Intervju med Josefine Holmgren: "Vi är lika mycket Brynäs som herrarna"

Super Duper Hockey Night är på lördag och Brynäs IF tillsammans med sina partners satsar helhjärtat på att slå publikrekord i SDHL när Djurgården kommer på besök. Det väntas bli fullsatt när herrarna spelar och förhoppningarna är därför stora inför dammatchen. SvenskaFans Brynäsredaktör Viktor Alner tog därför ett snack med Brynäsprofilen Josefine Holmgren för att känna av pulsen inför helgens stormatch.

Exklusiv intervju: Josefine Holmgren, född 1993, inledde karriären som hockeymålvakt i Skutskärs SK. Sedan sadlade hon om till back och 2007 gjorde hon debut i Brynäs damlag.



Hon har såhär långt gjort 10 poäng på 19 omgångar i SDHL och är på väg att göra sin bästa säsong hittills i karriären.

– Jag tycker att jag har fått en jäkligt bra inledning på säsongen. Det har fungerat bra i spelet och jag har fått gott med förtroende från både tränare och lagkamrater, säger Holmgren och fortsätter:

– Det har känts bra hela tiden och då är det bara att köra på. Vi har ju varit lite ont om forwards den här säsongen, och förra året fick jag försmak av att spela forward och även center. Det var kul med en ny utmaning och kändes bra. Sedan blev jag back igen och kört på sedan dess.

Kan dina nya erfarenheter som forward och center vara en av anledningarna till att du gått ovanligt bra offensivt den här säsongen?

– Det har jag faktiskt inte tänkt på. Det är klart att det blir ett litet annat tänk när man byter position. Men jag vet inte, kanske det!



Brynäs ligger på femte placering och har två poäng upp till tabellfyran HV71.

– Vi har gjort det bra tycker jag. Vi började lite stappligt under inledningen av säsongen men vi har spelat upp oss och även ihop oss, Holmgren fortsätter:

– Vi har en idé vad vi vill göra på isen och så. Vi har delmål och en tydlig idé och genom det så har vi en tightare grupp. Tittar man på matchen i onsdags så känns det väldigt bra.



Du har ju tillhört Brynäs damlag väldigt länge nu och har blivit en av de kanske större profilerna i damlaget. Hur skulle du beskriva dig själv som hockeyspelare?

– Jag skulle beskriva mig som en skridskostark, orädd och envis spelare. Min största styrka är skridskoåkningen. Det är lite svårt att beskriva sig själv, man vill ju alltid bli bättre i allt. Men just skridskoåkningen måste jag säga känns som en klar styrka.



Jag har följt Brynäs dam till och från i några år nu. Min upplevelse är att damhockeyn har utvecklats enormt mycket på bara några år. Håller du med?

– Håller med fullt ut. Jag tycker att i hela serien överlag, i alla lag som är med har nivån blivit bättre. Utvecklingen går ju framåt och matcherna är idag mycket jämnare. Jag var ju med när vi vann matcher med 20–0 och det var inte särskilt bra för utvecklingen i sig. Nu ser det mycket bättre ut.



Många har ju gärna åsikter om damhockeyn. Särskilt när det handlar om åsikter kring tacklingar. Hur ser du på den frågan?

– Jag är uppvuxen med tacklingar i och med att jag spelat med killar, dock stod jag i mål under min uppväxt, men jag är ju van med spelet. Jag tycker generellt att tacklingar är en del av sporten.



Holmgren menar dock på att damhockeyn har andra styrkor trots att man inte får tacklas i sporten.

– Man fick lära sig när man sedan gick över till damhockeyn att den var mer teknisk. Man lär åka mycket mer skridskor och hänga med i tempot utifrån att vi inte får stoppa motståndaren med en tackling. Vi får ju gå in på kropp, men inte tackla motståndaren.



"Hockey är en tuff sport, och det ska vara en tuff sport. Kamperna är en del av sporten"



Jag tycker ändå att det kan ibland smälla på rätt bra när man kikar på era matcher. Ni ser väldigt orädda ut när ni går in i närkamperna.

– Det finns ingen definition av bodyscheck i SDHL. Det är därför svårt för domarna att döma ut för otillåten tackling. Vart definitionen ligger när det blir tackling kan vara oklart. Det går lite från match till match. Vissa domare släpper lite mer än andra. Men det har varit en bra nivå på våra matcher, vi får gå in i kamperna.



Anser du att även ni bör få tacklas?

– Det är klart att jag skulle önska det. Damhockeyn går framåt, vi bygger på oss mer muskler, spelet går fortare. Hockey är en tuff sport och det ska vara en tuff sport. Kamperna är en del av sporten.



Ser du dig själv som en förebild för yngre tjejer som vill spela ishockey?

– Det är ingenting som jag går och funderar över på dagarna eller på träningar och så. Men det är klart att när det kommer tjejer som kommer och kollar på våra matcher blir man påmind om det. Då får man lite nostalgitripp. Dem är här för att titta på oss, de är här för att lära sig spelet precis som jag gjorde när jag var liten, fast ja, då var det bara killarna man kunde se. Men självklart. Det är en ganska häftig känsla att vara förebild för den här sporten om man tänker efter.



"Vi syns mer som ett lag med Brynäs-emblemet idag än vad vi gjorde förut"



Vad är din upplevelse av skillnaderna med att spela för Brynäs dam idag än när du var ny i laget?

