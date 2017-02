Brynäsbloggen: Kärleken för hockeyn

Jesper Jensen borde aldrig ha fått komma tillbaka i matchen borta mot Luleå i torsdags. Med tanke på smällen han fick av Craig Schira så borde de inte ens ha tänkt tanken på att låta honom komma tillbaka i samma match.

Tidigare blogginlägg

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Brynäs

Jesper Jensen borde aldrig ha fått komma tillbaka i matchen borta mot Luleå i torsdags. Med tanke på smällen han fick av Craig Schira så borde de inte ens ha tänkt tanken på att låta honom komma tillbaka i samma match.Jag tycker många är onödigt hård över förlusten mot Malmö. Det var inte någon dålig match av Brynäs. Det var heller ingen dålig match av Malmö. Men det som stack ut var den otroliga match som Oscar Alsenfeldt hade. Sällan har jag sett sådana solklara mål blivit nekad av en målvakt. Problemet är bara det att det här är vardagsmat för honom den här säsongen. Om en målvakt sitter på över 95 i räddningsprocent efter 24 matcher så …När man blir så glad över en seger att man av misstag råkar slita tag i frugans ömma fot… då vet man att det var en efterlängtad seger.När jag sitter här, halvt nersjunken i stolen med 0-3 förlust stämplat i pannan likt en hästspark, så kommer funderingarna likt en huvudvärk.Det är inte mer än självklart av Bengtzén att sätta krav på när ”Bulan” senast ska ge svar angående sin framtid i klubben.Just nu så går mina tankar till Oscar Möller och hans familj. Jag har full förståelse att han tar en timeout från hockeyn.Förkylningens klor sitter djupt i familjen och jag tänker på den gamla reklamfilmen om Echinagard. Den där skådespelaren Roland Jansson, med handduk över huvudet jämför förkylning med att föda barn.Vi har passerat ännu ett år. Ibland häpnar jag över hur fort ett år kan gå. Eller, hur fort det kan kännas att ett år går. Tiden rusar förbi utan minsta tanke på att stanna. Varken du eller jag kan stoppa det och det enda vi kan göra är att luta oss tillbaka och se vart åren tar oss.När jag läser artikeln om Göteborg HC på GP.se så undrar jag om Frölundas styrelse just nu sitter och funderar ”Hur fasen kunde vi rulla ut röda mattan åt Brynäs… här i GÖTEBORG?”.Varje gång jag ser sargen i Gavlerinken så fylls jag av varma känslor. Det budskap som Brynäs sänder ut till samtliga som ser deras match, på plats eller framför tv-rutan är så viktigt.Med Blake Shelton i högtalarna och en stärkande kopp kaffe så tar jag nu ton. Det är dags att rensa luften lite tycker jag. Ni behöver inte oroa er, jag tänker inte vara otrevlig. Men det har kommit upp några saker runt Brynäs den senaste tiden som jag tänkte ta upp.2016… vad innebär det för er? För mig så känns det som att vi borde ha nått en punkt där den mänskliga utvecklingen hindrar oss från att inta stadiet grottmänniska. Men… tyvärr så är vi inte där än.Snön vräker ner och jag kan inte känna den glädje över det som många gör. Många i min närhet jublar just nu då de har lidit hela sommaren av ”kan inte köra skoter” syndrom. De jublar just nu då flingor, stora som folkvagnar faller ner. Jag sitter med min kaffekopp och muttrar likt en sur gammal gubbe. Ungarna jublar och går med huvudena böjda bakåt och tungan ut för att fånga så många snöflingor som möjligen går. Jag sitter här och muttrar ”man kan få mask i magen”.”Hello darknes, my old friend I´ve come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the silence”Jag vet faktiskt inte hur jag ska börja… Jag får inte riktigt fram mina tankar till ord. Det är så många tankar att jag inte riktigt vet var jag ska börja. Vi gör väl ett försök i alla fall.Om man lyssnar noga så kan man riktigt