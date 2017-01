Skellefteå Kraft Arena, 2017-01-21 16:00

Skellefteå - Brynäs



Brynäs förlorade mot Örebro senast, och har haft det väldigt tufft på sistone.

Inför Skellefteå - Brynäs: Det måste vända nu, Brynäs!

Brynäs åker upp till Skellefteå med fyra raka förluster i bagaget. Den absolut längsta formsvacka denna säsong, och det måste ändras på nu!

För ett par veckor sedan låg Brynäs på en stabil andra plats. Nu, två veckor senare, har man efter fyra förluster trillat ner till en femte plats, och har lika många poäng som sexan Linköping. Skellefteå har i sin tur gått väldigt bra på sistone, och har inför matchen radat upp fem segrar i rad. Senast vann de med 3-2 borta mot serieledande Frölunda. Brynäs behöver en vinst nu, mer än någonsin tidigare denna säsong. Och vill man hänga på i den absoluta toppstriden är det av stor vikt att inte tappa för många poäng på främst Växjö, som för tillfället innehar den stabila andra plats som Brynäs tidigare hade. Laget Brynäs väntas vaska om i tre av fyra kedjor inför matchen. Enligt GD så tränade man med Jesper Boqvist i samma kedja som bröderna Westerholm, Nick Johnson var tillbaka i första kedjan och Jacob Bolmqvist gick som center i den fjärde. Den enda oförändrade kedjan var den med Jensen, Clark och Lindblom. Linus Ölund är förkyld, och kommer inte att följa med upp till Skellefteå. Backparen uppges vara samma, och som vanligt väntar man med att gå ut med målvakt tills matchdagen. Det troliga är dock att David Rautio får förtroendet. Spelare att hålla koll på: I Brynäs: Jesper Jensen Brynäs assistkung och en av få spelare som har hållit en godkänd nivå under de senaste matcherna. Det behövs fler poäng från Jensen klubba imorgon om Brynäs ska kunna vinna. I Skelefteå: Joakim Lindström Lindström är likt Skellefteå glödhet för tillfället. Har åtta poäng på de senaste fyra matcherna, och innehar för tillfället första platsen i SHL:s poängliga. Honom måste Brynäs verkligen se upp med imorgon! Skellefteå - Brynäs Skellefteå Kraft Arena Nedsläpp: 16:00 C More Live Skribenten tippar: 3-2 Kommentar: Tyvärr så tror jag att Skellefteå på bortaplan blir en för svår nöt att knäcka om man ser till formen för de båda lagen. Brynäs har dessutom haft väldigt svårt att vinna uppe i Skellefteå, och även om man lyckades vinna senaste matchen man spelade där, så talar statitiken starkt för en skellefteåvinst.

DAVID HYDLING

2017-01-20 17:27:00

2017-01-20 17:27:00

