I slutändan är det klacken som avgör om hymnen går igenom eller inte.

Krönika: Allsång? Nja, glöm det...

Så var det klart. Brynäshymnen vann tävlingen som Brynäs nya hymn.

Några hurrar, andra muttrar. De flesta bryr sig nog inte.

Men nu är tävlingen avgjord.

Smaken är som baken. Det är ingen fel på Brynäshymnen som låt även om tonerna i refrängen får en att vilja sjunga "Stad i ljus".

Men passar den till visionen som Brynäs mäktiga hymn?

Klyschig tycker många och jag låter det vara osagt.



En tilldelad och påtvingad hymn som inte fått spridit sig på folklig väg har sällan fungerat bra. Vi ska också komma ihåg att när det är fem bidrag med kan det vinnande kandidaten vara långt ifrån vad majoriteten av alla som röstat faktiskt tycker.



Frågan är vad klacken tycker? Klacken som är den minsta minoritet bland brynäsarna är de som hörs och syns mest i arenan. Utan klacken skulle det inte bli mycket till stämning. Köper inte klacken låten kan vi lika gärna gå in med Thomas Di Levas ”Vi har bara varandra”.



För allsång i Gavlerinken?

Glöm det…



Är det något gästrikar är kända för är det att inte sjunga med i allsångerna. Som så många gånger artister har försökt med det i Gävle genom åren. Om det inte är på sena sommarkvällar i juli så är det invigningen av Gävlebocken – 15 000 människor samlas och allsången lyser med sin frånvaro.



Visst, några tar mod i barm och försöker sjunga med men av socialpsykologiska effekter dras dessa personer tillbaka av omgivningen.



Varken Brynäs, Gefle eller Sandviken Bandy har en stor supporterkultur. Av någon anledning är det bara så – även om eldsjälar sliter som djur för att få ändring på det. Dessa eldsjälar ska vi vara rädda om.



Det är inget illa om gävleborna, eller gästrikarna – jag tillhör själv den skaran.



Men klacken tillhör de som vågar sjunga ut för Brynäs. Skulle klacken köpa låten kan det absolut gå i Gavlerinken.

Mer allsång än så… räkna inte med det.



Därför hade jag önskat att det fanns fler representanter från klacksektionen och supporterklubbarna med i den utvalda juryn. De har erfarenheten, visionen och kunskapen om vad Brynäs supporterkultur behöver för att skapa stämning i Gavlerinken.



Jag vet inte personligen vad tanken är med denna Brynäshymn. Ska det vara en del av introt inför matchen som spelarna åker ut till? Eller ska den spelas innan allt annat typ av intro spelas?

Brynäs hej hej ligger redan en majoritet av brynäsare i hjärtat, och den omgjorda versionen för guldsäsongen 2011/12 fungerade utmärkt i brynäsöron där och då.



Det är dessutom bara den låten som får fart på gävlepubliken under matcherna . Det gäller även en decembertisdag mot Karlskrona med halvfylld Gavlerinken som senast.



Brynäs hej hej ger energi.

Om Brynäshymnen ger energi, eller får en att tagga till inför match?

Nja, inte radioversionen i alla fall. Men det kan såklart bli annat i en arena.



Brynäs Support Gävle och KamratKompaniet får troligen i slutändan avgöra om det blir så. Vi får ge det en chans.



Jag hoppas på det bästa!

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

VIKTOR ALNER
viktor.alner@hotmail.com
På Twitter: @ViktorAlner
2016-12-22 12:46:00