höra stämningen som ligger i antågande. En stämning som blir mer och mer spänd för varje minut som går. Leksandsfansen har triggat igång den genom att mena att vi brynäsare blir dryg, så väldigt dryg när Brynäs vinner. Derbymatcherna har, i media fått epitetet isens El classico. Skillnaderna mellan lagens kaptener synas… Ollas eller Blomqvist, vem av dem är bäst?En seger mot Luleå innebär alltid en viss höjning på mysfaktorn, det medger jag. Men var fanns mysfaktorn på arenan?Ett sällan skådat sug efter en seriepremiär som denna. Både spelare och supportrar gnylar och skakar i längtan att få slå igång säsongen. Och alla verkar de vara eniga… det är länge sedan Brynäs såg så här intressant ut.Jag sitter just nu och tänker ”Brynäs har ett dåligt utgångsläge inför premiären”.Som coach är det viktigt att kunna ta och ge kritik. En ledare måste kunna kliva ett steg bakåt ibland och fundera på hur man utvecklar sig själv på bästa sätt.Jag tror att produkten Brynäs kommer att kliva i värde den här säsongen. Och det är verkligen på tiden att de gör det.Ryan Gunderson, vem? Jaha… jajajaaaa, du menar den Ryan Gunderson. Nej vi har ju Marc Zanetti.Stefan Bengtzén arbetar nog nu så pass intensivt att svettens pärlor sitter på pannan. Telefonerna är säkert glödande varm av alla samtal. Vem ska få äran att få ta på sig Brynäs matchtröja nästa säsong.2012… vilket år det var. Min älskade son såg världen och Brynäs tog sitt 13.e SM-guld. Jag kan fortfarande komma på mig själv sjungandes ”guldet ska hem”.Året 1999 var, för mig ett dystert kapitel i livets bok. Jag var ung och oerfaren om livet. Jag bodde i en liten källarvåning utan dusch, ordentliga fönster eller någon vettig form av ventilation.Jag vet att jag inte borde bry mig. Jag vet det men det bränner till i mitt hjärta varje gång och jag kan inte hjälpa det… jag blir arg.Nu är det bara dagar kvar innan transferfönstret slår igen framför näsan på den sportchef som inte hunnit fram och vifta med sedlarna (vi har ju ganska fina sedlar nu för tiden). Supportrarna står på tå och biter sig i läppen i förhoppning om att just deras sportchef, likt påven, ska ställa sig vid balkongen och ropa ut den nya messias.Hur ska hockeyn någonsin kunna putsa bort smutsen från kostymen och kalla sig en ren sport, så länge som man aldrig går från ord till handling?Rödin skadad. Vi saknar alltså vår lagkapten och hela ligans poängkung. Hur ska vi ställa oss till det här? Är det nu som någon vi knappt hört av, längst bak i ledet, som kommer att kliva fram och frälsa oss?Backarnas vara eller icke vara i Brynäs… det är frågan.Så sitter vi här igen med en efterlängtad seger. Ögonen svider lite så man kliar sig i ögonen samtidigt som man tänker ”när var det senast vi vann nu igen?”. Det känns lite så och man blir nästan lite irriterad över de ”onödiga” förluster som laget dragit på sig den senaste tiden.Jag börjar fundera på hur väl ledarskapet fungerar för tillfället.Segerns sötma skapar en trygg filt som täcker den bubblande sörja av irritation.Julens nobla dag närmar sig. Ett lag firar julafton redan och presenterar tillskott. En spelare är arg och menar nog att tomten inte borde komma hem till en viss någon.Det närmar sig jullov och jag tror det är något som spelarna verkligen behöver.Ibland så blir man tvungen att stanna upp och fundera. Fundera på om man kunde ha gjort saken annorlunda. Reflektera över om något kan vara värdefullt att behålla, speciellt om ämnet inkluderar andra än en själv.Nej, nej, nej och åter nej. Det var inte det här jag menade med att vara totalt respektlös mot hemmalaget.Ishockey… denna underbara sport. Ishockey… denna fantastiska sport som kan vara så horribelt orättvis. Hur kan det vara så oerhört omöjligt att