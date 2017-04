Köpt matchbiljett i andrahand? Då kan den vara ogiltig

SM-finalyra och Brynäs har matchboll. Brynäsare skulle gå över Leksandsland för att få tag på en matchbiljett till den sjätte omgången.

Tyvärr skapar detta sådan hets att privata människor säljer ut lösbiljetter i andrahand på sidor som blocket, tradera eller via sociala medier. Priserna är hutlösa och några säljer biljetter för tusentals kronor.Är du medveten om att du har köpt dyra biljetter i andrahand, var beredd på att inte komma in i Gavlerinken. Biljetten kan vara förfalskad eller blivit ogiltigförklarad av föreningen.Brynäs IF är inte ansvariga över biljetter som säljs i andrahand. Klubben har via sin hemsida avrått folk från att köpa biljetter från något annat håll än direkt från föreningen.