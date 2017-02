Juniorerna får oss att tro på ljusare tider

Samuel Asklöf, Jesper Boqvist och Linus Ölund har tillsammans skrapat ihop 17 poäng på de senaste fyra matcherna. Ja ni läste rätt, 17 poäng.





Den intensitet och spelglädje dom har visat upp tillsammans med en fantastisk poängskörd har inte bara hyllats av fansen utan även av spelare och tränare i laget. Tommy Sjödin sa såhär till Brynäs hemsida inför gårdagens match.

- Det är jättekul att se juniorkedjan på isen, vi hade inte alls de här kraven på dem utan de har hittills presterat över förväntningarna. De skapar målchanser och gör ett bra jobb även i defensiven, ett stort plus till dem.

Även Johan Alcén stämmer in i hyllningskören i en intervju med CMore

- När vi på något sätt är lite mentalt trötta kommer juniorkedjan in, helt oförstörda, och hjälper till att vända det här åt oss. Vi ska njuta av det här nu och sen komma ut riktigt hårt i slutet av säsongen.



Vad händer när Johnson och Paille är tillbaka?

Vi kan såklart inte förvänta oss att juniorkedjan ska fortsätta dominera match efter match, men många ställer sig nog frågan om vem som ska flytta på sig när

Vi står nu inför ett tio dagars uppehåll och när laget är tillbaka på is igen mot Djurgården den 14 februari kan Thomas “Bulan” Berglund ställas inför ett tufft beslut. Ska han ge juniorerna fortsatt förtroende eller får dom kliva åt sidan när de mer rutinerade spelarna kommer tillbaka?