hitta ”hålen” på en målvakt? När man varit framme vid tv-apparaten så många gånger och pekat. Alltså, jag är glad att jag inte tryckte fingret genom skärmen.Både jag och Brynäs var uppe i den nordligaste SHL-staden på lördagen, men det var nog bara jag som hade det trevligt.Brynäs vinner och vinner. Brynäs gör mål likt en eldare kastar kol i pannan för att hålla trycket i ångloket. Men jag sitter här, likt en bortskämd unge, och surar. Brynäs gjorde säsongens sämsta match när de bortaslog Malmö med 3-0.Ibland händer det att man som brynäsare blir, nära på mallig. Man bröstar upp sig och tittar lite överdrivet glad på de andra i rummet.Det är inte många lag i SHL som ger mig sådan total glädje när de förlorar hemma mot Brynäs som Frölunda. Antar att det beror på att det inte tillhör vanligheten. Ungefär som då Färjestad åker ur slutspelet mot Brynäs. Fantastiskt underbart men ganska ovanligt om man ser till historien.MoDo på besök. Tidigare under säsongen så smålogs det hos deras motståndssupportrar "blir kul att se alla transatlanter i alla fall". Nu, matchen efter Frölunda så verkar några leenden ha sloknat. Varför vet jag inte riktigt.Hur ska man börja det här med att försöka få in en positiv anda? Vi förlorar ju bara!!! Är det dags att sparka ”Bulan” eller göra som MoDo och värva?Det brukar sägas "välj dina strider". Det är bättre att gå vidare i stället för att slå huvudet blodigt.Vilken vecka det har varit. Det har rullat in nyheter från alla håll. Saker som tyvärr inte gynnar sporten. Jag tycker det mer och mer blir en enda stor klump som skapar huvudvärk. Det är, just nu, inte lika kul med hockey som tidigare.Titta nu vad ni har ställt till med. Nu har ni allt gjort bort er. Experterna i media vågar ju knappt gå hem nu på grund av er. De är ju rädd att ha fel i var det är de bor. Ni har skakat om Hockeysverige så väldigt att Roger Rönnberg väljer att doppa sina egna spelare i den värdelösa grytan istället för att se sanningen.Jag måste erkänna att jag känner en viss oro inför dagens möte med Frölunda. Som inställningen Brynäs visat de två senaste matcherna så borde vi alla vara oroliga.Kaosteori eller kaologi som det också kallas. Kaotiska system där små förändringar i begynnelsevillkoren på sikt ger stora och oförutsägbara skillnader. Eller kaos i mönsterbildning, där system som börjar i enkla/slumpmässiga tillstånd producerar regelbundna eller komplexa beteenden.Jag biter mig i läppen för att inte svära. Men ibland kanske Hockeysverige borde peka sitt finger och säga "SKÄMS PÅ ER".Sitter och funderar på lämpliga ord att skriva. Lämpliga ord som man kan sätta på Karalahti och hans tilltag. Men tyvärr så är det bara barnförbjudna ord som gör sig till känna. Ilskan sitter fortfarande kvar fast det har gått tre dagar sedan händelsen. Visst, han har gett sin syn på det hela men… jag hoppas verkligen att han kontaktar Petr och ber om ursäkt.Med dåliga vibbar som fladdrar och slår likt tjädervingar så ställer jag mig trotsande i motvinden och försöker vråla som en tiger.Sitter och sörplar på en kopp Gevalia. Mmmmm det smakar som en 6-3 seger.Så är det då äntligen dags för premiären av SHL 2015-16. Ikväll smygstartar ligan med Linköping mot Djurgården och nykomlingen Karlskrona mot Färjestad. Imorgon, torsdag startar det äntligen. Som vi alla har väntat. Som vi har längtat efter att se hur Brynäs står sig mot de övriga. Blir det moll eller kommer vi att gå i ständigt berusande falsett?Mitt i den stekheta augustivärmen så släpper Bengtzén den stora bomben. Alcén. Johan. 