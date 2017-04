Krigarbrynäs tar matchpucken till Gavlerinken!

Kanske den sämsta inledningen under slutspelet. Men Brynäs krigade på, växte sig in i spelet och nollade HV71 i Kinnarps Arena!

Det fanns ingen anledning att frukta Kinnarps Arena trots att de första 20 minuterna var en spelmässig mardröm i Brynäsögon. Men precis som så många gånger tidigare i det här slutspelet hittade Brynäs vägar, behöll fokus och kunde vända matchbilden till sin egen.HV matade på genom hela matchen men tack vare storspel av supertalangen Felix Sandström kunde Bulan boys, medan spelminuterna gick längre in i matchen, fokusera framåt. HV71 får ett farligt fem mot tre-läge i slutet av första perioden och in i den andra efter att Johan Alcén och Jacob Blomqvist fick varsin utvisningen. Men Brynäs spelade ur sig situationen med bravur och känslan blev plötsligt lite bättre. Marc Zanetti blev utbytt inför mittperioden och den unga Marcus Ersson kliver in i hans ställe. Med ett öugnt spelsinne tar han över rollen med bravur. Med bara 27 sekunder kvar av mittperioden är det Elias Fälth som spräcker nollan och ger Brynäs ännu bättre känsla inför tredje perioden. En period där HV71 är som allra starkast.Och HV malde på samtidigt som Brynäs med gedigen krigarinsats behöll disciplinen i spelet. Gävlelaget blev aldrig för passiva för att ge HV utrymmet.Det tvingade in HV i irritationsmoment samtidigt som klockan tickade på. I en och en halv minut kvar att spela plockas Linus Söderström ut och HV går in med sex man på isen.Flertal vassa lägen. Felix Sandström stod pall och plötsligt, med bara fyra sekunder kvar att spela kunde Johan Alcén enkelt placera in 2-0 och Brynäs har guldchans hemma på torsdag.