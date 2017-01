Jonas Johansson spikade igen mot Färjestad

Felix Sandströms tilltänkta ersättare nästa säsong fick äntligen visa vad han går för. Jonas Johansson höll nollan i sin säsongsdebut.

Tvåan Brynäs mot nian Färjestad stod på schemat ikväll. Glädjande för kvällen var att kuggspelare som Simon Bertilsson och Lukas Kilström var tillbaka i spelartruppen. Det tog dock bara några minuter innan Simon Bertilsson klev av isen igen, troligtvis med en känning i ljumsken. Jonas Johansson var målvakten som fick chansen idag, detta på grund av att Felix Sandström är bortrest på JVM och en David Rautio hemma magsjuk.Brynäs var laget som kom ut starkast och spelade ut Färjestad under första perioden, skotten landade tillslut på 20-6 till Brynäs och det var Stefan Steen i Färjestadmålet som höll matchen vid liv. Han kunde dock inget göra när Oskar Lindblom gjorde sitt tionde mål för säsongen, detta efter att Jesper Jensen och Kevin Clark stressat Färjestads backar till misstag som sen bara kunde stå och kolla på när Brynäs tog ledningen. Kevin Clark gjorde med sin assist poäng för sjätte matchen i rad. Brynäs gick till periodpaus med en 1-0 ledning men kanske borde dom ha fått in någon puck till. Westerholmarna hade ett jätteläge när Hugo Enocks klubba gick av men Stefan Steen stod upp stort. Istället var det Färjestad som var närmast att få in en puck i slutet av perioden, Per Åslund kunde sånär styra in kvitteringen med åtta sekunder kvar att spela.Till skillnad från första perioden var den andra rent ut sagt dålig. Båda lagen hade ett varsitt friläge men utöver det hände det inte speciellt mycket. Skotten vanns återigen av Brynäs men med tanke på att Färjestad endast sköt fyra skott på mål känns det inte som någon bedrift att tala om. Glädjande var dock att Jonas Johansson spelade stabilt, han hade efter två perioder fått tio skott på sig och tagit allihopa.Efter första periodens anstormning var även den tredje perioden avvaktande. Brynäs gjorde ingenting mer än vad som behövdes och kunde tillslut vinna matchen med 1-0. Jonas Johansson blev matchens spelare och lagkaptenen Jacob Blomqvist säger så här efter matchen:- Vi gör en bra match och skapar otroligt mycket målchanser, tyvärr får vi inte in fler puckar. Färjestad kommer starkt på slutet men det är otroligt kul att Jonas får hålla nollan.Jonas Johansson +++Oskar Lindblom ++1-0 (1-0, 0-0, 0-0)Gavlerinken ArenaPublik: 5011Skott: 34-181-0 (01:43) Oskar Lindblom (Clark, Jensen)