27 år gammal, återvänder till Brynäs. Många skakar, frågande, på huvudena så att kinderna fladdrar. Var det inte en back vi skulle ha?Vare sig man har ett brandtal som coacherna på film eller präntar in Cassius Clay (Mohammed Ali) "I shook up the world" för laget så ser det tunt ut enligt media.Spelare försvinner från klubben och några börjar oroa sig över tystnaden från sportchefen. Inga värvningar och vi är "klara" för Allsvenskan. Jag säger som vår lagkapten Andersén "Vi kan inte bara lägga oss ner och dö". Ha tålamod och vi kommer få se spelare presenteras. Jag sitter som på nålar för att få se vad det blir.Bloggaren tar kaffekoppen och sätter sig i fåtöljen. Det knarrar gott i skinnet på pallen när fötterna landar. Det är dags för ”en himla massa goa funderingar”.Gameday!!! Jag sitter och suger på en karamell som smakar så gott att jag knappt vill att det ska ta slut. Vad den heter? Färjestad missar kvartsfinal. Absolut inte ett försök till spådom utan det är en karamell tagen ur burken önskemål.NÄÄÄÄJE!!! Brynäs gjorde, i stort, en kanonmatch. Media hoppar upp från stenarna de gömt sig bakom. Brynäs vann!!! De rubbade Färjestad… i värmlänningarnas ishall dessutom. Nu kan inte Färjestad vinna två matcher. Nu kommer Brynäs få möta ”omöjliga Skellefteå”.Än en gång ställs vi mot Färjestad… Än en gång så tvingas vi försöka tämja vargar… Än en gång måste vi vandra i de mörka skogarna av Värmland… Kommer vi få se solens strålar på andra sidan?Då var det klart! Jublet vet inget slut och det låter nästan som Brynäs vunnit ett mästerskap. Jag kritiserar ingen för jag har samma känsla. Stenen som vi alla har haft på axlarna har varit äckligt tung. Stenen har heller inte varit jämn utan det har varit vassa kanter som tryckt och skurit i en under hela den här säsongen. Tänk er då hur tung och hemsk stenen som killarna på isen har haft att bära…Fem omgångar kvar innan slutspel och allt vad det heter. Leksand och MoDo har ett svårare spelschema än Brynäs och jag kan inte, hur jag än vrider och vänder på det, se att Brynäs inte ska klara sig. Det borde rent av, vid vinst ikväll, vara klart. Men nu tänker jag inte jinxa det här mer utan drömma om något annat.Det händer inte ofta den här säsongen. Det är så ovanligt att man rent av kan räkna dem på en hand. Det är så ovanligt att jag nog vågar påstå att en lortgris byter underkläder oftare. Brynäs vann… på BORTAPLAN!!!Likt ett filmklipp på internet känns det som att jag skulle kunna gå, bredbent och med armarna brett utsträckta, och vråla "Vem var det som slog in nödstoppen? Vem var det?".Lagen toppar formen för slutspel och Brynäs vägrar ge bort sin "plats". Men räcker det till för att ha en chans till slutspel?Likt en okontrollerbar elefant kliver jag nu på den tunna tråden och undrar vad som är ok för en elitidrottare i sitt privatliv.Det berömda transferfönstret är stängt. Brynäs satsade inte på några "sista minuten värvningar". Den stora frågan är väl snarare om det tilläts att slå knock på lagbudgeten och ta en ekonomisk risk för att säkra SHL-kontraktet.Näsan är tjock och halsen stakar sig. Nej, det är inte gråten över ännu en förlust. Ännu en bitter sa... förlust där vi inte får ut det spel vi ska kunna presentera. Förkylning verkar ha hittat mig och det är näst intill lika irriterande som Brynäs, rakt igenom, usla spel.Med trubbig spets blir det inte snyggt på papperet. Bloggen tar Rocky Balboa till hjälp om tankarna inför kvällens heta derby.Likt en science fiction film där astronauter på Mars i panik letar efter syrgastuber i ett okänt rymdskepp, letar nu Brynäs ny luft väldigt nära Luleås björnar.Förlust med 2-7 i Gavlerinken igår mot ett inspirerande Skellefteå AIK, men vad ska vi då kalla Brynäs spel? Det var iallafall under all kritik, jag förstår att supportrar är besvikna på säsongens Brynäs IF.I försök att sjunga som Alice Cooper så tar bloggen sig vatten över huvudet. Men först lite