Krönika: Bara en seger från att ha kvartsfinalen i ett järngrepp

6–0 var kanske inte vad många brynäsare hade vågat hoppats på. Men Bulan boys hade bestämt sig. Det var att vinna, där och då. Bryta varje trend och visa östgötarna hur riktigt slutspels-anda ser ut.

Brynäs med alla dess anor bör vara en förening där slutspelshockey bör sitta i mentaliteten. Det bör finnas i Gavlerinkens väggar. Kanske den gör det. När det väl exploderar lever Gävlehockeyn i sin allra renaste form. Vi har sett det i omgångar. Nu måste den vinnarkänslan fram igen.Stå kvar i varje kamp för märket på bröstet. Jo, det är många supportrar som hävdar att man ska stå kvar tills slutsignalen går oavsett. Det är en värderingsfråga, men jag håller inte med fullt ut. Fansen är ett av de livsviktiga organen i varje klubb. Varje klubb måste ta god hand om sina fans. Och spelarnas uppgift är att faktiskt visa att man bryr sig för den arbetsgivare man jobbar åt – fansen. Detta oavsett om man ligger på ettårskontrakt eller treårskontrakt. Fansen har rätt att ställa krav.När man då inför ett slutspel laddar upp med förväntan om hockeyfest, slutspel och hemmafördel på det. Då ska också spelare och ledare gå in på max inför just den matchen. Istället viker Dan Tangnes och hans mannar ner sig totalt mot ett Brynäs som bara maler på. Linköping var inte mentalt redo för vad som väntades. Dem gjorde inte sitt jobb och i ett sådant viktigt skede svek dem sina egna fans. Att publiken då lämnar är snarare förståeligt än förkastligt. Fansen måste få markera.kan vi se fram emot nästa match med självförtroende. Det känns lovande att Jesper Jensen står som riktig dansk dynamit i täten tillsammans med Oskar Lindblom och Kevin Clark . Att dessutom spelare som Lukas Kilström och Daniel Mannberg fick producera blev en bra bonus i en målrik kväll.Roligast var, förutom Jesper Jensens två mål, att talangen Jesper Boqvist fick skriva sin egna historia på sitt CV. Brynäs visade vilken bredd dem har när spelare som annars betraktas som icke-målskyttar skriver in sig på målprotokollet.David Rautio fick knäppa sin gamla arbetsgivare på näsan. Linköping nollades och Rautio kunde bara tacka och ta emot det spel som både Brynäs och Linköping spelade. Det är en självklarhet att Rautio borde stå även kommande matcher – inget mer skifte, kör bara!En seger med 6–0 är en stor seger. Men det är bara en seger i en matchserie bäst av sju. Kvartsfinal två avgörs nu i Gävle. Frågan är om Linköping kan mentalt återhämta sig, och Brynäs gå in med samma offensiva glöd. Skulle Brynäs få in 2–0 i matchserien har Bulan boys ett rejält järngrepp om Cluben.Frågan är om det ens går att vänta något dylikt scenario mot ett lag som Brynäs?Nu laddar vi för dunder och brak i Gavlerinken. Ös på bara!6–0 var kanske inte vad många brynäsare hade vågat hoppats på. Men Bulan boys hade bestämt sig. Det var att vinna, där och då. Bryta varje trend och visa östgötarna hur riktigt slutspels-anda ser ut.Vinner Brynäs imorgon så kan den här serien sluta 4-0 i matcher. Frågan är om Brynäs kan fortsätta som senast eller om Linköping kommer ut som ett nytt lag?Aldrig förr har lagen möts i ett slutspel. Nu är stunden kommen då Bulans Brynäs reser ner till Linköping för att göra upp på allvar. Nu 17 tar vi 14...Känner ni lukten? Mmmmmm… det luktar så vansinnigt gott. Vad är det för något som luktar så underbart? Men… är det du som luktar så gott Le Mat?Brynäspanelen är tillbaka och denna gång består panelen av BIF-skribenterna Johan Norrström, Fredrik Englund, Anders Blank och David HydlingBrynäs inleder kvartsfinalen som bortalag i Linköping. Då passar brynäsarna på att kraftsamla sig för att ge all stöd de kan till sitt hjärtelag.Linköping blir en tuff utmaning för gävlelaget i kommande kvartsfinalspel. Det mesta av statistisk data talar emot, men det finns några ljusglimtar som skapar möjligheter för Brynäs att bli en riktig dryg motståndare för östgötarna.Att se Kevin Clark etta i skytteligan känns riktigt bra. Att se Oskar Lindblom på andra plats känns ännu bättre.Brynäs ödeslott i årets kvartsfinal blev Linköping. Ett lag som statistiskt sätt har övertag mot Bulan boys.Brynäs vann seriepremiären den 23/9 mot regerande svenska mästarna Frölunda och man avslutar serien idag med att besegra Gävle-Dala rivalerna Leksand.