– Nu har man mer ansvar. Utvecklingen har gått framåt. Idag känns det som att vi har tagit större kliv in i Brynäs som förening. De stöttar oss i det vi gör och vi syns mer som ett lag med Brynäs-emblemet idag än vad vi gjorde förut.

Holmgren fortsätter:

– Utvecklingen har gått framåt. Vi spelar fler matcher än förut, vi tränar mer. Man har alltid tränat hårt men nu har vi fått på senare tid en egen fystränare istället för innan då man delat med juniorlagen. Det känns mer som en elitsatsning nu.



"Drömmen vore att damhockeyn kunde sändas via riktig TV och inte via webben"

Hur ser du på utvecklingen från mediahåll när det gäller publicitet av damhockeyn?

– Det har blivit mycket bättre. Sedan vill man ju ha mycket mer medial tid för att omgivningen ska få upp ögonen för dam- och tjejhockeyn. Vi vill att sporten ska växa och mycket vill ha mer. Drömmen vore att damhockeyn kunde sändas via riktig TV istället för webben som det är idag.



Damhockeyn är på frammarsch när det gäller utvecklingen av sporten. Josefine Holmgren som varit med ett tag ser en positiv utveckling.

– Det känns bra nu när vi fått nya serien som SDHL samt att det finns en enskild sektion som sitter bara för att damhockeyn ska gå framåt. Där sitter även Johan Cahling från Brynäs. Det känns som att damhockeyn är på god väg. Det är mycket kvar, men vi går åt rätt håll.



När jag talat med Johan Cahling och läst på Brynäs hemsida låter det som att det börjar läggas en strategi för att bredda damhockeyn i distriktet.

– Jag har också hört att det är något på gång. Gävleborg har ett fäste genom Brynäs damlag i SDHL och så finns Sandviken i Division 1, sedan tar det stopp. Vart ska man som tjej idag börja om det inte finns ett tjejlag. Jag hoppas verkligen att satsningen sker inom en snar framtid. Det skulle verkligen behövas.



Tills vidare får man som flicka gå samma väg som du, genom pojklagen.

– Ja, det är ju så. Jag hade ju inget val. Jag var född i en liten ort och alltid varit pojkflickan. För mig var det inget konstigt att börja med killar men det finns ju tjejer, särskilt småflickor som tycker att det där är jobbigt och därför inte börjar på sporten. Det är ett problem.



Ishockeyn är ju en mansdominerad sport. Hur är det som tjej att vara aktiv i en sådan kultur?

– Det är något som man är uppvuxen med så man tänker inte så mycket på det. Det är inte så många tjejer som håller på med sporten så det är- och alltid varit grabbar överallt. Man har inte tänkt så mycket på det. Det är en mansdominerad sport men det får man helt enkelt räkna lite med. Däremot hoppas jag att vi kommer få se ännu fler tjejer i framtiden.



"Otrolig viktig idrottsprofil för sitt land och som spelare för sporten"



Tillbaka till erat lag. Ni slog ju Leksand i ett Gävledala-derby med 4–2 senast. Skön men dyrköpt seger efter den otäcka skadan på Betty Jouanny. Hur pass hårt påverkar det laget att hon blir borta en längre tid?

– Alltid svårt att säga, vi tog det jäkligt bra igår trots allt. Det som händer, det händer. Vi var i omklädningsrummet när hon väntade på ambulansen och det var ändå en god stämning i truppen. Vi hade bestämt oss att vinna matchen för Betty. Vi kommer självklart sakna henne som tusan. Hon är en enorm viktig idrottsprofil både för sitt land och som spelare för sporten. Vi kommer att köra på utan henne även om hon kommer att saknas.



Djurgården väntar på lördag. Föreningen gör ju verkligen allt för att ni ska få uppleva ett massivt hemmastöd från läktarna. Det börjar bli lite fart på sociala medier och runt stan i Gävle kring det här eventet. Hur går snacket i laget?

– Det är riktigt kul att de lägger ner så mycket kraft på det här och att det slagit igenom så pass som det gjort med marknadsföringen. Vi pratar inte så mycket om det. Vi tycker naturligtvis att det är en jäkla kul grej att de gör det för oss.

Holmgren fortsätter:

– Vi har mest fokus på vår grej, att vinna matchen och bjuda publiken på en sådan bra hockeymatch som möjligt.



Vad är dina tankar om matchen?

– Det kommer att bli en tuff match med hög fart på isen. Man måste vara på tå hela tiden då Djurgården är ett bra lag. Dem har många skickliga spelare men det gäller att vi håller på vår spelidé och tror på varandra och bara kör.



"Har man ett starkt Brynäshjärta ska man heja fram oss också. Vi är lika mycket Brynäs IF som herrarna."



Ni skulle inte bli alltför nervösa om det blev ett fullsmockat Gavlerinken som stod och hejade på er?

– Knappast. Det kommer vara den sjätte spelaren som är på läktaren.



Kommer Brynäs få publikrekordet i SDHL den 14 januari?

– Det är självklart. Man måste tro på något för att det ska hända. Har man ett starkt Brynäshjärta ska man heja fram oss också. Vi är lika mycket Brynäs IF som herrarna.



En vardag för damspelare på elitnivå är långt ifrån detsamma som för herrspelarna. Tjejerna har match 1–3 gånger i veckan under säsong och tränar nästan alla andra dagar. Träningarna sker på kvällstid då de flesta av spelarna har jobb eller skola på dagarna.

Det om något kallas klubbhjärta och kärlek till sporten.



Vi tackar Josefine Holmgren som ville ställa upp på intervju med SvenskaFans.