funderingar på veckans händelser så här långtBloggen sliter sitt tunna hår och funderar på varför ett så viljelöst Brynäs åkte till ÖrebroNär förlusterna radar upp sig och både supportrar och klubb börjar visa frustration. Hur ska man då lösa problemet? Här kommer bloggens tankar om ämnet Brynäs IF.Ikväll kom sjätte raka förlusten och Brynäs har totalt läckt in mål, hela 30 insläppta mål på sex matcher. Brynäs vägrar kalla det kris men det börjar bli lite väl mörkt nu. Hur långt får det gå innan något händer inom föreningen?6800 personer hade äntligen fattat att Brynäs behöver publikstöd och att ishockey är bäst på plats i arenan. Handklapporna var tillbaka och tillsammans skapades det en fantastisk hockeyfest om det inte vore för HV71:s effektiva målproduktion som drog ner firandet en aning, HV71 vann matchen med 7-4.- Avgå Tommy! - Kvalserien nästa! - Värva nya spelare nu, innan det är försent! - Visa hjärta!Läsarna på Brynässidan har varit givmilda och skänkt pengar till Kenyaprojektet som ingår i kampanjen Brynäsare för UNICEF. Jag vill nu redovisa det ni har ger till barnen i Afrika i Brynäsandans namn.Brynäs åkte igår på ännu en snöplig förlust, ett Luleå som avgjorde matchen med sitt 2-1 mål i slutet av tredje perioden. Jag börjar fundera och grubbla lite över Brynäs, det ser trögt och målfattigt ut.En förlust, en vinst och en förlust efter straffar. Det är Brynäs säsongsinledning av SHL. En inledning där juniorerna har tagit för sig ordentligt och dessutom levererat. Hur långt kan Brynäs ta sig i vinter?I samband med Brynäs arbete kring UNICEF startades kampanjen Brynäsare för Unicef som handlar om att få så många fans som möjligt att skänka till insamlingen. I detta projekt ingår också en klädinsamling till barnhemmet i Komotobo i Kenya som leds av Brynäsredaktionen här på SvenskaFans. Nu har Brynäs IF valt att stötta projektet.Idag var det äntligen dags för alla Brynässupportrar att möta sina idoler på riktigt nära håll i Gävle. Alla spelare från Brynäs dam och herrlag var på plats på Rådhustorget under lördagen för att skriva autografer och fotograferas tillsammans med supportrar.Viktor Alner bloggar om kampanjen Brynäsare för Unicef.Viktor Alner bloggar kring kampanjen Brynäsare för Unicef.Det är inte bara vädret som är trist i Gävle just nu, Gävle kommun tar tillbaka det avtal som var meningen till Brynäs IF för att utveckla samarbetet med UNICEF och tillsammans starta upp någonting som heter "En bra start". Någonting som får mig att reagera starkt, varför? Varför Gävle kommun?Alla pratar om Skellefteå AIK, det finns inget bättre lag och att de är ett nummer för stora för SHL. Visst är det ett lag många lag ser upp till, men vi har ett problem inom svensk ishockey just nu. Vart är underhållningen i SM-slutspelet?Det blev inget 14:e guld i Gävle den här säsongen, Färjestad visade sig vara lite bättre. Igår slog Karlstadslaget ut Brynäs ut SM-slutspelet och därmed är säsongen över för Brynäs del. Det gör ont i ett supporterhjärta att säsongen nu är över för denna gång.En måstematch för Brynäs och ett Färjestad som hade chansen att avgöra med fyra raka vinster och ta sig till semifinal. Men det här var Brynäs kväll, 2-0 vinst och nu går serien till en femte match i Läkerol arena på måndag.Slutspelet 2014 har börjat, Brynäs och Färjestad drabbades samman i Läkerol arena igår för kvartsfinal 1. En tuff och jämn match som slutade 1-2 till Färjestad och som vann den så viktiga första matchen. Ny match på tisdag i Karlstad och Brynäs vet vad som gäller...VINST!Den bästa tiden på året är när hockeysäsongen går mot slutspel och helt avgörande matcher. Åtta lag kommer vara med i kampen om SM-guldet, men det kommer bara vara ett vinnande lag på isen