pusha sina krigare till ännu en seger.



Nu börjar det på allvar.

