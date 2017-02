Ikonen i JVM 2014.

Juuso Ikonen ansluter

Finländsk juniorvärldsmästare klar för Brynäs.

Bengtzén värvar in Juuso Ikonen från SHL-konkurrenten Djurgården.



Han har trots sin ålder (född -95) spelat finsk hockey på seniornivå sedan säsongen 2011/12 då han spelade med Blues. Efter 2,5 säsong i Blues värvades han til JYP där det blev 1,5 säsong innan han gjorde sin dittills poängmässigt starkaste säsong, i Kärpät. 39p (9+30) på 55 matcher. I Djurgården har han kört fast och har endast gjort 4p (2+2) på de 25 matcherna han är noterad för. Att det finns talang i Ikonen behöver vi knappast tveka på då han spelat U-17, U-18 och 3 st J-20 VM. Och JVM som gick i Malmö 2014 vann han guld då Finland vann över Sverige i finalen med 3-2 efter förlängning. För Ikonens del i JVM producerade han 3p (1+2) på sina 7 mästerskapsmatcher.



I en intervju på brynas.se säger Bengtzén att OM rätt spelare dyker upp innan den 15/2, då transferfönstret stänger, kan det ansluta en spelare till. Vi får vänta och se helt enkelt.

Ikonen har redan anslutit till laget och en intervju finns här:

http://www.brynas.se/artikel/527saiyyb-1ekad/det-ska-bli-kul-att-spela-for-brynas



Välkommen till Brynäs, Juuso (som kommer spela i #61 och kommer göra sin första match mot sina gamla kompisar i Stockholm den 14/2).