när den här kampen är över. Vilket lag och stad som får jubla högst återstår att se. Låt kampen om Le Mat pokalen starta!Grundserien är över för den här gången och Brynäs slutar på en fin fjärdeplats i tabellen och kvartsfinalmotståndare blir Färjestad BK. En härlig matchserie att vänta då dessa två lag snart kan skriva en hel bok om lagens historia mot varandra. Vi kommer få se en härlig kamp mellan två stora lag i svensk ishockey, det vinnande laget blir Brynäs IF.Idag väntar den viktigaste matchen den här säsongen för Brynäs IF. Blir det en direktplats till SM-slutspelet? Eller kommer laget att missa det och istället försöka spela sig en plats dit, i ett play-in? Hur klarar sig Brynäs utan sin backstjärna Ryan Gunderson? Frågorna är många, men svaren har jag! Klart Brynäs tar en direktplats in i SM-slutspelet!Uppehållet är över och det regnar OS-medaljer över Sverige, vilken härlig insats av alla svenskar som slet och kämpade in i det sista. Tillbaka till SHL och avslutningen, nu är det Brynäs som måste slita och ge järnet de sista omgångarna om man ska nå en topp sex placering. På onsdag väntar den första matchen och det sista Gävledaladerbyt, oerhört viktiga poäng står på spel. Ge järnet nu Brynäs!Det är snart dags för ett OS-uppehåll och i Brynäs finns det en hel del att rätta till i spelet men också spelare att hylla. Det är nu SHL går in i en slutspurt och hur kommer det gå för Brynäs? Tar man en direktplats till slutspelet? Eller finns det nerver kvar sen förra säsongen då man tappade rejält efter nyår?Bedrövligt spel mot Leksand i torsdags och en helt okej insats under lördagskvällen mot Örebro, dags att summera veckans insats och blicka framåt mot en av säsongens viktigaste veckor där Brynäs riktar blicken mot toppen av tabellen.Det eviga tjatet om att Brynäsklacken är Sveriges sämsta klack börjar nu även jag inse. Jag vill självklart att Brynäsklacken ska vara Sveriges bästa klack istället men dit är det en lång väg att gå. Vem har ansvaret för klacken? vem/vilka organiserar hemmastå i Läkerol arena? Självklart förstår jag att supporterklubbarna har mycket med det här att göra, det arbetas säkert med det här hela tiden. Men jag börjar känna mig lite orolig, vart är supportrarna?Dags att förbereda sig för juletider, gratinera julskinkan, sätt upp den vackra julgranen och slå dig till ro, för nu tar även SHL lite julledigt. Men kan verkligen alla lag slå sig till ro?Tung förlust ikväll, Modo vann matchen med hela 5-2. I Gävle sitter nu människor och kastar kritik mot målvakten Robin Rahm. Jag tar det ändå lite försiktigare, här kommer mina åsikter kring den kritiserade målvakten.Ett välbehövligt speluppehåll för Brynäs och övriga lag i SHL är snart slut. Dags att återigen ta på sig matchtröjorna och skridskorna och ge järnet i varje närkamp ute på isen.Igår var en sådan kväll då ingenting gick Brynäs väg, och dessutom inte ens 5000 på läktarna. Vad är det som händer med publiken? Det här måste SHL se allvarligt på!Dags att ge Örebro hockey beröm för sin energi, samtidigt som man börjar fundera vart energin i HV71 är. Tankar och funderar kring båda lagen bjuder jag på i detta inlägg.Jag tänker inte ge mig in i något hockeybråk men visst är det förbannat konstigt att inte AIK hockey bjuder in Leksand Superstars till Globen på annandag jul när AIK och Leksand möts i ett häftigt möte? Man stoppar någonting som skulle blivit en hockeyfest.Det ska tydligen krävas ett speciellt tema i matcherna för att Brynäs ska ta 3 poäng. Igår var det tema "mustaschpower" och då vann Brynäs med 3-1 mot topplaget Luleå. I en match där publiken ska hyllas tillsammans med Brynäs på isen.Ännu inte över 6000 personer i Läkerol arena. Det är tyvärr folktomt på läktarna i SHL än så länge. Många väljer att se matcherna på TV istället. Detta är ett problem, hur ska fler besökare lockas till arenorna?Två vinster och två förluster, så ser Brynäs inledning ut i SHL. Både ojämna matcher men också stundtals riktigt fint spel. Det finns självklart saker att förbättra men med vinsten mot Växjö senast så ser laget ut att vara riktigt på hugget.Äntligen var det dags, 7650 personer hade tagit plats i Tegera arena i Leksand för att se ett mycket hett Gävledaladerby i säsongens första SHL-match. Förväntningar hade byggts upp, nervositeten var med som vanligt och stämningen var på topp i det glödheta mötet där Brynäs vann med 3-1.Hockeyexperten Niklas Wikegård delade med sig av sina åsikter kring Brynäs IF på sin videoblogg idag och det här får upp tankeverksamheten även för oss supportrar. Alexandra delar med sig av sina tankar och åsikter kring det han säger och tycker.Brynäs har påbörjat säsongen 13/14. I måndags gick laget på is, i onsdags tränades det och i fredags trappade Tommy Jonsson upp träningen rejält.Skribenten Alexandra har följt veckans Brynäs och vill dela med sig av lite tankar och åsikter.Två målvakter, åtta backar och fjorton forwards ingår nu i Brynäs IF spelartrupp inför säsongen 13/14. Har sportchefen Michael Sundlöv stängt igen plånboken för den här gången? Är det den här truppen som ska återuppleva drömmarna från säsongen 11/12? Jag heter inte Michael Sundlöv men jag tror faktiskt att han och föreningen börjar känna sig ganska nöjda, eller vad tycker vi supportrar?Vi är många som längtar till sommarlovet och semestern redan nu, vi lite mer hockeytokiga människor längtar mest av allt till den 14 september då Elitseriesäsongen 13/14 går av stapeln. Men hur ser egentligen Brynäs IF spelartrupp ut inför säsongen? Det ska vi ta reda på.Att få en liten bakgrund på vem det är som skriver inläggen känns viktigt för både mig som skribent och även för er som ska läsa inläggen. Jag kommer att göra en liten presentation av mig i det här första inlägget. Vem jag är och varför jag sitter här och skriver för Svenskafans. Hoppas ni följer med på resan!Som så många gånger förr visade det sig att bloggaren Mrmadhawk var rätt ute när han avslöjade att Jörgen Sundqvist blir kvar i Brynäs ytterligare några säsonger.Vi har varit lite sega här i redaktionen men nu är forumet äntligen omgjort och det är bara börja diskutera! Men kom ihåg att vårda ditt språk :)Du har väl inte missat att Brynäsredaktionen finns på Facebook också?Pär Mårts presenterade i dag truppen som ska representera Sverige i Karjala Cup och med i truppen finns inte mindre än fyra Brynäsare.Efter en tung debutsäsong i Nordamerika så går det nu bättre får Jacob Markström.Dött, döare dödast. Så kan man utan överdrift beskriva läget i hockeysverige just nu. Därför fortsätter jag att kika på elitserielagen där MoDo står på tur i alfabetisk ordning.Norrlands björnar med norrlands och hela Sveriges guld i sikte nästa säsong.Dags att kolla in LHC-presidenten Mike Helbers lagbygge.HV71 - Den blåa maskinen.Regerande svenska mästarna FärjestadSpelaromsättningen rekordstor och "Dragkedjan" återförenad hos Göteborgs goa gubbar.Stockholms stolthet Djurgården blir nästa lag att ta en närmare titt på när elitserielagen fortsätter att prickas av.Här kommer så småningom att följa en genomgång av samtliga elitserielag och konkurrenter till Brynäs. Först ut blir AIK.Sex nya spelare och tankarna kring dessa är ämnet som står i fokus när jag här försöker mig på att göra en lite närmare analys utav var och en av årets nyförvärv.Slovaken blir kvar ett tag till i Brynäströjan.Här kommer så småningom att följa en genomgång av samtliga elitserielag och konkurrenter till Brynäs. Först ut blir AIK.